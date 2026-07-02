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La arquitectura sostenible llegó para quedarse: así son las “Earthships”, las casas recicladas que generan energía propia

También conocidas como “naves tierra”, las Earthship son viviendas autosuficientes que transforman residuos en hogares capaces de generar energía, captar agua de lluvia, reciclar recursos y mantener una temperatura estable sin depender de la red eléctrica. Estas construcciones fueron desarrolladas hace más de 50 años en Estados Unidos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Las Earthships se construyen con neumáticos, botellas de vidrio y otros materiales reciclados, transformando residuos en viviendas sostenibles y autosuficientes.
Las Earthships se construyen con neumáticos, botellas de vidrio y otros materiales reciclados, transformando residuos en viviendas sostenibles y autosuficientes. Foto: Pinterest.
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En un presente marcado por el cambio climático, la escasez de recursos y la necesidad de reducir la huella ambiental, la arquitectura sostenible gana cada vez más protagonismo. Entre las propuestas más innovadoras aparecen las Earthships, un tipo de vivienda que lleva décadas demostrando que es posible vivir de manera más eficiente utilizando materiales reciclados y aprovechando al máximo los recursos que ofrece la naturaleza.

Estas construcciones, desarrolladas hace más de 50 años en Estados Unidos, no solo destacan por su particular aspecto, sino también por su capacidad para funcionar de forma prácticamente independiente. Desde generar electricidad hasta producir alimentos, las Earthships fueron concebidas para minimizar el impacto ambiental sin resignar el confort.

Gracias a sus gruesos muros de tierra y neumáticos reciclados, estas casas pueden mantener una temperatura cercana a los 20 °C durante todo el año sin calefacción. Foto: Magnific

¿Qué es una Earthship?

Las Earthships, conocidas en español como “naves tierra”, son viviendas autosuficientes construidas principalmente con materiales reciclados como neumáticos usados, botellas de vidrio y latas de aluminio.

El concepto fue creado en la década de 1970 por el arquitecto estadounidense Michael Reynolds, quien buscó desarrollar un modelo de vivienda capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes sin depender de los servicios tradicionales.

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Hoy existen cientos de estas construcciones en distintos países, aunque la comunidad más conocida se encuentra en Taos, Nuevo México, donde funcionan como un verdadero laboratorio de arquitectura sostenible.

El diseño bioclimático de las Earthships aprovecha la energía solar, capta agua de lluvia y reduce al mínimo la dependencia de los servicios tradicionales. Foto: Freepik.

Casas que mantienen unos 20 °C sin calefacción

Uno de los aspectos más sorprendentes de estas viviendas es su capacidad para conservar una temperatura interior estable durante todo el año. El secreto está en sus enormes muros construidos con neumáticos rellenos de tierra compactada.

Estas paredes actúan como una masa térmica, capaz de:

  • Absorber el calor del sol durante el día.
  • Almacenarlo durante varias horas.
  • Liberarlo lentamente cuando baja la temperatura exterior.

Gracias a este sistema de climatización pasiva, muchas Earthships logran mantener temperaturas cercanas a los 20 °C incluso en regiones donde nieva o donde las diferencias térmicas entre el día y la noche son muy marcadas. Como resultado, prácticamente no necesitan calefacción ni aire acondicionado.

Ideadas en la década de 1970 por el arquitecto Michael Reynolds, las Earthships son uno de los modelos de vivienda sostenible más innovadores del mundo.

Los seis pilares que hacen funcionar una Earthship

Para que una vivienda pueda considerarse una auténtica Earthship debe cumplir con una serie de principios que garantizan su autosuficiencia.

1. Construcción con materiales reciclados

Los neumáticos usados son el principal componente estructural, aunque también se emplean:

  • Botellas de vidrio.
  • Latas de aluminio.
  • Madera recuperada.
  • Tierra y adobe.

Además de reducir residuos, estos materiales aportan aislamiento térmico y una gran resistencia estructural.

2. Energía solar

Las viviendas funcionan gracias a paneles fotovoltaicos que generan la electricidad necesaria para el consumo diario.

En algunos casos también incorporan pequeños aerogeneradores para complementar la producción energética.

Panel solar radiante. Foto: Grok.
Además de generar su propia electricidad mediante paneles solares, estas viviendas reutilizan el agua y cuentan con invernaderos para producir alimentos. Foto: Grok.

3. Calefacción y refrigeración natural

El diseño aprovecha la orientación del sol para captar calor durante el invierno.

En verano, un sistema de tubos enterrados permite que el aire ingrese más fresco al interior sin recurrir al aire acondicionado.

4. Captación de agua de lluvia

Cada gota de agua que cae sobre el techo se recoge y almacena en grandes depósitos.

Posteriormente se filtra y se potabiliza para abastecer toda la vivienda.

5. Reutilización del agua

Uno de los sistemas más innovadores consiste en reutilizar el agua varias veces.

El proceso funciona de la siguiente manera:

  • Se utiliza para duchas y lavabos.
  • Luego riega plantas dentro del invernadero.
  • Después alimenta las cisternas de los inodoros.
  • Finalmente recibe un tratamiento biológico antes de regresar al ambiente.
Los neumáticos rellenos de tierra funcionan como una gran masa térmica que almacena el calor durante el día y lo libera lentamente por la noche, mejorando el confort interior. Foto: ChatGPT

6. Producción de alimentos

Las Earthships incluyen un invernadero integrado donde pueden cultivarse frutas, verduras y plantas aromáticas durante todo el año.

Esto permite reducir la dependencia de alimentos producidos y transportados desde largas distancias.

¿Por qué se construyen con neumáticos?

A simple vista puede parecer una idea extraña, pero los neumáticos ofrecen varias ventajas.

Al rellenarse con tierra compactada se convierten en enormes bloques capaces de soportar grandes cargas y conservar el calor durante muchas horas.

Además, reutilizarlos evita que millones de neumáticos terminen acumulándose en vertederos, donde tardan siglos en degradarse.

Un neumático puede tardar en descomponerse de 500 a 1000 años. Foto: Unsplash.
Cada vez más personas ven en las Earthships una alternativa para reducir el impacto ambiental gracias al uso de materiales reciclados, energías renovables y sistemas de autosuficiencia. Foto: Unsplash.

Earthship vs. Passivhaus: dos modelos sostenibles con objetivos distintos

Aunque ambos sistemas buscan reducir el consumo energético, presentan diferencias importantes.

Earthship

  • Funciona de manera autosuficiente.
  • Utiliza materiales reciclados.
  • Genera su propia energía.
  • Recicla el agua.
  • Produce parte de sus alimentos.

Passivhaus

  • Prioriza el aislamiento térmico extremo.
  • Reduce el consumo energético mediante tecnología constructiva.
  • Habitualmente permanece conectada a las redes de electricidad y agua.

Mientras el estándar Passivhaus apuesta por la eficiencia energética, las Earthships van un paso más allá al incorporar principios de economía circular y autosuficiencia.

Reciclaje. Foto: Freepik
Las Earthships se construyen con neumáticos, botellas de vidrio y otros materiales reciclados, transformando residuos en viviendas sostenibles y autosuficientes. Foto: Freepik

Una alternativa que gana interés frente al cambio climático

Cada año aumenta el interés por viviendas capaces de reducir el consumo de energía y el impacto ambiental.

Las Earthships representan uno de los ejemplos más avanzados de arquitectura sostenible, ya que convierten materiales considerados residuos en hogares confortables, resistentes y energéticamente eficientes.

Su combinación de diseño bioclimático, reutilización de recursos y aprovechamiento de energías renovables demuestra que es posible construir viviendas capaces de mantener una temperatura agradable durante todo el año, generar electricidad, ahorrar agua e incluso producir alimentos, todo ello con una dependencia mínima de los sistemas tradicionales.

ConstrucciónArquitecturaReciclaje
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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