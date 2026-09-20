Guía rápida para cuidar un Crespón, el árbol de flores coloridas que embellece las calles de Buenos Aires

Planta de mirto chino. Foto: Unsplash.

El crespón es uno de los árboles pequeños que pueden encontrarse con frecuencia en las calles y espacios verdes de Buenos Aires. Su atractivo no se limita solamente a sus particulares flores, sino también a su tronco de tonalidades particulares y su follaje que cambia de color durante el otoño.

Su nombre científico es Lagerstroemia indica y pertenece a la familia de las Lythraceae. Es originario de Asia, principalmente de China, Corea y Japón, y con el tiempo se incorporó como especie ornamental en distintas ciudades por sus características y su tamaño.

Una de las características más llamativas es su características más llamativas es que sus hojas son grandes y simples: miden entre 2 y 6 centímetros de largo, con una tonalidad verde oscura y brillante durante buena parte del año. Al llegar el otoño, el follaje puede adquirir colores amarillentos, ocres, rojizos e incluso púrpuras antes de desprenderse.

Cómo cuidar un Crespón Foto: Unsplash.

Aunque suele asociarse al arbolado urbano, también puede cultivarse en espacios particulares. Para que se desarrolle correctamente, es importante elegir bien el lugar donde se lo planta y prestar atención a las condiciones del suelo, el agua y la exposición solar.

Dónde ubicar un crespón para que crezca saludable

El crespón necesita un espacio exterior donde pueda desarrollarse con libertad. Antes de plantarlo, conviene considerar el tamaño que alcanzará y dejar suficiente distancia respecto de paredes, construcciones y otras especies.

La elección de un sitio con buena exposición solar es especialmente importante para favorecer la floración. Un sector luminoso del jardín, patio o terraza puede ser una buena alternativa, siempre que las condiciones permitan que las raíces se desarrollen correctamente.

Cuánta luz necesita el crespón

Otro aspecto muy fuerte y fundamental para esta especie es la iluminación. Hace falta ubicarlo en un lugar que tenga varias horas de luz natural, ya que favorecerá su crecimiento y ayudará a que produzca una floración abundante durante primavera y verano.

Si recibe poca luz, puede crecer de manera más débil y desarrollar menos flores. Por eso, antes de plantarlo, es conveniente observar durante el día qué sectores del jardín reciben mayor cantidad de sol.

Cómo cuidar un Crespón Foto: Pinterest

Cuáles son las recomendaciones para regar correctamente un crespón

El riego debe adaptarse a las condiciones del ambiente y al momento del año. Los ejemplares jóvenes necesitan una atención más frecuente, especialmente durante los períodos de calor y cuando todavía están desarrollando su sistema radicular.

Una vez establecido, el crespón puede tolerar períodos de menor disponibilidad de agua. Lo importante es evitar tanto la falta prolongada de humedad como el encharcamiento.

En lugar de regar de manera automática todos los días, conviene comprobar primero el estado del suelo y asegurarse de que el exceso de agua pueda escurrir correctamente.

Cuándo florece el crespón

Uno de los principales atractivos de esta especie aparece durante la primavera y el verano, cuando produce sus características flores agrupadas en los extremos de las ramas. Pueden presentarse en tonos rosados, blancos y púrpuras.

Para favorecer esta etapa, es importante que el árbol tenga suficiente luz y que durante su crecimiento no sufra condiciones extremas de estrés hídrico. Además de la floración, el crespón ofrece cambios interesantes durante el año: en otoño, sus hojas pueden adquirir tonalidades amarillas, rojizas, ocres o púrpuras antes de caer.

Cómo cuidar un Crespón Foto: Pinterest

¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de cuidar esta planta?

Uno de los principales problemas es mantener las raíces en un suelo permanentemente húmedo. El mal drenaje puede perjudicar su desarrollo y favorecer problemas en el sistema radicular.

Otro error es colocarlo en un sector con poca luz y esperar una floración abundante. La ubicación tiene un papel fundamental en el crecimiento y el aspecto final del árbol.

Por último, hay que evitar las podas excesivas. El crespón tiene una estructura ornamental propia y no necesita ser recortado constantemente para mantenerse saludable.