Cómo cultivar menta en una maceta y lograr que crezca sana y fuerte antes del 21 de septiembre

Planta de menta Foto: Pinterest

La menta es una planta noble y aromática. No necesita de un jardín gigante para desarrollarse, ya que puede crecer perfectamente en una maceta ubicada en un lugar estratégico del balcón o la terraza. Siempre que tenga buenas condiciones de luz, humedad y espacio para extender sus raíces, se convertirá en la planta estelar de la primavera.

Con la llegada de la primavera y aumento progresivo de las temperaturas, la planta comienza a encontrar condiciones favorables para crecer con más fuerza. Por eso, estos días son una buena oportunidad para revisar sus cuidados y ayudarla a llegar a la primavera con un follaje abundante.

Planta de menta Foto: Pinterest

Qué necesita la menta para crecer en una maceta

Una maceta con buen drenaje: debe tener agujeros en la base para evitar que el agua quede acumulada. La menta necesita humedad, pero sus raíces pueden sufrir si permanecen constantemente encharcadas.

Un sustrato fértil y liviano: conviene utilizar una mezcla que retenga algo de humedad, pero que permita que el exceso de agua pueda salir con facilidad.

Buena iluminación: la menta necesita luz para crecer, aunque en los meses de mayor temperatura conviene protegerla del sol intenso de las horas centrales del día. Un lugar con luz abundante y algunas horas de sol suave puede ser una buena opción.

Riego frecuente: el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo. La frecuencia dependerá de la temperatura y de qué tan rápido se seque la tierra, por lo que es mejor comprobar la humedad antes de volver a regar.

Espacio para crecer: aunque se adapte muy bien a las macetas, la menta tiende a extenderse rápidamente. Una maceta relativamente amplia permite que desarrolle nuevos tallos sin quedar demasiado apretada.

Planta de menta Foto: Pinterest

El truco para una menta más tupida y saludable durante la primavera

Uno de los cuidados más importantes para este tipo de plantas es la poda de los extremos de los tallos. Cuando la menta crece, cortar bien las puntas favorece que produzca ramificaciones laterales y evita que concentre todo su crecimiento hacia arriba.

Otro tip recomendado por los expertos en botánica, es que es conveniente retirar las hojas secas o dañadas para mantener la planta saludable. Si aparecen flores, se pueden eliminar si el objetivo principal es conservar una planta con abundante follaje para utilizar sus hojas en infusiones, bebidas o comidas.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Cabe recordar que, durante el mes de septiembre, las temperaturas comienzan a subir y la planta puede aumentar progresivamente su ritmo de crecimiento. Por eso, hay que controlar con mayor frecuencia la humedad del sustrato y adaptar el riego a las condiciones del ambiente.

La menta crece mejor cuando tiene humedad constante, pero sin exceso de agua. También es importante evitar cambios bruscos de ubicación y protegerla de los períodos de calor intenso.

Con luz adecuada, una maceta con buen drenaje, riego controlado y podas regulares, la menta puede llegar al 21 de septiembre con nuevos brotes y un follaje cada vez más abundante.