Guía práctica para plantar y cuidar margaritas: los secretos para que florezcan durante meses

Como cuidar y plantar las margaritas Foto: Pinterest

Las margaritas son una de las flores más populares de la primavera, ya que crecen en jardines, balcones y terrazas adornando todo el lugar con su belleza y resistencia. Con sus pétalos blancos y su centro amarillo (aunque existen variedades de muchos colores), aportan luminosidad a cualquier espacio y pueden florecer durante varios meses si reciben los cuidados adecuados. ¿Un dato curioso? Son muy fáciles de cuidar.

La gran nobleza de las margaritas hace que se adapten bien a diferentes climas, algo clave para su desarrollo y, si crece en el lugar correcto, con un riego moderado y una buena poda, puede llevar a tener una floración abundante y duradera. Por este motivo, si estás pensando en incorporarla a tu jardín antes de que llegue la primavera, esta guía reúne todos los cuidados esenciales que tenés que saber si o si.

Como cuidar y plantar las margaritas Foto: Pinterest

Paso a paso, cómo plantar y cuidar las margaritas

Las margaritas pueden cultivarse a partir de semillas o de plantines. Lo ideal es plantarlas durante la primavera o el otoño, cuando las temperaturas son más templadas. Para poder hacerlo, es importante elegir un suelo fértil, suelto y con un buen drenaje.

Pero si la idea es colocar la semilla dentro de una maceta, es importante que tenga orificios para evitar el exceso de agua. Después de plantar, regá suavemente para asentar la tierra alrededor de las raíces.

Como cuidar y plantar las margaritas Foto: Pinterest

Además, es necesario remarcar que las margaritas prosperan mejor en lugares con abundante luz solar. Lo recomendable es que reciban entre seis y ocho horas de sol directo por día.

En zonas con veranos muy calurosos pueden beneficiarse de algo de sombra durante la tarde, aunque la falta de luz suele traducirse en menos flores y tallos más débiles.

Cada cuánto hay que regar las margaritas

Estas plantas prefieren un sustrato ligeramente húmedo, pero no encharcado. Durante los meses más cálidos conviene regarlas cuando la capa superficial de la tierra esté seca al tacto.

En invierno, la frecuencia puede reducirse porque el crecimiento disminuye. El exceso de agua es una de las principales causas de problemas en las raíces.

Para estimular la producción de nuevas flores durante la primavera, es recomendable retirar las flores marchitas apenas se sequen. También ayuda incorporar un fertilizante para plantas con flor cada tres o cuatro semanas durante la primavera y el verano, respetando siempre las dosis indicadas por el fabricante.

Como cuidar y plantar las margaritas Foto: Pinterest

Cuándo podarlas y qué cuidados necesitan

Al finalizar la temporada de floración, una poda ligera ayuda a mantener la planta compacta y favorece un nuevo crecimiento. También es importante eliminar hojas secas o dañadas para mejorar la circulación del aire y reducir el riesgo de enfermedades causadas por hongos.

Sin embargo, hay algunos errores comunes que pueden generar que la planta de margaritas no de flores:

Regarlas en exceso.

Cultivarlas en lugares con poca luz.

No retirar las flores secas.

Utilizar un suelo con mal drenaje.

Abonar en exceso con fertilizantes ricos en nitrógeno, que favorecen las hojas pero reducen la floración.

Con estos cuidados básicos, las margaritas pueden mantenerse vigorosas durante gran parte del año y regalar una floración abundante que llena de color cualquier jardín o balcón.