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El pueblo cercano a Luján que tiene un monasterio benedictino y celebra la Fiesta de la Comida Criolla: se puede llegar con el Tren Sarmiento

A pocos kilómetros de Luján, Jáuregui se destaca por su histórica Abadía de San Benito, su legado industrial y la tradicional Fiesta de la Comida Criolla. Conectado con el área metropolitana mediante el Tren Sarmiento y otros servicios ferroviarios, es una de las escapadas más atractivas para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad en la provincia de Buenos Aires.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Abadía de San Benito.
Abadía de San Benito. Foto: Google Maps
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A pocos kilómetros de Luján, existe un destino que conserva el ritmo tranquilo de los pueblos bonaerenses y ofrece una combinación poco habitual de historia, espiritualidad y tradiciones locales. Se trata de Jáuregui, una localidad marcada por su pasado industrial y conocida por albergar la Abadía de San Benito, uno de los monasterios benedictinos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Además de sus atractivos culturales, el pueblo es elegido por quienes buscan una escapada de fin de semana sin alejarse demasiado de los grandes centros urbanos. Su entorno arbolado, su patrimonio arquitectónico y sus festividades populares atraen cada año a visitantes de distintos puntos de la provincia.

Dónde queda Jáuregui y cómo llegar a este pueblo bonaerense con el Tren Sarmiento

Jáuregui pertenece al partido de Luján y se encuentra en el corredor oeste bonaerense. Su ubicación estratégica permite llegar en auto desde La Plata en aproximadamente dos horas, mientras que quienes viajan en transporte público pueden combinar servicios ferroviarios a través del Tren Sarmiento y las conexiones regionales que unen la zona con la red metropolitana.

La localidad nació al calor del ferrocarril a fines del siglo XIX y aún mantiene una fuerte relación con ese pasado. La llegada de la estación impulsó el crecimiento de la actividad agropecuaria y favoreció el desarrollo de un núcleo urbano que con el tiempo se transformó en uno de los centros productivos más importantes de la región.

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Patrimonio religioso e identidad local: la presencia de la Abadía de San Benito y otras obras destacadas

Uno de los lugares más visitados es la Abadía de San Benito, un monasterio benedictino rodeado de árboles y espacios verdes que invita al silencio, la reflexión y el descanso. La comunidad religiosa se instaló en Jáuregui durante la década de 1970 y desde entonces el complejo se convirtió en un símbolo de la localidad.

La arquitectura sobria del monasterio y la tranquilidad de su entorno lo distinguen como uno de los puntos de interés más particulares del turismo bonaerense. A esto se suman otros hitos urbanos vinculados al desarrollo impulsado por la familia Steverlynck, responsable de gran parte de la transformación que experimentó el pueblo durante el siglo XX.

La influencia europea también puede apreciarse en espacios como la Avenida Flandes, una de las arterias más representativas de la localidad, donde plazas, árboles y construcciones históricas forman parte del paisaje cotidiano.

La localidad de Jáuregui conserva el legado de su pasado textil y el encanto típico de los pueblos del interior bonaerense. Foto: Jáuregui, Luján, pueblos bonaerenses, turismo rural, escapadas de fin de semana, historia industrial, Algodonera Flandria, Buenos Aires, trenes

La Fiesta de la Comida Criolla: gastronomía tradicional en la celebración más importante del pueblo

Entre las tradiciones más arraigadas sobresale la Fiesta de la Comida Criolla, un evento que reúne a vecinos y turistas alrededor de los sabores típicos de la cocina argentina. Durante la celebración se pueden degustar platos regionales, productos artesanales y especialidades elaboradas por instituciones y emprendedores locales.

La propuesta se completa con espectáculos musicales, presentaciones de danzas folklóricas y actividades para toda la familia. Gracias a su crecimiento en los últimos años, la fiesta se consolidó como uno de los acontecimientos más convocantes de la zona y una de las principales razones para visitar Jáuregui.

El pasado industrial de Jáuregui: historia, arquitectura y encanto bonaerense

La identidad de la localidad está profundamente vinculada a la industria textil. El gran salto se produjo en 1928 con la llegada del empresario belga Julio Steverlynck, quien adquirió un antiguo molino harinero y dio origen a la histórica Algodonera Flandria.

El emprendimiento no solo generó empleo, sino que también impulsó la construcción de viviendas, escuelas, clubes y espacios públicos. Esa visión dejó una huella que todavía puede verse en la arquitectura y en la organización urbana del pueblo.

Entre los símbolos de esa etapa aparece el Club Social y Deportivo Flandria, institución que continúa siendo un emblema para los habitantes y un punto de encuentro para la vida comunitaria.

Escapada de fin de semana: qué recorrer en este destino cercano a Luján

Además de su patrimonio histórico, Jáuregui ofrece propuestas vinculadas con el turismo rural y el contacto con la naturaleza. La cercanía del río Luján, los caminos rodeados de campo y las estancias de la zona permiten disfrutar de jornadas al aire libre, caminatas y experiencias gastronómicas típicas del interior bonaerense.

Su proximidad con la ciudad de Luján amplía las opciones para los visitantes, que pueden complementar el recorrido con otros atractivos históricos y religiosos de la región.

Con una abadía benedictina rodeada de tranquilidad, una fiesta gastronómica que celebra las tradiciones argentinas y un valioso legado industrial, Jáuregui se consolida como una de las escapadas más interesantes para descubrir el lado menos conocido de la provincia de Buenos Aires.

TurismoBuenos AiresLuján
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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