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Tomates en cajones de verdura: cómo cultivarlos en casa fácilmente y sin necesidad de un jardín

Con un recipiente reciclado y un buen sustrato, se pueden cultivar buenos tomates en balcones y terrazas para aprovechar el máximo espacio disponible.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Huerta de tomates
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Tener una huerta en casa es posible, ya que no se necesita de un jardín amplio ni tampoco de estar en el campo. Basta con un balcón amplio o una terraza para convertir pequeños espacios en una zona fértil para el cultivo de las verduras y las frutas. De hecho, es posible cultivar tomates en pequeños espacios solo con un cajón de verduras.

Este método permite reutilizar objetos que suelen terminar en la basura y, con algunas intervenciones, puede convertirse en espacio suficiente para que las raíces se desarrollen. La clave se encuentra en la buena luz, riego controlado y nutrientes, es posible acompañar el crecimiento de la tomatera hasta obtener sus primeros frutos.

Huerta de tomates

Paso a paso: cómo preparar un cajón de verdura para cultivar tomates

Antes de colocar la planta, el cajón debe acondicionarse para que pueda contener el sustrato y conservar una humedad adecuada. Si tiene espacios demasiado grandes entre las tablas, se pueden cubrir parcialmente con cartón u otro material que ayude a evitar que la tierra se pierda.

También es importante reforzar la estructura, especialmente si se trata de un cajón liviano o que está deteriorado. La idea es conseguir un recipiente firme que pueda soportar el peso de la tierra, el agua y la planta a medida que crece.

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En la parte inferior se pueden colocar materiales orgánicos secos que ayuden a mantener una estructura aireada. Luego se incorpora el sustrato, dejando suficiente espacio para plantar y realizar los riegos.

Qué sustrato necesita la planta de tomate

El tomate necesita un suelo fértil, aireado y con buen drenaje. Una combinación de tierra negra y compost puede servir como base para aportar materia orgánica y mejorar las condiciones en las que crecerán las raíces.

También se puede incorporar lombricompuesto para sumar nutrientes. Lo importante es evitar que el sustrato quede demasiado compacto, porque las raíces necesitan espacio para desarrollarse y el exceso de agua puede generar problemas.

Para este tipo de cultivo, conviene renovar o enriquecer los nutrientes a medida que la planta avanza en su desarrollo, especialmente cuando comienza a producir flores y frutos.

Dónde es mejor colocar el cajón de verduras para poder cultivar los tomates

La ubicación es uno de los puntos más importantes. Las tomateras necesitan varias horas de luz solar directa para crecer correctamente y producir frutos. Por este motivo, el cajón debe estar ubicado en el sector más luminoso disponible del balcón, patio o terraza. También es conveniente elegir un lugar donde la planta tenga espacio para crecer sin quedar encerrada entre paredes u otros objetos.

Si se cultivan variedades que alcanzan gran tamaño, será necesario colocar un tutor o soporte. De esta manera, los tallos pueden sostenerse a medida que aumentan su peso y aparecen los tomates.

Huerta de tomates Foto: Grok IA

Cómo regar los tomates cultivados en cajones de verdura

El riego debe ser regular, pero sin convertir el cajón en un recipiente permanentemente húmedo. Antes de volver a agregar agua, conviene comprobar el estado de la tierra y asegurarse de que la superficie haya perdido parte de la humedad.

Durante los períodos de mayor calor, el sustrato puede secarse más rápido y será necesario controlar la planta con mayor frecuencia. En cambio, cuando las temperaturas son más bajas o hay lluvias, el riego debe reducirse. También es fundamental evitar el agua estancada. Un exceso de humedad puede afectar las raíces y favorecer la aparición de enfermedades.

Plantas de tomates Foto: Pinterest

Cuándo cosechar los tomates cultivados en casa

La cosecha llega cuando los frutos alcanzan el tamaño y el color característicos de la variedad elegida. En muchos casos, pueden dejarse madurar en la propia planta para conseguir tomates más sabrosos.

Conviene retirarlos con cuidado para no dañar los tallos ni las ramas que todavía tienen flores o frutos en desarrollo. Una vez realizada la primera cosecha, la planta puede continuar produciendo si mantiene buenas condiciones de luz, agua y nutrientes.

JardínPlantasVerdurasTomate
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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