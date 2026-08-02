Escobar florece otra vez: cuándo es la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: Instagram/fiestanacionaldelaflor

La localidad bonaerense de Escobar ya se prepara para recibir la 63ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre en el tradicional Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La inauguración oficial será el viernes 2 de octubre, mientras que durante diez jornadas el público podrá recorrer la exposición de floricultura más grande de Sudamérica, conocer el trabajo de productores y viveristas, adquirir flores y plantas, y disfrutar de distintas propuestas para toda la familia.

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: Instagram/fiestanacionaldelaflor

Como cada año, el predio contará con exposiciones de especies florales, ferias de productos regionales y espacios destinados a charlas sobre producción sustentable, jardinería y cuidado del medioambiente. Además, los productores presentarán una amplia selección de flores y plantas ornamentales con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector y la riqueza de la floricultura bonaerense.

Entre las actividades ya confirmadas se encuentra el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre a las 19, y la elección de los Embajadores Nacionales de la Flor, prevista para el domingo 11 a las 16, una de las ceremonias más representativas de cada edición. Por el momento, la organización no difundió la programación completa de shows y actividades.

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: Instagram/fiestanacionaldelaflor

La Alstroemeria será la flor representativa de la edición 2026

Junto con la Cooperativa Argentina de Floricultores, la organización confirmó que la flor elegida para representar esta edición será la Alstroemeria, conocida popularmente como Lirio de Campo.

Originaria de zonas templadas y montañosas de Sudamérica, esta especie se caracteriza por su elegancia, sus colores vibrantes y su larga duración, que puede alcanzar hasta dos semanas con los cuidados adecuados. Además, simboliza la amistad, la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo.

La Alstroemeria será la flor representativa de la edición 2026. Foto: Wikipedia.

Cuánto salen las entradas

Las entradas tendrán los siguientes valores:

Público general mayor de 10 años: $15.000

Residentes del partido de Escobar y jubilados: $12.000

Jubilados residentes de Escobar: ingreso gratuito

Menores de 10 años y personas con discapacidad con un acompañante: ingreso gratuito

Fiesta Nacional de la Flor: cómo llegar a Escobar en transporte público

Al encontrarse apenas 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta un destino accesible para quienes quieran disfrutar del evento, que se desarrollará del 3 al 12 de octubre en Mateo Gelves 1050.

El acceso a la Fiesta puede realizarse por distintos medios: en auto, tomando la autopista Panamericana (Ruta 9) y saliendo en el kilómetro 39; en tren desde Retiro con destino a Belén de Escobar; o mediante colectivos interurbanos con paradas cercanas al predio.

Fiesta Nacional de la Flor. Foto: Instagram/fiestanacionaldelaflor

Cómo llegar a Escobar en tren

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que tomar el tren de la Línea Mitre en dirección a Zárate. El servicio parte desde la estación Retiro y realiza paradas en estaciones intermedias como Villa Ballester y Benavídez. El viaje hasta Escobar dura aproximadamente 2 horas.

Una vez en la estación Escobar, se puede tomar un colectivo o caminar hasta el predio de la fiesta. La Terminal de Ómnibus de Escobar se encuentra a unos 730 metros de la estación de tren, y desde allí salen varias líneas de colectivos que acercarán al usuario al evento.

Cómo llegar a Escobar en colectivo

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueden tomar colectivos desde la Terminal de Ómnibus de Retiro.

Las principales líneas de colectivo que ofrecen servicio directo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a Escobar son la 194, que parte de la Terminal 194 y llega hasta Estación Escobar (194 - Zárate), y la línea 60, que tiene servicios directos desde la Terminal de Ómnibus de Escobar hasta Plaza Italia y viceversa.

El tiempo estimado de viaje es de aproximadamente 1 hora y 27 minutos, y el costo del pasaje varía según la línea y el tipo de servicio.