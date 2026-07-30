Un viaje con la “ciudad bajo los pies”: así es el monorriel aéreo de China con piso de vidrio que impacta al mundo

Optics Valley Photon, el monorriel aéreo de China con piso de vidrio que impacta al mundo. Foto: Wikipedia

En el corazón tecnológico de China, una escena cotidiana parece salida de una película futurista: vagones suspendidos que avanzan silenciosamente por el aire, mientras pasajeros observan la ciudad bajo sus pies a través de un piso de cristal. No es una atracción ni un prototipo experimental. Es el primer monorriel aéreo comercial del país, inaugurado el 26 de septiembre de 2023 en Wuhan, capital de la provincia de Hubei.

El sistema, conocido como Optics Valley Photon, marca un hito en el transporte urbano chino. Se trata de un tren que no rueda sobre rieles en tierra, sino que cuelga de una vía elevada, lo que le da un aspecto invertido: parece desplazarse “boca abajo”, suspendido de una única viga.

Desde su apertura, el monorriel no solo cumple una función práctica, sino que se convirtió en una atracción en sí misma. Turistas y residentes se detienen a fotografiar su paso, fascinados por una tecnología que rompe con la estética tradicional del transporte público. El recorrido atraviesa el llamado Valle Óptico y combina movilidad con paisaje urbano.

Cómo funciona el monorriel aéreo de Wuhan: velocidad, capacidad y automatización

La primera etapa de la línea cubre 10,5 kilómetros y cuenta con seis estaciones, conectando áreas clave del desarrollo tecnológico de la ciudad. El servicio opera todos los días durante 12 horas, entre las 08:00 y 20:00, con una frecuencia aproximada de 10 minutos entre formaciones.

Cada tren (compuesto por dos vagones) alcanza una velocidad máxima de 60 km/h y puede transportar hasta 220 pasajeros. Si bien el diseño permite ampliar la capacidad sumando más coches, esa opción todavía no se implementó de manera regular.

Uno de los aspectos más innovadores es su sistema de conducción autónoma. Todo el proceso, desde el arranque hasta la apertura y cierre de puertas, está completamente automatizado, y los operadores solo intervienen ante emergencias.

Optics Valley Photon alcanza una velocidad máxima de 60 km/h y puede transportar hasta 220 pasajeros. Foto: Wikipedia

Piso de vidrio y experiencia panorámica: el atractivo turístico del “sky train”

El rasgo más llamativo del monorriel es su piso de vidrio, que permite a los pasajeros observar directamente lo que ocurre debajo del tren mientras se desplaza en altura. Esta característica convierte cada viaje en una experiencia inmersiva, con vistas inéditas de la ciudad y su entorno natural.

En cuanto a las tarifas, el abono mensual cuesta 120 yuanes (unos 16 dólares) e incluye viajes ilimitados. Los boletos simples o de un día tienen un costo cercano a los 30–36 yuanes (alrededor de 5 dólares), manteniendo el servicio dentro de parámetros accesibles para los usuarios.

Además, incorpora tecnología de reconocimiento facial para el acceso a estaciones, lo que elimina la necesidad de tickets físicos y agiliza el ingreso a los andenes.

Una apuesta de China al transporte del futuro

La inauguración de este monorriel posiciona a Wuhan como un laboratorio urbano de innovación en movilidad. Se trata de la primera línea comercial de monorriel suspendido en China, diseñada para reducir la congestión, optimizar el uso del espacio y ofrecer una alternativa eficiente frente a los sistemas tradicionales.

La inauguración de este monorriel posiciona a Wuhan como un laboratorio urbano de innovación en movilidad. Foto: CGTN

El proyecto también apuesta a la sustentabilidad e integración con el entorno, con tecnologías que reducen vibraciones, ruido y consumo energético. Las autoridades prevén ampliar la red hasta más de 26 kilómetros y 16 estaciones, lo que consolidaría a este sistema como un componente clave del transporte urbano local.

De esta manera, en Wuhan el futuro del transporte ya no es una promesa: circula todos los días suspendido en el aire, combinando ingeniería, tecnología y una experiencia única para quienes se animan a viajar con la ciudad bajo sus pies.