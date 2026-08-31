Parece detenido en los años 50, queda en Buenos Aires y fue escenario de una inolvidable canción de Floricienta

Trixie American Diner propone un verdadero viaje en el tiempo Foto: Instagram @trixie_resto

Buenos Aires tiene rincones capaces de transportar a sus visitantes hacia otros países, culturas y épocas. Sin embargo, existe un restaurante que lleva esta experiencia un paso más allá: apenas se atraviesa su puerta, parece que el calendario retrocediera directamente hasta la década de 1950.

Se trata de Trixie American Diner, un local inspirado en los tradicionales restaurantes de ruta de Estados Unidos. La propuesta combina hamburguesas, milkshakes, panqueques y papas fritas con una ambientación cinematográfica en la que abundan las luces de neón, las banquetas frente al mostrador y los clásicos sillones tapizados en rojo.

El establecimiento se presenta como “el auténtico diner americano en Argentina” y funciona desde 1994. Su estética, además de llamar la atención de quienes buscan una salida diferente, convirtió al restaurante en escenario de distintas producciones audiovisuales.

Trixie, el restaurante de Buenos Aires que parece detenido en los años 50

Una de las principales razones para visitar Trixie es su impactante decoración. El salón recuerda a los bares estadounidenses que aparecen en películas como Grease o Volver al futuro: hay pisos blancos y negros, carteles luminosos, máquinas retro, mesas junto a las ventanas y una extensa barra con asientos altos.

El restaurante de Buenos Aires que quedó detenido en los años 50 Foto: Instagram @trixie_resto

La experiencia no queda limitada a la decoración. El uniforme del personal, la música y la presentación de los platos completan la sensación de estar dentro de una película ambientada a mediados del siglo XX.

Por ese motivo, el espacio suele ser elegido para salidas en familia, encuentros con amigos, celebraciones y sesiones fotográficas. También se transformó en una alternativa atractiva para los fanáticos de la cultura estadounidense y para quienes buscan restaurantes originales en Buenos Aires.

Qué se puede comer en Trixie American Diner

La carta mantiene el espíritu de los clásicos diners norteamericanos. Las hamburguesas ocupan un lugar central y pueden acompañarse con papas fritas, aros de cebolla o ensalada.

Entre las opciones sobresale la Super Trixie, preparada con tocino, queso, salsa barbacoa, jamón y huevo. También aparecen variedades con cebolla caramelizada, queso parmesano, panceta y vegetales.

Dónde queda, qué se puede comer, cuánto cuesta Foto: Instagram @trixie_resto

La propuesta se completa con panchos, sándwiches, ensaladas, bastones de mozzarella, nuggets, platos con pollo y los tradicionales macarrones con queso. Para el momento dulce hay waffles, panqueques, brownie con helado, banana split y copas de diferentes sabores.

Los milkshakes son otro de los grandes protagonistas. Su presentación abundante y colorida acompaña perfectamente la estética retro del restaurante. El menú oficial menciona una oferta que se extiende desde el desayuno hasta la cena, con batidos, hamburguesas, papas fritas, panqueques y waffles.

Cuánto cuesta comer en Trixie

Como referencia, la carta publicada por el restaurante muestra hamburguesas desde $14.500, mientras que la Super Trixie figura a $18.500. Una porción de papas fritas aparece a $7.000 y los aros de cebolla, a $9.500.

Con luces de neón, sillones rojos, pisos en damero y platos abundantes Foto: Instagram @trixie_resto

En el sector de postres, dos bochas de helado cuestan $5.500, el brownie sundae figura a $11.500 y la banana split alcanza los $14.700. Estos valores pertenecen al menú identificado por el establecimiento como “Menú 2024”, por lo que podrían haber sufrido modificaciones y es recomendable verificarlos antes de realizar la visita.

Reseñas recientes ubican el gasto habitual por persona dentro de una franja aproximada de entre $10.000 y $20.000, aunque el total dependerá de la bebida, los acompañamientos y el postre elegidos.

Dónde queda Trixie y cuáles son sus horarios

El local más emblemático se encuentra en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, dentro del Complejo Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada en el sitio oficial, la sede de Costanera abre de lunes a domingo, incluidos feriados y vísperas de feriado, de 10 a 00 horas. Además, la marca cuenta con otros puntos en Francisco Álvarez, Bioparque Temaikèn y Aquasol, aunque los días y horarios varían según cada ubicación.

La sucursal de Costanera es la más reconocida por su fachada iluminada, su cercanía con el río y su fuerte impronta cinematográfica.

El inesperado vínculo entre Trixie y Floricienta

Para los fanáticos de Floricienta, Trixie guarda un detalle que convierte la visita en un paseo cargado de nostalgia. El restaurante de Costanera fue utilizado como locación vinculada al recordado universo de“Flores amarillas”, una de las canciones más emblemáticas de la ficción protagonizada por Florencia Bertotti.

Clip de Flores Amarillas de Floricienta

Con el paso del tiempo, seguidores de la novela comenzaron a acercarse al lugar para reconocer sectores de la fachada y recrear imágenes asociadas con aquel momento televisivo. Videos publicados por visitantes y contenidos compartidos en redes sociales identifican al establecimiento como el sitio donde se rodaron escenas relacionadas con la canción.

Esconde un increíble vínculo con Floricienta Foto: Instagram @trixie_resto

Este vínculo explica por qué las flores amarillas aparecen de manera recurrente en publicaciones y recuerdos asociados con el restaurante. La combinación entre estética retro, cultura pop y nostalgia televisiva transformó a Trixie en mucho más que un lugar para comer.

Un viaje en el tiempo sin salir de Buenos Aires

Visitar Trixie es una oportunidad para probar un menú típicamente estadounidense, pero también para vivir una experiencia visual diferente. Cada rincón parece preparado para una fotografía y cada detalle busca reconstruir el ambiente de los antiguos diners.

Para quienes crecieron mirando Floricienta, la salida suma un componente emocional difícil de encontrar en otro restaurante porteño. Entre hamburguesas, milkshakes, luces de neón y recuerdos de flores amarillas, Trixie demuestra que todavía es posible viajar a otra época sin abandonar Buenos Aires.