Canal 26 estuvo con las figuras de la Fiesta Nacional de la Nieve: Ángela Leiva, Turf, Topa, Jorge Rojas y Los Auténticos Decadentes

Canal 26 estuvo con las figuras de la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Canal26.com

Canal 26 estuvo presente en San Carlos de Bariloche para cubrir la 55° Fiesta Nacional de la Nieve, una de las celebraciones más emblemáticas del invierno patagónico. De la mano de Nahuel Ferreyra, la señal acompañó los shows, las entrevistas y los momentos más destacados de un evento que reunió música, tradición, turismo y grandes artistas nacionales.

La edición 2026 se desarrolló con actividades gratuitas y una grilla que incluyó figuras como Ángela Leiva, Turf, Los Auténticos Decadentes, Topa, Nahuel Pennisi y Jorge Rojas.

Ángela Leiva

Ángela Leiva fue una de las protagonistas de la Fiesta Nacional de la Nieve y dialogó con Canal 26 sobre la nueva etapa artística que atraviesa. La cantante adelantó detalles de su próximo álbum, un trabajo que grabó entre México, Estados Unidos y Argentina, y que marca una apuesta fuerte en su carrera musical.

Ángela Leiva en Canal 26 durante la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Su presencia en Bariloche formó parte de una de las jornadas más convocantes del festival, donde compartió escenario con otros artistas de gran llegada popular.

Turf

La banda Turf llegó a Bariloche en un momento especial: el inicio de su gira por los 30 años de trayectoria. En diálogo con Canal 26, Joaquín Levinton, cantante del grupo, y Nicolás Ottavianelli, tecladista, hablaron sobre esta celebración que repasa tres décadas de canciones, escenarios y conexión con el público.

Turf en Canal 26 durante la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Su presentación fue parte del cierre musical de la fiesta, en una edición que combinó clásicos del rock nacional con propuestas para toda la familia.

Los Auténticos Decadentes

Los Auténticos Decadentes tuvieron a su cargo uno de los momentos más esperados: el cierre del festival. La banda volvió a demostrar su vínculo especial con el público y destacó que siente a Bariloche como una casa propia.

Los Auténticos Decadentes en Canal 26 durante la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Con su repertorio festivo y popular, el grupo coronó la celebración ante vecinos y turistas que se reunieron para disfrutar de una noche marcada por la música y el espíritu de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Topa

Topa también fue parte de la cobertura de Canal 26 en Bariloche y se mostró agradecido por participar de una fiesta tan representativa para la ciudad. El artista preparó un show pensado para públicos de todas las edades, fiel a su estilo familiar y participativo.

Topa en Canal 26 durante la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Su propuesta se integró a una programación amplia, que buscó combinar espectáculos masivos con actividades culturales, recreativas y tradicionales del invierno patagónico.

Nahuel Pennisi

Nahuel Pennisi llevó a la Fiesta Nacional de la Nieve una propuesta musical cargada de emoción y raíz popular. En diálogo con Canal 26, el artista habló de su último trabajo, en el que rinde homenaje a Mercedes Sosa, una de las voces más importantes de la música argentina.

Nahuel Penisi en Canal 26 durante la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Su participación sumó un momento íntimo y profundo dentro de una grilla que reunió estilos diversos y figuras de distintos géneros.

Jorge Rojas

Jorge Rojas fue otro de los nombres destacados de la celebración en Bariloche. El cantante brindó un show marcado por canciones románticas y folklóricas, dos registros que forman parte central de su identidad artística.

Jorge Rojas en Canal 26 durante la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Su presentación formó parte de una de las noches más fuertes de la programación, en la que la Fiesta Nacional de la Nieve volvió a reunir tradición, música popular y una fuerte conexión con el público patagónico.