Escapada familiar: la parrilla bonaerense con asado libre por menos de $50.000 donde los niños comen gratis

Siete Vacas y un Toro ofrece una experiencia de campo en Tomás Jofré. Foto: Siete Vacas y Un Toro prensa

Quienes buscan una salida diferente cerca de la ciudad tienen en Tomás Jofré una de las opciones más elegidas de la Provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra Siete Vacas y un Toro, una parrilla de campo que combina gastronomía tradicional, espacios verdes y actividades para toda la familia con un menú libre que arranca por debajo de los $50.000 por persona.

Ubicado frente a la plaza principal del pequeño pueblo rural, el restaurante se convirtió en uno de los puntos más convocantes de la localidad gracias a una propuesta que incluye desayuno, almuerzo completo, bebidas y merienda en una sola tarifa.

Dónde queda “Siete Vacas y un Toro” y cómo llegar desde CABA

Siete Vacas y un Toro está ubicado en Tomás Jofré, una localidad perteneciente al partido de Mercedes, en el oeste bonaerense. El pueblo es conocido por su tradición gastronómica y por recibir visitantes durante los fines de semana y feriados.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto tomando el Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes. El trayecto demanda aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

Qué incluye el menú libre por pasos en esta parrilla de Tomás Jofré

La propuesta funciona bajo modalidad de tenedor libre y comienza con un desayuno de campo para quienes llegan desde la mañana. Luego llega una entrada con empanadas criollas, salame quintero, jamón crudo, quesos de campo y escabeches.

El recorrido gastronómico continúa con una selección de pastas caseras libres, entre las que suelen ofrecerse raviolones de verdura, sorrentinos de jamón y queso y ñoquis preparados de manera artesanal.

Siete Vacas y un Toro ofrece una experiencia de campo en Tomás Jofré con parrilla libre, pastas caseras, bebidas incluidas y espacios recreativos para toda la familia. Foto: Siete Vacas y Un Toro prensa

La estrella de la jornada es la parrilla libre, con cortes y achuras tradicionales como chorizo, morcilla, chinchulines, vacío, costillar, matambre a la pizza, además de especialidades como lechón y cordero. También se incluyen guarniciones, ensaladas y papas fritas sin límite.

El menú se completa con un postre a elección por persona, bebidas incluidas durante la comida y una merienda con tortas fritas para cerrar la experiencia campestre.

Precios y beneficios familiares: qué tener en cuenta antes de visitar el lugar

De acuerdo con los valores vigentes en agosto de 2026, el menú libre cuesta $42.000 en efectivo los sábados o $45.000 con medios electrónicos. Los domingos y feriados el valor asciende a $45.000 en efectivo y $48.000 mediante débito, crédito o transferencia.

Uno de los mayores atractivos para las familias es que los menores de 5 años no abonan, lo que permite reducir significativamente el gasto total de la salida. Además, el establecimiento admite mascotas y trabaja los sábados, domingos y feriados desde las 11.

Siete Vacas y un Toro ofrece una experiencia de campo en Tomás Jofré con parrilla libre, pastas caseras, bebidas incluidas y espacios recreativos para toda la familia. Foto: Siete Vacas y Un Toro prensa

Qué hacer en Tomás Jofré: actividades para disfrutar en familia

Más allá de la propuesta gastronómica de Siete Vacas y un Toro, Tomás Jofré se consolidó como uno de los destinos de turismo rural más visitados de la Provincia de Buenos Aires. Con apenas unos cientos de habitantes y un ritmo tranquilo, el pueblo invita a desconectarse de la ciudad y pasar el día entre almacenes históricos, espacios verdes y restaurantes de campo.

Uno de los paseos más recomendados es recorrer la plaza principal, donde suelen instalarse puestos de artesanos y productores locales que ofrecen desde dulces y conservas hasta objetos de decoración y recuerdos de la localidad.

Otro de los puntos emblemáticos es la antigua estación de tren de Tomás Jofré, un símbolo del pasado ferroviario de la zona. El entorno conserva el encanto rural característico del pueblo y es uno de los lugares más fotografiados por los visitantes durante los fines de semana.

Quienes disfrutan de las antigüedades también encontrarán una gran variedad de locales y almacenes donde se exhiben muebles antiguos, objetos vintage y piezas de colección que conservan la identidad histórica de la región.

Tomás Jofré. Foto: Argentina Turismo.

Entre los atractivos culturales sobresale la Capilla Nuestra Señora de Luján, construida con motivo del centenario de la localidad. Su arquitectura sencilla y su importancia para la comunidad la convierten en una parada habitual para quienes recorren el casco urbano.

Dentro del propio predio de Siete Vacas y un Toro, las familias pueden aprovechar un amplio parque, sectores recreativos y juegos para niños. Durante los meses más cálidos, además, la propuesta suma pileta, lo que permite transformar la visita en una experiencia de día completo.

Gracias a la combinación de gastronomía, naturaleza y actividades al aire libre, Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, sigue siendo una de las escapadas más elegidas para disfrutar en familia cerca de Buenos Aires.