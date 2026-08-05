Filodendros: guía para diferenciarlos del potus a simple vista y qué hacer para que crezcan sanos en casa

Filodendros Foto: Pinterest

Los filodendros se convirtieron en las plantas de interior más elegidas por los amantes de la jardinería, ya que se adaptan fácilmente a cualquier hogar. Su amplia variedad de especies la transformaron en la protagonista de la decoración de cualquier casa u oficina.

Sin embargo, una de las confusiones más frecuentes, es que muchos suelen pensar que se trata de un potus, otra planta trepadora muy popular. Aunque comparten algunas características, pertenecen a géneros diferentes y presentan diferencias en sus hojas, tallos y necesidades de cultivo.

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Conocer la particularidad de cada planta nos ayuda a identificarlas correctamente y a brindarles los cuidados adecuados para desarrollar hojas más grandes, un crecimiento vigoroso y un color intenso durante todo el año.

¿Filodendro o potus? Las claves para reconocerlos a simple vista

A primera vista, ambas plantas pueden parecer idénticas, especialmente cuando son jóvenes. Sin embargo, existen varios detalles que permiten distinguirlas rápidamente.

La principal diferencia radica en la forma de las hojas: los filodendros suelen presentar hojas con una base más marcada en forma de corazón y una textura más fina y flexible. En cambio, las hojas del potus son generalmente más gruesas, cerosas y con una apariencia ligeramente más brillante.

Otro rasgo distintivo son los pecíolos, el pequeño tallo que une la hoja con la planta. En los filodendros suelen ser redondeados y lisos, mientras que en el potus presentan una especie de surco o canal que los hace fáciles de identificar.

También cambian las raíces aéreas. Los filodendros desarrollan varias raíces finas en cada nudo del tallo, lo que les permite trepar con facilidad. El potus, por su parte, suele producir una única raíz aérea más gruesa por nudo.

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Las mejores variedades de filodendro para sumar en el interior del hogar

Existen cientos de especies de filodendros, aunque algunas son especialmente apreciadas por su resistencia y valor ornamental. Entre las más populares se encuentran el Philodendron hederaceum, conocido por sus hojas verdes en forma de corazón y su crecimiento colgante; el Philodendron Brasil, que presenta hojas con vetas verde lima; el Philodendron Birkin, famoso por sus elegantes líneas blancas; y el Philodendron Xanadu, una variedad compacta con hojas profundamente lobuladas ideal para decorar ambientes luminosos.

También destacan especies como el Philodendron Micans, de hojas aterciopeladas con reflejos cobrizos, y el Philodendron Pink Princess, una de las variedades más buscadas por sus manchas rosadas.

Luz y ubicación ideal: dónde colocar tus filodendros para que crezcan sanos

Los filodendros prosperan mejor en ambientes con mucha luz natural indirecta. Lo ideal es ubicarlos cerca de una ventana luminosa, protegidos de los rayos directos del sol, que pueden provocar quemaduras en las hojas.

Aunque toleran condiciones de menor iluminación, un ambiente demasiado oscuro hará que el crecimiento sea más lento y que las hojas pierdan tamaño y color.

También agradecen los espacios con buena humedad ambiental, por lo que funcionan muy bien en livings, dormitorios e incluso baños con ventanas.

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Sustrato y maceta adecuada: el tipo de tierra y drenaje que necesita el filodendro

El éxito del cultivo depende en gran medida del sustrato. Los filodendros necesitan una mezcla aireada, liviana y con excelente drenaje para evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

Una buena combinación puede incluir tierra para plantas de interior, corteza de pino, fibra de coco, perlita y un poco de humus de lombriz. Esta mezcla favorece la oxigenación y reduce el riesgo de pudrición.

La maceta debe contar con orificios de drenaje para permitir la salida del exceso de agua. Además, conviene trasplantar la planta cada dos o tres años o cuando las raíces comiencen a ocupar todo el recipiente.

Tolerancia a la sombra y sequía: cuál de las dos plantas es más resistente

Si bien ambas son consideradas plantas de fácil mantenimiento, el potus suele ser más resistente a condiciones adversas.

Puede soportar mejor los ambientes con poca luz y tolera algunos descuidos en el riego sin mostrar signos inmediatos de estrés. El filodendro también es una planta adaptable, pero responde mejor cuando recibe luz indirecta abundante y un riego moderado y constante.

En ambos casos, el exceso de agua representa un riesgo mucho mayor que la falta de riego, ya que favorece la aparición de hongos y la pudrición de las raíces.

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Cómo reproducir filodendros mediante esquejes en agua o tierra

Multiplicar un filodendro es un proceso sencillo y una excelente manera de obtener nuevas plantas. Para hacerlo, se debe cortar un tallo sano con al menos dos o tres nudos utilizando una tijera previamente desinfectada. Luego, el esqueje puede colocarse en un recipiente con agua limpia, procurando que uno de los nudos quede completamente sumergido.

Después de algunas semanas comenzarán a desarrollarse nuevas raíces y, cuando alcancen unos pocos centímetros de longitud, será el momento de trasplantarlo a una maceta con sustrato.

También es posible plantar el esqueje directamente en tierra húmeda y aireada. En ese caso, mantener una humedad constante durante las primeras semanas favorecerá el desarrollo de nuevas raíces y permitirá que la planta continúe creciendo con normalidad.