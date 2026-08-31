Tiene más de 150 años, un nombre histórico y celebrará la primera Fiesta Nacional de la Mermelada

Suipacha, tierra de tradiciones y gastronomía Foto: Turismo Suipacha

Suipacha tiene una historia que parece condensar buena parte de la identidad bonaerense. Sus caminos guardan recuerdos de antiguas postas, campos abiertos, estaciones ferroviarias y familias que transformaron una zona de frontera en una comunidad con personalidad propia. Ahora, la ciudad sumará un capítulo completamente nuevo: la primera Fiesta Nacional de la Mermelada, un encuentro que buscará reunir producción artesanal, gastronomía, música e identidad local.

La celebración se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026 en la Plaza Brown, uno de los espacios más representativos de la localidad. El acto de apertura oficial está previsto para el sábado a las 17, aunque durante las dos jornadas habrá actividades destinadas a vecinos, turistas y visitantes provenientes de otros municipios de la provincia de Buenos Aires.

Qué habrá en la primera Fiesta Nacional de la Mermelada

El corazón de la fiesta estará puesto en los productores y emprendedores que elaboran mermeladas y otros alimentos artesanales. Los asistentes podrán recorrer puestos regionales, conocer diferentes recetas, descubrir combinaciones de frutas de estación y conversar directamente con quienes convierten una preparación tradicional en una fuente de trabajo.

Además, la Plaza Brown contará con un paseo de artesanos, patio gastronómico, espectáculos musicales en vivo y charlas especializadas. Los productores invitados compartirán experiencias, técnicas de elaboración y detalles sobre la trayectoria de sus emprendimientos, una oportunidad para comprender todo lo que existe detrás de un frasco que llega a la mesa familiar.

El pueblo con nombre de batalla que se prepara para su fiesta dulce Foto: Turismo Suipacha

La propuesta no estará pensada únicamente para especialistas o amantes de los dulces. La programación buscará ofrecer un plan para toda la familia, con gastronomía regional, música y actividades recreativas al aire libre. También representa una vidriera para los pequeños elaboradores que necesitan ampliar su público y fortalecer sus canales de comercialización.

El intendente Juan Luis Mancini señaló que este tipo de encuentros permite generar nuevos espacios culturales y, al mismo tiempo, abrir oportunidades de empleo para los habitantes del distrito. La expectativa municipal es que la fiesta se incorpore al calendario recreativo y productivo de Suipacha, y se convierta en un atractivo capaz de convocar visitantes de localidades cercanas.

Suipacha: una ciudad cuyo nombre nació lejos de Buenos Aires

Uno de los datos más llamativos es que el nombre Suipacha no se originó en el territorio bonaerense. La denominación recuerda a la Batalla de Suipacha, librada el 7 de noviembre de 1810 en el Alto Perú, actual territorio de Bolivia. Ese enfrentamiento es reconocido como la primera victoria militar de las fuerzas revolucionarias después de la Revolución de Mayo.

Suipacha Foto: turismo suipacha

Décadas después, cuando la provincia de Buenos Aires reorganizó su territorio, aquel nombre quedó asociado al nuevo partido. El Partido de Suipacha fue creado el 24 de octubre de 1864, a partir de tierras que anteriormente pertenecían a distritos como Mercedes, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Chivilcoy y Navarro. Sus límites fueron establecidos mediante un decreto del 24 de febrero de 1865.

Los estudios históricos señalan que Suipacha tuvo un origen particular. A diferencia de otras poblaciones surgidas directamente alrededor de un fortín, primero se creó la división administrativa y más tarde se consolidó el pueblo. La forma del partido respondió, en buena medida, a la necesidad de reducir la extensión de los municipios vecinos y mejorar la organización del territorio bonaerense.

El ferrocarril que cambió para siempre el destino del pueblo

La llegada del tren fue decisiva para la transformación de Suipacha. El 20 de junio de 1866 comenzó a funcionar la estación Freire para servicios extraordinarios de cargas, mientras que el 11 de septiembre de ese mismo año quedó inaugurado el tramo del Ferrocarril Oeste que llegaba hasta Chivilcoy. La conexión ferroviaria facilitó el traslado de personas, animales y mercaderías, y convirtió a la zona en un punto cada vez más atractivo para nuevos pobladores.

Alrededor de la estación comenzó a crecer un núcleo urbano. Rosario Suárez y su esposo, Basilio Labat, impulsaron la formación de un pueblo en terrenos de su propiedad cercanos al trazado ferroviario. La traza fue aprobada el 24 de septiembre de 1875, fecha considerada fundamental en el proceso de fundación de la localidad.

Suipacha, pueblo bonaerense. Foto: Instagram/suipacha.turismo

El 17 de enero de 1876, el gobierno provincial le otorgó oficialmente el nombre de Suipacha al nuevo pueblo. Más tarde, el 13 de mayo de 1879, fue declarado cabecera del partido, y ese mismo año comenzó a funcionar su primera administración municipal independiente de Mercedes. Entre sus primeras autoridades se encontraban León Billourou, Juan Laborda, Tomás Gahan y Leopoldo Bernal.

Suipacha alcanzó formalmente la categoría de ciudad el 1 de octubre de 1973, casi un siglo después de la aprobación de su traza. Para entonces, la pequeña población nacida junto al ferrocarril ya se había consolidado como un centro de servicios y producción integrado al paisaje de la pampa húmeda.

Duraznos, postas y un antiguo vínculo con las frutas

La Fiesta Nacional de la Mermelada también puede leerse como una curiosa conexión con el pasado más remoto de la región. Antes de la creación del partido, distintos puntos del territorio estaban relacionados con la palabra Durazno, utilizada para identificar un arroyo, una laguna, una cañada, un cerrito y una antigua posta. Los documentos históricos también mencionan la presencia de durazneros y otras especies frutales en amplias zonas de la provincia.

La Ruta de los Quesos, en Suipacha. Foto: Facebook / Ruta del Queso.

Aunque la nueva celebración responde a una iniciativa contemporánea, esa antigua relación con las frutas le aporta un atractivo especial. La mermelada, elaborada originalmente como un método para conservar alimentos durante más tiempo, funciona ahora como símbolo de creatividad, trabajo artesanal y transmisión de recetas entre generaciones.

Un destino bonaerense que busca crecer a través de sus sabores

El Partido de Suipacha posee una superficie cercana a los 944 kilómetros cuadrados y conserva un perfil estrechamente vinculado con la producción agropecuaria. Está ubicado entre los partidos de Mercedes, Chivilcoy, Navarro, Chacabuco, Carmen de Areco y San Andrés de Giles, dentro de uno de los corredores rurales más tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, la Fiesta Nacional de la Mermelada aparece como mucho más que una propuesta gastronómica. Es una oportunidad para que la ciudad muestre sus emprendimientos, atraiga turismo de cercanía y vuelva a contar su historia a través de un producto cotidiano. Cada receta, cada fruta y cada frasco pueden convertirse en una puerta de entrada a una comunidad que nació entre campos, creció junto al ferrocarril y ahora quiere ser reconocida por sus sabores.

Los días 5 y 6 de septiembre, Suipacha intentará demostrar que las grandes celebraciones también pueden comenzar con algo pequeño: una fruta elegida en su punto justo, una receta heredada y una cucharada de mermelada capaz de despertar recuerdos.