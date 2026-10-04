Tiene vida de pueblo, pero funciona como un polo industrial y productivo: la ciudad bonaerense que celebra la Fiesta de la Frutilla en octubre

Fiesta de la Frutilla en General Rodríguez. Foto: generalrodriguez.gob.ar

General Rodríguez se prepara para vivir una de sus principales fiestas que combina producción, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia. Del viernes 23 al domingo 25 de octubre se realizarán la Expo General Rodríguez 2026 y la 6ª Fiesta Municipal de la Frutilla, con entrada gratis y propuestas para disfrutar durante todo el fin de semana.

General Rodríguez: la ciudad bonaerense con vida de pueblo y gran polo industrial

Ubicada en el oeste del conurbano bonaerense, General Rodríguez conserva parte de esa impronta de pueblo que se refleja en sus espacios verdes, sus tradiciones y el vínculo entre vecinos. Al mismo tiempo, el distrito tiene un importante movimiento industrial y productivo, con empresas, comercios, emprendimientos y establecimientos vinculados a distintas actividades económicas.

Fiesta de la Frutilla en General Rodríguez. Foto: generalrodriguez.gob.ar

Esa combinación entre identidad local y desarrollo productivo se podrá conocer durante la Expo General Rodríguez, un encuentro que cuenta con más de 16 años de trayectoria y que funciona como una vidriera de la actividad económica de la ciudad.

La propuesta también pone el foco en la producción frutihortícola. En 2021 se realizó por primera vez la Fiesta Municipal de la Frutilla, una celebración creada para destacar uno de los cultivos característicos del distrito y el trabajo de los productores locales.

Expo General Rodríguez y Fiesta de la Frutilla 2026: fechas, ubicación y qué se podrá hacer en el evento

La Expo General Rodríguez 2026 y la 6ª Fiesta Municipal de la Frutilla se realizarán el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, a partir de las 12, en el Predio Estación Cultural y el Salón de Usos Múltiples del Instituto San José. La sede principal estará ubicada en avenida 25 de Mayo e Intendente Manny.

Fiesta de la Frutilla en General Rodríguez. Foto: generalrodriguez.gob.ar

Durante las tres jornadas habrá distintas propuestas para recorrer y disfrutar:

Productores locales ofrecerán frutillas frescas y elaboraciones realizadas con la fruta.

La Expo reunirá a empresas, comercios, instituciones y emprendimientos de General Rodríguez.

Habrá un patio gastronómico con diferentes opciones para comer durante la jornada.

Se presentarán artistas locales.

Se organizarán actividades recreativas para chicos.

El domingo se realizará la elección y premiación de las mejores frutillas del encuentro, con una evaluación a cargo del INTA.

La celebración tendrá además un significado especial para la ciudad, ya que coincidirá con las actividades por el 148° aniversario de la creación del partido de General Rodríguez.

El cronograma completo de espectáculos y actividades todavía no fue anunciado y se dará a conocer más cerca de la fecha.

Fiesta de la Frutilla en General Rodríguez. Foto: generalrodriguez.gob.ar

Cómo llegar a General Rodríguez desde CABA

General Rodríguez se encuentra a unos 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una alternativa para una escapada de un día durante el fin de semana.

En auto, desde CABA se puede acceder principalmente por el Acceso Oeste, tomando la salida correspondiente hacia General Rodríguez. El viaje puede demandar alrededor de una hora, aunque el tiempo varía según el tránsito.

También se puede llegar en transporte público mediante el tren de la línea Sarmiento, que conecta distintos puntos de la zona oeste con General Rodríguez. Desde la estación, el predio donde se realizará el evento se encuentra a pocos minutos del centro de la localidad.

La combinación de la Expo y la Fiesta de la Frutilla permite conocer en un mismo lugar parte de la identidad productiva de General Rodríguez, probar productos locales y disfrutar de una jornada con propuestas para toda la familia.