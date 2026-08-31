comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Parece detenido en los años 50, queda en Buenos Aires y fue escenario de una inolvidable canción de Floricienta

Con luces de neón, sillones rojos y una carta inspirada en los clásicos diners estadounidenses, Trixie se convirtió en uno de los restaurantes más originales de Buenos Aires. Dónde queda, cuánto cuesta comer y cuál es su inesperada conexión con Floricienta.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trixie American Diner propone un verdadero viaje en el tiempo
Trixie American Diner propone un verdadero viaje en el tiempo Foto: Instagram @trixie_resto
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buenos Aires tiene rincones capaces de transportar a sus visitantes hacia otros países, culturas y épocas. Sin embargo, existe un restaurante que lleva esta experiencia un paso más allá: apenas se atraviesa su puerta, parece que el calendario retrocediera directamente hasta la década de 1950.

Se trata de Trixie American Diner, un local inspirado en los tradicionales restaurantes de ruta de Estados Unidos. La propuesta combina hamburguesas, milkshakes, panqueques y papas fritas con una ambientación cinematográfica en la que abundan las luces de neón, las banquetas frente al mostrador y los clásicos sillones tapizados en rojo.

El establecimiento se presenta como “el auténtico diner americano en Argentina” y funciona desde 1994. Su estética, además de llamar la atención de quienes buscan una salida diferente, convirtió al restaurante en escenario de distintas producciones audiovisuales.

Trixie, el restaurante de Buenos Aires que parece detenido en los años 50

Una de las principales razones para visitar Trixie es su impactante decoración. El salón recuerda a los bares estadounidenses que aparecen en películas como Grease o Volver al futuro: hay pisos blancos y negros, carteles luminosos, máquinas retro, mesas junto a las ventanas y una extensa barra con asientos altos.

Contenido Recomendado

Tiene más de 150 años, un nombre histórico y celebrará la primera Fiesta Nacional de la Mermelada

Tiene más de 150 años, un nombre histórico y celebrará la primera Fiesta Nacional de la Mermelada

La bodega que desafió al mapa del vino argentino:está en Buenos Aires y nació de una promesa entre amigos

La bodega que desafió al mapa del vino argentino: está en Buenos Aires y nació de una promesa entre amigos
Trixie
El restaurante de Buenos Aires que quedó detenido en los años 50 Foto: Instagram @trixie_resto

La experiencia no queda limitada a la decoración. El uniforme del personal, la música y la presentación de los platos completan la sensación de estar dentro de una película ambientada a mediados del siglo XX.

Por ese motivo, el espacio suele ser elegido para salidas en familia, encuentros con amigos, celebraciones y sesiones fotográficas. También se transformó en una alternativa atractiva para los fanáticos de la cultura estadounidense y para quienes buscan restaurantes originales en Buenos Aires.

Qué se puede comer en Trixie American Diner

La carta mantiene el espíritu de los clásicos diners norteamericanos. Las hamburguesas ocupan un lugar central y pueden acompañarse con papas fritas, aros de cebolla o ensalada.

Entre las opciones sobresale la Super Trixie, preparada con tocino, queso, salsa barbacoa, jamón y huevo. También aparecen variedades con cebolla caramelizada, queso parmesano, panceta y vegetales.

Trixie
Dónde queda, qué se puede comer, cuánto cuesta Foto: Instagram @trixie_resto

La propuesta se completa con panchos, sándwiches, ensaladas, bastones de mozzarella, nuggets, platos con pollo y los tradicionales macarrones con queso. Para el momento dulce hay waffles, panqueques, brownie con helado, banana split y copas de diferentes sabores.

Los milkshakes son otro de los grandes protagonistas. Su presentación abundante y colorida acompaña perfectamente la estética retro del restaurante. El menú oficial menciona una oferta que se extiende desde el desayuno hasta la cena, con batidos, hamburguesas, papas fritas, panqueques y waffles.

Cuánto cuesta comer en Trixie

Como referencia, la carta publicada por el restaurante muestra hamburguesas desde $14.500, mientras que la Super Trixie figura a $18.500. Una porción de papas fritas aparece a $7.000 y los aros de cebolla, a $9.500.

Trixie
Con luces de neón, sillones rojos, pisos en damero y platos abundantes Foto: Instagram @trixie_resto

En el sector de postres, dos bochas de helado cuestan $5.500, el brownie sundae figura a $11.500 y la banana split alcanza los $14.700. Estos valores pertenecen al menú identificado por el establecimiento como “Menú 2024”, por lo que podrían haber sufrido modificaciones y es recomendable verificarlos antes de realizar la visita.

Reseñas recientes ubican el gasto habitual por persona dentro de una franja aproximada de entre $10.000 y $20.000, aunque el total dependerá de la bebida, los acompañamientos y el postre elegidos.

Dónde queda Trixie y cuáles son sus horarios

El local más emblemático se encuentra en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, dentro del Complejo Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información publicada en el sitio oficial, la sede de Costanera abre de lunes a domingo, incluidos feriados y vísperas de feriado, de 10 a 00 horas. Además, la marca cuenta con otros puntos en Francisco Álvarez, Bioparque Temaikèn y Aquasol, aunque los días y horarios varían según cada ubicación.

La sucursal de Costanera es la más reconocida por su fachada iluminada, su cercanía con el río y su fuerte impronta cinematográfica.

El inesperado vínculo entre Trixie y Floricienta

Para los fanáticos de Floricienta, Trixie guarda un detalle que convierte la visita en un paseo cargado de nostalgia. El restaurante de Costanera fue utilizado como locación vinculada al recordado universo de“Flores amarillas”, una de las canciones más emblemáticas de la ficción protagonizada por Florencia Bertotti.

Clip de Flores Amarillas de Floricienta

Con el paso del tiempo, seguidores de la novela comenzaron a acercarse al lugar para reconocer sectores de la fachada y recrear imágenes asociadas con aquel momento televisivo. Videos publicados por visitantes y contenidos compartidos en redes sociales identifican al establecimiento como el sitio donde se rodaron escenas relacionadas con la canción.

Trixie
Esconde un increíble vínculo con Floricienta Foto: Instagram @trixie_resto

Este vínculo explica por qué las flores amarillas aparecen de manera recurrente en publicaciones y recuerdos asociados con el restaurante. La combinación entre estética retro, cultura pop y nostalgia televisiva transformó a Trixie en mucho más que un lugar para comer.

Un viaje en el tiempo sin salir de Buenos Aires

Visitar Trixie es una oportunidad para probar un menú típicamente estadounidense, pero también para vivir una experiencia visual diferente. Cada rincón parece preparado para una fotografía y cada detalle busca reconstruir el ambiente de los antiguos diners.

Para quienes crecieron mirando Floricienta, la salida suma un componente emocional difícil de encontrar en otro restaurante porteño. Entre hamburguesas, milkshakes, luces de neón y recuerdos de flores amarillas, Trixie demuestra que todavía es posible viajar a otra época sin abandonar Buenos Aires.

TurismoGastronomíaFloricientaCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Soñó con ser Bélgica, fracasó tras quedar tapado por la arena y hoy es el balneario más silencioso de la costa bonaerense

    Soñó con ser Bélgica, fracasó tras quedar tapado por la arena y hoy es el balneario más silencioso de la costa bonaerense

  2. Feria Japonesa de Escobar:cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

    Feria Japonesa de Escobar: cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

  3. La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre:pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

    La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

  4. Tiene más de 150 años, es nombrada en “Don Segundo Sombra” y hoy funciona como museo gauchesco

    Tiene más de 150 años, es nombrada en “Don Segundo Sombra” y hoy funciona como museo gauchesco

  5. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: cuánto cobrarán

Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades en septiembre:gira por Chile, cumbres económicas y G20

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Economía

G20:comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

G20: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

ARCA amplía el uso de facturas electrónicas:quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026:calendario completo por DNI

Es oficial:ANSES pagará un bono a jubilados y pensionados en septiembre 2026, qué suma recibirán

Economía

G20:comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

G20: comenzó el encuentro de ministros de Economía y Caputo se reunirá con Scott Bessent y Kristalina Georgieva

“Hecha añicos”:el impactante video generado con IA que Trump publicó y muestra la destrucción de una isla de Irán

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Socios inesperados:el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado