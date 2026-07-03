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A horas de la boda de Taylor Swift: la drástica decisión de Harry Styles que alimentó rumores y recordó su relación

Harry Styles y Taylor Swift fueron pareja durante algunos meses en el 2012 y 2013. No terminaron en buenos términos pero, años después, se saludaron en los premios Grammy y parece ser que superaron la disputa. Sin embargo, Styles no irá al casamiento de Taylor en el Madison Square Garden. Aquí las razones.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Harry Styles y Taylor Swift fueron pareja durante algunos meses en el 2012 y 2013.
Harry Styles y Taylor Swift fueron pareja durante algunos meses en el 2012 y 2013. Foto: -
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Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron un fugaz romance de alrededor de dos meses y medio en 2012 y 2013 y, desde entonces, las cosas parecían no haber terminado muy bien. Luego de múltiples canciones con dedicaciones entrecruzadas y años en el medio, volvieron a verse en la entrega de los premios Grammy en el 2021 donde se saludaron y en el 2023 en la misma gala mantuvieron una breve charla y fueron fotografiados juntos.

A horas de lo que promete ser la boda del año entre la estrella pop y Travis Kelce, Harry Styles ha confirmado su inasistencia por estar en viaje debido a su tour y las fans especularon otras razones varias. El Madison Square Garden espera por la gran ceremonia.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce Foto: Instagram

¿Cómo fue el romance de Taylor Swift y Harry Styles?

Taylor y Harry se conocieron en el año 2012 en el backstage de los premios Kids’ Choice Awards y su primera salida pública fue en el mes de diciembre en el Central Park junto a la niña Lux, la hija de Lou Teasdale, quien se encargaba de la estética de los One Direction en aquella época.

Harry Styles y Taylor Swift en su primera salida pública en el Central Park.

Un mes después, la cantante pop acompañó a Harry al cumpleaños de un amigo y volvieron a tener una aparición pública a la salida del New York’s Crosby Hotel.

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Harry Styles y Taylor Swift a la salida de un cumpleaños. Foto: Cosmopolitan

En el cumpleaños número 23 de Taylor, ambos compartieron una escapada romántica en Inglaterra donde visitaron el Distrito del Lago, distintos bares en Cheshire, ciudad natal de Harry, y el cantante parece haberle comprado 23 cupcakes en motivo de celebración. Además, incluyó una presentación a la mamá de Harry, Anne. Luego de recorrer el pueblo juntos tomados de la mano distintas fuentes afirmaron que se los veía “felices y enamorados”.

Harry le presentó a Taylor a su madre.

A finales del 2012, compartieron un viaje de vacaciones en la nieve donde fueron protagonistas de un choque que dejó a Harry con una cicatriz. “¿Recuerdas cuando apretaste los frenos demasiado pronto? Veinte puntos en el hospital. Cuando comenzaste a llorar, yo también lo hice”, canta Taylor Swift en Out of The Woods.

Harry Styles con los puntos en la pera. Foto: © EROTEME.CO.UK

En año nuevo se los ve públicamente en el Times Square compartiendo un beso de medianoche. Esa fue su última aparición pública como pareja ya que un mes después protagonizan un polémico hecho: Taylor Swift regresa sola en un yate de las Islas Vírgenes Británicas luego de haber ido con Harry. Allí se supone que se puso el punto final de su relación.

Taylor Swift volviendo en un yate de un encuentro fallido con Harry Styles.

¿Qué canciones se dedicaron Taylor Swift y Harry Styles?

La canción Perfect de One Direction dice: “Y si te gusta que los flashes salten cada vez que salimos. Y si buscas a alguien sobre quien escribir tus canciones de ruptura. Cariño, soy perfecto”, en una clara referencia a la relación que mantuvo con Taylor ya que no podían salir a la calle sin que alguien les sacara una foto. Y cuando James Corden le pregunta a Harry Styles sobre quién es la canción y si se refiere a Taylor Swift él no lo niega y sólo se ríe.

Taylor Swift afirmó para la revista Rolling Stone que las canciones Style y Out of the woods son acerca de su relación con Harry Styles. “Llevas el pelo largo, peinado hacia atrás, y una camiseta blanca. Y yo tengo esa fe de chica buena y una falda ajustada”, canta Taylor en Style refiriéndose a la época en la que Harry usaba remera blanca todo el tiempo junto a su look de emblemático pelo largo.

Y en Out of the woods vocifera: “¿Recuerdas cuando pisaste el freno demasiado pronto? Veinte puntos en una habitación de hospital Cuando empezaste a llorar, cariño, yo también lo hice, pero cuando salió el sol, te estaba mirando". Es una clara referencia al accidente de auto que compartieron en el que Harry terminó con unos puntos hechos en la pera.

Además, las fanáticas especulan que Is it over now?, Wonderland y I wish you would, de Taylor son para el cantante pop pero no hay confirmación alguna. Así como también lo piensan sobre Two ghosts del cantante británico pero no hubo declaraciones posteriores.

“Ojalá supieras que nunca te olvidaré mientras viva. Y desearía que estuvieras aquí, ahora mismo”, canta Taylor. Y Harry responde “Los mismos labios rojos, ojos azules. La misma remera blanca y algunos tatuajes nuevos. Pero no somos quiénes solíamos ser”.

En definitiva, la relación entre ambas estrellas pop fue fugaz pero profunda. Ambos eran jóvenes y mantuvieron encuentros rápidos que les hicieron sentir demasiado como demuestran en sus canciones posteriormente escritas.

Taylor SwiftHarry Styles
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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