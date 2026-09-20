comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Guía rápida para cuidar un Crespón, el árbol de flores coloridas que embellece las calles de Buenos Aires

También conocido como árbol de Júpiter, se destaca por su floración y su gran adaptación a ambientes urbanos. ¿Cuáles son los mejores tips para que florezca en nuestro jardín?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Planta de mirto chino.
Planta de mirto chino. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El crespón es uno de los árboles pequeños que pueden encontrarse con frecuencia en las calles y espacios verdes de Buenos Aires. Su atractivo no se limita solamente a sus particulares flores, sino también a su tronco de tonalidades particulares y su follaje que cambia de color durante el otoño.

Su nombre científico es Lagerstroemia indica y pertenece a la familia de las Lythraceae. Es originario de Asia, principalmente de China, Corea y Japón, y con el tiempo se incorporó como especie ornamental en distintas ciudades por sus características y su tamaño.

Una de las características más llamativas es su características más llamativas es que sus hojas son grandes y simples: miden entre 2 y 6 centímetros de largo, con una tonalidad verde oscura y brillante durante buena parte del año. Al llegar el otoño, el follaje puede adquirir colores amarillentos, ocres, rojizos e incluso púrpuras antes de desprenderse.

Cómo cuidar un Crespón Foto: Unsplash.

Aunque suele asociarse al arbolado urbano, también puede cultivarse en espacios particulares. Para que se desarrolle correctamente, es importante elegir bien el lugar donde se lo planta y prestar atención a las condiciones del suelo, el agua y la exposición solar.

Contenido Recomendado

Lino de Nueva Zelanda:guía práctica para detectar y controlar a tiempo las plagas que pueden afectar a la planta

Lino de Nueva Zelanda: guía práctica para detectar y controlar a tiempo las plagas que pueden afectar a la planta

Los jardineros recomiendan este truco:para qué sirve triturar la cáscara de 2 o 3 huevos y ponerla en las macetas

Los jardineros recomiendan este truco: para qué sirve triturar la cáscara de 2 o 3 huevos y ponerla en las macetas

Dónde ubicar un crespón para que crezca saludable

El crespón necesita un espacio exterior donde pueda desarrollarse con libertad. Antes de plantarlo, conviene considerar el tamaño que alcanzará y dejar suficiente distancia respecto de paredes, construcciones y otras especies.

La elección de un sitio con buena exposición solar es especialmente importante para favorecer la floración. Un sector luminoso del jardín, patio o terraza puede ser una buena alternativa, siempre que las condiciones permitan que las raíces se desarrollen correctamente.

Cuánta luz necesita el crespón

Otro aspecto muy fuerte y fundamental para esta especie es la iluminación. Hace falta ubicarlo en un lugar que tenga varias horas de luz natural, ya que favorecerá su crecimiento y ayudará a que produzca una floración abundante durante primavera y verano.

Si recibe poca luz, puede crecer de manera más débil y desarrollar menos flores. Por eso, antes de plantarlo, es conveniente observar durante el día qué sectores del jardín reciben mayor cantidad de sol.

Cómo cuidar un Crespón Foto: Pinterest

Cuáles son las recomendaciones para regar correctamente un crespón

El riego debe adaptarse a las condiciones del ambiente y al momento del año. Los ejemplares jóvenes necesitan una atención más frecuente, especialmente durante los períodos de calor y cuando todavía están desarrollando su sistema radicular.

Una vez establecido, el crespón puede tolerar períodos de menor disponibilidad de agua. Lo importante es evitar tanto la falta prolongada de humedad como el encharcamiento.

En lugar de regar de manera automática todos los días, conviene comprobar primero el estado del suelo y asegurarse de que el exceso de agua pueda escurrir correctamente.

Cuándo florece el crespón

Uno de los principales atractivos de esta especie aparece durante la primavera y el verano, cuando produce sus características flores agrupadas en los extremos de las ramas. Pueden presentarse en tonos rosados, blancos y púrpuras.

Para favorecer esta etapa, es importante que el árbol tenga suficiente luz y que durante su crecimiento no sufra condiciones extremas de estrés hídrico. Además de la floración, el crespón ofrece cambios interesantes durante el año: en otoño, sus hojas pueden adquirir tonalidades amarillas, rojizas, ocres o púrpuras antes de caer.

Cómo cuidar un Crespón Foto: Pinterest

¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de cuidar esta planta?

Uno de los principales problemas es mantener las raíces en un suelo permanentemente húmedo. El mal drenaje puede perjudicar su desarrollo y favorecer problemas en el sistema radicular.

Otro error es colocarlo en un sector con poca luz y esperar una floración abundante. La ubicación tiene un papel fundamental en el crecimiento y el aspecto final del árbol.

Por último, hay que evitar las podas excesivas. El crespón tiene una estructura ornamental propia y no necesita ser recortado constantemente para mantenerse saludable.

PlantasJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con los niños:la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

    Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con los niños: la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

  2. Mide casi 2 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness:la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo

    Mide casi 2 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness: la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo

  3. Cortaron el pasto, cubrieron el suelo con cartón y redujeron el 80% de las hierbas invasoras en solo 50 días:así recuperaron un importante bosque de Sudamérica

    Cortaron el pasto, cubrieron el suelo con cartón y redujeron el 80% de las hierbas invasoras en solo 50 días: así recuperaron un importante bosque de Sudamérica

  4. Guía rápida:así se preparan esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera

    Guía rápida: así se preparan esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera

  5. Los jardineros recomiendan este truco:para qué sirve triturar la cáscara de 2 o 3 huevos y ponerla en las macetas

    Los jardineros recomiendan este truco: para qué sirve triturar la cáscara de 2 o 3 huevos y ponerla en las macetas
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Marcha de la Bronca:la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Marcha de la Bronca: la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Por qué algunas canciones nos emocionan hasta ponernos la piel de gallina, según la ciencia

Ricardo Iorio lo había anticipado hace años:la frase que volvió a resonar en la música por el avance de la inteligencia artificial

Arranca una nueva temporada de la FMS:quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

Internacionales

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Microsoft cuestionó a Anthropic por su enfoque al entrenar a Claude, su producto estrella:“No debemos tomar decisiones a la ligera”

James Cameron, director de Terminator:“La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”

Claude bajo la lupa:Anthropic detectó intentos de usar su inteligencia artificial para el estudio y diseño de armas biológicas

Turismo

Propuesta de casamiento, “Cajita Pochoclo” y hamburguesa picante:cuánto sale comer en Gordis Burger, el nuevo boom de Palermo

Propuesta de casamiento, “Cajita Pochoclo” y hamburguesa picante: cuánto sale comer en Gordis Burger, el nuevo boom de Palermo

Coquito:nació en 1955, vende hasta 1.700 panchos por día y conserva un ritual que enamora a San Isidro

Maradona compraba allí regalos para sus hijas:la histórica florería porteña que también cautivó a Mirtha Legrand y Lady Di

A 2 horas de CABA:se acerca la Fiesta Provincial del Mate con entrada gratis, música en vivo y paseo gastronómico