Guía rápida: cómo preparar esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera. Foto: Foto: Gemini

La primavera es la temporada ideal para darle vida al jardín, ya que muchas plantas retoman su crecimiento después del invierno. En este marco, los esquejes se pueden preparar para que desarrollen raíces fácilmente, sin demasiadas complicaciones.

Un esqueje es una parte de una planta, generalmente un tallo, una hoja o una raíz, que se separa del ejemplar original para intentar que desarrolle nuevas raíces y se convierta en una planta independiente.

La técnica permite multiplicar determinadas especies sin necesidad de comprar semillas y, en muchos casos, permite obtener una nueva planta con características similares a la planta madre. No todas las plantas responden de la misma manera al esquejado. Algunas especies desarrollan raíces con relativa facilidad, mientras que otras necesitan condiciones más específicas.

Cómo preparar un esqueje paso a paso

Para comenzar, conviene elegir una planta madre saludable, sin signos visibles de plagas, enfermedades o daños importantes. De ella se puede seleccionar un tallo joven o semileñoso, dependiendo de la especie.

Los esquejes se pueden colocar también en agua. Foto: Gemini

El procedimiento básico es el siguiente:

Elegir un tallo sano: debe estar firme y tener un aspecto saludable. Es preferible evitar ramas demasiado débiles, dañadas o completamente secas. Realizar el corte: con una tijera de poda limpia y afilada, cortar un segmento de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Lo ideal es realizar el corte justo por debajo de un nudo, que es la zona donde nacen las hojas. Retirar las hojas inferiores: dejar algunas hojas en la parte superior y quitar las que quedarían enterradas o sumergidas en agua. Preparar el recipiente: si el esqueje se va a colocar en tierra, utilizar una maceta pequeña con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita evacuar el exceso de agua. Colocar el esqueje: introducir la parte inferior del tallo en el sustrato, procurando que al menos un nudo quede en contacto con la tierra. Humedecer sin encharcar: después de plantarlo, regar ligeramente para que el sustrato quede húmedo, pero sin acumular agua. Buscar un lugar adecuado: durante los primeros días es preferible mantenerlo en un sitio luminoso, protegido del sol directo intenso y de las corrientes de aire.

También se pueden enraizar esquejes en agua

Algunas plantas pueden desarrollar raíces en agua, lo que permite observar el proceso con facilidad. Para hacerlo, se coloca el tallo en un recipiente limpio con agua, dejando las hojas por encima de la superficie.

El agua debe mantenerse limpia y renovarse cuando sea necesario. Una vez que el esqueje haya desarrollado un sistema de raíces suficiente, puede trasladarse cuidadosamente a un sustrato.

Sin embargo, no todas las especies se adaptan de la misma manera al enraizamiento en agua. En algunos casos, comenzar directamente en un sustrato adecuado puede facilitar la adaptación posterior de las raíces a la tierra.