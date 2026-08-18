¿Más rápido que Usain Bolt?: este es “Superman”, el robot que viene a desafiar el récord del atleta más rápido de la historia

El robot que viene a desafiar el rércord de velocidad de Usain Bolt. Foto: Web.

La empresa china Unitree Robotics presentó a Superman, un nuevo robot humanoide de alta velocidad que, según las cifras difundidas por la compañía, podría correr más rápido que el atleta olímpico Usain Bolt. El androide alcanza una velocidad máxima de 12,66 metros por segundo y es capaz de realizar un salto vertical de hasta dos metros. Sin embargo, los registros todavía no cuentan con una verificación independiente.

Superman, el robot humanoide que busca romper récords

La robótica humanoide atraviesa una etapa de fuerte desarrollo, impulsada por los avances en inteligencia artificial, sensores y sistemas de control. En ese contexto, Unitree Robotics presentó un androide diseñado específicamente para alcanzar altas velocidades y realizar movimientos propios de atletas humanos.

Este es "Superman", el robot humanoide que quiere romper récords de velocidad. Video: Instagram/dwnews

Según la empresa china, Superman puede alcanzar los 12,66 metros por segundo, gracias, entre otras características, a sus piernas de 85 centímetros de longitud. Además, el robot puede realizar un salto vertical de dos metros.

La compañía sostiene que estas prestaciones le permitirían superar los récords humanos de velocidad de carrera y salto vertical desde posición estática.

Para establecer la comparación, Usain Bolt alcanzó una velocidad media de 10,44 metros por segundo durante su récord mundial de 100 metros, registrado en el Mundial de Atletismo de Berlín en 2009. La diferencia resulta significativa, aunque las condiciones de medición no son equivalentes a las de una competencia deportiva convencional.

Las cifras de Unitree todavía no fueron verificadas

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que los datos difundidos sobre Superman proceden de la propia Unitree Robotics. La compañía no presentó hasta el momento una verificación independiente que permita confirmar las cifras bajo condiciones controladas.

El registro fue difundido mediante un video publicado por el fabricante, por lo que todavía no existen mediciones externas que permitan determinar con precisión si el robot efectivamente supera los registros humanos anunciados.

La aclaración resulta especialmente relevante porque la comparación con Bolt se realiza sobre velocidades obtenidas en contextos diferentes. Mientras el atleta compitió bajo reglas deportivas y condiciones específicas, Superman fue evaluado como una plataforma robótica.

De todos modos, las prestaciones anunciadas muestran el rápido avance de los robots humanoides y el interés de las empresas por desarrollar máquinas cada vez más ágiles y capaces de desenvolverse en entornos complejos.

Unitree acelera el desarrollo de sus robots humanoides

Superman lleva poco más de tres meses en desarrollo, según la información difundida sobre el proyecto. Esto significa que todavía podría incorporar nuevas mejoras en sus sistemas de locomoción, equilibrio, potencia y control.

El lanzamiento también coincide con una predicción realizada meses atrás por Wang Xingxing, fundador y CEO de Unitree, quien había anticipado que los robots humanoides podrían superar la velocidad de los mejores atletas humanos en lo que queda de 2026.

¿Realmente este robot será más rápido que Usain Bolt?

En marzo, durante el Foro de Empresarios de Yabuli, el empresario señaló que estos robots podrían llegar a completar los 100 metros en menos de 10 segundos. Las cifras anunciadas ahora para Superman vuelven a poner esa previsión en el centro de la discusión sobre el futuro de la robótica.

La presentación del robot se produce, además, pocos días antes de un acontecimiento histórico para Unitree: la empresa se prepara para convertirse en la primera compañía de robótica de propósito general en cotizar en el mercado de valores de China continental.

El desarrollo de Superman refleja así una doble apuesta: demostrar avances tecnológicos en robots capaces de moverse a velocidades inéditas y consolidar la posición de Unitree en una industria que busca llevar los humanoides desde los laboratorios hacia aplicaciones cada vez más amplias.