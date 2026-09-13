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Cada cuánto hay que regar el potus en primavera para evitar que sus raíces se pudran

El tiempo de riego es clave para mantener la planta saludable y con hojas verdes.

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Cada cuánto hay que regar el potus en primavera para evitar que sus raíces se pudran.
Cada cuánto hay que regar el potus en primavera para evitar que sus raíces se pudran. Foto: Foto: ChatGPT
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Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y muchas plantas retoman su crecimiento. El potus no es la excepción: puede desarrollar nuevas hojas y tallos con mayor rapidez, pero eso no significa que necesite recibir agua todos los días.

Uno de los errores más habituales al cuidar esta planta es regarla de forma seguida. La frecuencia depende de factores como la temperatura, la humedad del ambiente, la cantidad de luz que recibe y, especialmente, el tipo de maceta y sustrato.

Cada cuánto regar el potus en primavera

Durante la primavera, una referencia útil es regar el potus aproximadamente cada 7 a 10 días, aunque no debería tomarse como una regla fija.

Lo más recomendable es comprobar primero el estado de la tierra. Antes de volver a regar, se puede introducir un dedo unos 2 o 3 centímetros en el sustrato. Si esa parte todavía está húmeda, conviene esperar unos días más.

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Lo ideal es regar el potus cada 7 o 10 días. (Foto Gemini) Foto: Gemini

En cambio, si la tierra está seca en esa profundidad, es señal de que la planta puede necesitar agua.

El potus tolera mejor cierta falta de agua que permanecer constantemente con las raíces mojadas. Por eso, es preferible comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar.

Cómo regar correctamente el potus

Cuando llegue el momento de regar, no se trata simplemente de agregar un pequeño vaso de agua sobre la superficie.

Lo ideal es hacerlo de manera abundante y uniforme hasta que parte del agua comience a salir por los agujeros inferiores de la maceta. Esto permite humedecer el sustrato de forma más pareja.

Después, es fundamental dejar escurrir completamente el exceso de agua.

Si la maceta está colocada sobre un plato o recipiente, hay que retirar el agua acumulada. Dejar las raíces en contacto permanente con agua puede favorecer problemas de pudrición.

Por qué el exceso de agua puede dañar las raíces

Las raíces necesitan tanto agua como oxígeno para mantenerse saludables. Cuando el sustrato permanece constantemente empapado, los espacios de aire disminuyen y las raíces pueden debilitarse.

Con el tiempo, esto puede provocar pudrición de raíces, un problema que puede ser difícil de detectar al principio porque ocurre debajo de la tierra.

Algunas señales de alerta son hojas amarillas, tallos blandos, crecimiento detenido y un sustrato que permanece húmedo durante demasiados días.

La maceta también es importante

No sirve de mucho controlar el riego si la maceta no tiene un buen drenaje.

El potus debería estar en un recipiente con agujeros en la base, que permitan que el agua sobrante pueda salir después del riego.

También es importante utilizar un sustrato que no quede compactado y permita un buen drenaje. Si el agua permanece acumulada alrededor de las raíces, aumenta el riesgo de que la planta tenga problemas.

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