La enfermedad silenciosa que afecta a 7 de cada 10 gatos: cómo prevenirla con una rutina de dos minutos

Como cuidar la salud dental de los gatos Foto: Pinterest

Los gatos son animales que suelen esconder sus dolencias y aguantar dolores, ya que tienen una gran tolerancia a la incomodidad. Las enfermedades bucales son una de las afecciones más frecuentes en los felinos y muchas veces pasan desapercibidas. Por este motivo, los veterinarios señalan la importancia de higienizarlos para prevenir la acumulación de sarro, el mal aliento y la pérdida prematura de piezas dentales.

Si bien es cierto que la mayoría de los humanos se preocupan por la alimentación y las vacunas de los michis, la salud dental suele estar relegada. Sin embargo, pocos saben que, de no cuidar esta parte tan fundamental de su cuerpo, podría significar un deterioro progesivo en la calidad de vida.

Según datos del Centro de Salud Felina de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, se estima que alrededor del 70% de los gatos desarrolla algún tipo de enfermedad dental antes de los tres años de edad. Además, el mismo estudio indica que entre el 50% y el 90% de los gatos mayores de cuatro años presenta afecciones relacionadas con la boca y los dientes.

La detección temprana y una rutina adecuada de higiene pueden marcar la diferencia. Un cepillado diario de apenas dos minutos ayuda a reducir la acumulación de placa bacteriana y disminuye el riesgo de enfermedades que, en casos avanzados, pueden provocar dolor, infecciones e incluso la pérdida de dientes.

Como cuidar la salud dental de los gatos Foto: Pinterest

Por qué los gatos desarrollan problemas dentales

Al igual que ocurre en las personas, los restos de comida y las bacterias se acumulan sobre la superficie de los dientes formando placa. Cuando esta no se elimina de manera regular, se endurece y se convierte en sarro.

Con el tiempo, esta situación puede derivar en gingivitis, enfermedad periodontal, inflamación de las encías, infecciones y otros trastornos que afectan tanto la boca como el bienestar general del animal.

Los veterinarios destacan que muchas de estas afecciones avanzan de forma silenciosa, por lo que es habitual que los dueños detecten el problema cuando ya se encuentra en una etapa más avanzada. Entre las señales que no se deben ignrorar se encuentran las siguientes:

Mal aliento persistente.

Encías enrojecidas o inflamadas.

Dificultad para masticar.

Pérdida de apetito.

Babeo excesivo.

Sangrado en la boca.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Cambios repentinos en el comportamiento o el estado de ánimo.

Preferencia por alimentos blandos.

Muchos gatos también pueden mostrarse más irritables o evitar el contacto cuando sienten dolor, una conducta que a menudo pasa inadvertida para sus tutores.

Como cuidar la salud dental de los gatos Foto: Pinterest

El cepillado de dos minutos que ayuda a prevenir enfermedades

Los especialistas coinciden en que el cepillado diario es una de las herramientas más efectivas para mantener una buena salud bucodental. La recomendación es utilizar cepillos diseñados específicamente para mascotas y pastas dentales veterinarias, ya que los productos para humanos pueden resultar perjudiciales para los animales.

La idea es acostumbrar al gato desde que es un cachorro, comenzando con sesiones cortas y con refuerzos positivos y, una vez incorporado este hábito, dos minutos al día suelen ser suficientes para cuidar sus dientitos y evitar enfermedades.

El procedimiento debe realizarse de manera suave, prestando especial atención a la unión entre los dientes y las encías, donde suele acumularse la mayor cantidad de bacterias. Además, otra forma de cuidarlos es realizarles los controles veterinarios recomendados, ofrecer alimentos de calidad y utilizar snacks o juguetes diseñados para reducir la acumulación de sarro.