Furor en la música por la llegada de un histórico concurso de k-pop: la imperdible propuesta gratis que llega a Buenos Aires

La Usina del Arte será escenario de un fin de semana dedicado al K-pop, con espectáculos, talleres y propuestas para toda la familia. Foto: Prensa.

Los fanáticos del K-pop y la cultura coreana tendrán una cita imperdible este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. La Usina del Arte será sede de dos jornadas repletas de música, danza, talleres y experiencias vinculadas con el fenómeno cultural que conquistó al mundo.

Organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina, el evento se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto en la sede ubicada en Agustín R. Caffarena 1, con entrada libre y una programación pensada tanto para seguidores del género como para quienes deseen acercarse por primera vez al universo de la llamada hallyu o “ola coreana”.

La Usina del Arte será escenario de un fin de semana dedicado al K-pop, con espectáculos, talleres y propuestas para toda la familia. Foto: Prensa.

Vuelve el “Concurso K-pop” en Argentina

Uno de los momentos más esperados del fin de semana será la 17.ª edición del Concurso K-pop en Argentina, que se desarrollará el sábado desde las 16 en el Auditorio de la Usina del Arte.

En total, 11 grupos y solistas —tres en la categoría canto y ocho en baile— competirán por el primer puesto frente a un jurado especializado. Participarán 40 artistas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan, quienes demostrarán su talento interpretando coreografías y canciones del género.

La competencia contará con la conducción de los influencers Luquiño y Arin Kim, mientras que el jurado estará integrado por Yami Arias, Ornella Saitta y el prestigioso coreógrafo surcoreano Back Kooyoung, uno de los invitados internacionales más destacados de esta edición.

El reconocido coreógrafo surcoreano Back Kooyoung encabezará un workshop y formará parte del jurado de la 17.ª edición del certamen. Foto: Prensa.

Un workshop con Back Kooyoung, referente del K-pop

La visita de Back Kooyoung también incluirá una propuesta para quienes quieran aprender de uno de los nombres más importantes de la industria.

El domingo desde las 14 ofrecerá un workshop de danza destinado a participantes de 15 años en adelante, sin importar su nivel de experiencia. Durante la actividad enseñará técnicas, secuencias y coreografías características del K-pop, además de compartir herramientas para mejorar la coordinación, la expresión corporal y la interpretación sobre el escenario.

Back Kooyoung es actualmente el coreógrafo principal del estudio 1MILLION DANCE y trabajó con algunos de los artistas más reconocidos del género, entre ellos BoA, EXO, TVXQ!, Girls’ Generation, Super Junior, SHINee, Taemin, Red Velvet y The Boyz.

Los visitantes podrán recorrer stands de gastronomía, K-beauty, idioma, turismo y otras expresiones de la cultura coreana. Foto: Prensa.

Talleres, gastronomía y experiencias para toda la familia en la Usina del Arte

Durante ambas jornadas, desde las 14, el público podrá recorrer distintos stands temáticos dedicados a la cultura coreana. La propuesta incluirá:

Juegos inspirados en K-dramas.

Gastronomía coreana.

Espacios de K-beauty.

Literatura e idioma coreano.

Información turística sobre Corea del Sur.

Además, habrá talleres participativos para todas las edades. Entre ellos se destacan “Mi color, mi remera en hangeul”, donde los asistentes podrán personalizar una remera utilizando el alfabeto coreano; un espacio para construir una hanok, la vivienda tradicional coreana; y un taller de confección de norigé, el tradicional accesorio decorativo que acompaña al hanbok, la vestimenta típica del país asiático.

La programación incluye actividades participativas para todas las edades, como talleres de hangeul, hanok y norigé. Foto: Prensa.

El crecimiento de la cultura coreana en Argentina

El evento es impulsado por el Centro Cultural Coreano en Argentina, institución que desde 2006 trabaja para difundir la cultura coreana y fortalecer el intercambio cultural entre Corea del Sur y Argentina.

Además de organizar actividades vinculadas con el K-pop, el centro ofrece durante todo el año cursos de idioma coreano, gastronomía, danzas tradicionales, talleres artísticos, exposiciones y ciclos de cine, consolidándose como uno de los principales espacios de difusión de la cultura coreana en el país.

Cómo llegar a la Usina del Arte

En colectivo

Varias líneas tienen paradas a pocas cuadras del predio:

20

25

29

33

46

53

64

86

93

152

En tren

Línea Roca: bajar en la estación Constitución y combinar con un colectivo (como las líneas 20, 29 o 64) o tomar un taxi o aplicación de viajes.

En subte

No hay una estación de subte junto a la Usina del Arte. La más cercana es Constitución (Línea C), desde donde se puede continuar en colectivo o taxi.

En auto

La Usina del Arte se encuentra en el distrito de La Boca, cerca de Avenida Pedro de Mendoza, Avenida Almirante Brown y del Puente Nicolás Avellaneda. En la zona suele haber estacionamiento en la vía pública y playas privadas, aunque conviene llegar con anticipación si asistís a un evento concurrido.