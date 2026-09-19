comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Guía rápida: cómo preparar esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera

Con una rama sana, un recipiente adecuado y algunos cuidados básicos, es posible favorecer la aparición de nuevas raíces y obtener ejemplares para renovar las macetas o sumar plantas al balcón.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Guía rápida: cómo preparar esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera.
Guía rápida: cómo preparar esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La primavera es la temporada ideal para darle vida al jardín, ya que muchas plantas retoman su crecimiento después del invierno. En este marco, los esquejes se pueden preparar para que desarrollen raíces fácilmente, sin demasiadas complicaciones.

Un esqueje es una parte de una planta, generalmente un tallo, una hoja o una raíz, que se separa del ejemplar original para intentar que desarrolle nuevas raíces y se convierta en una planta independiente.

La técnica permite multiplicar determinadas especies sin necesidad de comprar semillas y, en muchos casos, permite obtener una nueva planta con características similares a la planta madre. No todas las plantas responden de la misma manera al esquejado. Algunas especies desarrollan raíces con relativa facilidad, mientras que otras necesitan condiciones más específicas.

Cómo preparar un esqueje paso a paso

Para comenzar, conviene elegir una planta madre saludable, sin signos visibles de plagas, enfermedades o daños importantes. De ella se puede seleccionar un tallo joven o semileñoso, dependiendo de la especie.

Contenido Recomendado

La planta resistente que tiene flores blancas, es más fácil de cuidar que la hortensia y aporta frescura a tu jardín

La planta resistente que tiene flores blancas, es más fácil de cuidar que la hortensia y aporta frescura a tu jardín

Maestro Edson Burgos, Coyote Sabio:“Cuando tú le pides permiso, la misma raíz manda la señal por medio del micelio para que sea cortada; eso es hermoso”

Maestro Edson Burgos, Coyote Sabio: “Cuando tú le pides permiso, la misma raíz manda la señal por medio del micelio para que sea cortada; eso es hermoso”
Los esquejes se pueden colocar también en agua. Foto: Gemini

El procedimiento básico es el siguiente:

  1. Elegir un tallo sano: debe estar firme y tener un aspecto saludable. Es preferible evitar ramas demasiado débiles, dañadas o completamente secas.
  2. Realizar el corte: con una tijera de poda limpia y afilada, cortar un segmento de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Lo ideal es realizar el corte justo por debajo de un nudo, que es la zona donde nacen las hojas.
  3. Retirar las hojas inferiores: dejar algunas hojas en la parte superior y quitar las que quedarían enterradas o sumergidas en agua.
  4. Preparar el recipiente: si el esqueje se va a colocar en tierra, utilizar una maceta pequeña con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita evacuar el exceso de agua.
  5. Colocar el esqueje: introducir la parte inferior del tallo en el sustrato, procurando que al menos un nudo quede en contacto con la tierra.
  6. Humedecer sin encharcar: después de plantarlo, regar ligeramente para que el sustrato quede húmedo, pero sin acumular agua.
  7. Buscar un lugar adecuado: durante los primeros días es preferible mantenerlo en un sitio luminoso, protegido del sol directo intenso y de las corrientes de aire.

También se pueden enraizar esquejes en agua

Algunas plantas pueden desarrollar raíces en agua, lo que permite observar el proceso con facilidad. Para hacerlo, se coloca el tallo en un recipiente limpio con agua, dejando las hojas por encima de la superficie.

El agua debe mantenerse limpia y renovarse cuando sea necesario. Una vez que el esqueje haya desarrollado un sistema de raíces suficiente, puede trasladarse cuidadosamente a un sustrato.

Sin embargo, no todas las especies se adaptan de la misma manera al enraizamiento en agua. En algunos casos, comenzar directamente en un sustrato adecuado puede facilitar la adaptación posterior de las raíces a la tierra.

PlantasJardínPrimaveraEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La planta resistente que tiene flores blancas, es más fácil de cuidar que la hortensia y aporta frescura a tu jardín

    La planta resistente que tiene flores blancas, es más fácil de cuidar que la hortensia y aporta frescura a tu jardín

  2. Cómo reproducir un potus a partir de dos simples esquejes y tener nuevas plantas en 4 semanas

    Cómo reproducir un potus a partir de dos simples esquejes y tener nuevas plantas en 4 semanas

  3. Guía rápida:cómo recuperar un helecho con hojas secas y lograr que vuelva a estar frondoso

    Guía rápida: cómo recuperar un helecho con hojas secas y lograr que vuelva a estar frondoso

  4. Un biólogo experto en botánica lo confirma:“Para que las plantas de tomate crezcan fuertes y produzcan más frutas, hay que generar una mayor cantidad de raíces”

    Un biólogo experto en botánica lo confirma: “Para que las plantas de tomate crezcan fuertes y produzcan más frutas, hay que generar una mayor cantidad de raíces”

  5. Las 3 plantas que podés comprar el 21 de septiembre, poner en tu balcón y tener muchísimo color a fin de año

    Las 3 plantas que podés comprar el 21 de septiembre, poner en tu balcón y tener muchísimo color a fin de año
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Tendencias

Por qué algunas canciones nos emocionan hasta ponernos la piel de gallina, según la ciencia

Por qué algunas canciones nos emocionan hasta ponernos la piel de gallina, según la ciencia

Ricardo Iorio lo había anticipado hace años:la frase que volvió a resonar en la música por el avance de la inteligencia artificial

Arranca una nueva temporada de la FMS:quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

La foto de José Larralde que emocionó al folklore:así está hoy el histórico cantor de 88 años

Internacionales

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Microsoft cuestionó a Anthropic por su enfoque al entrenar a Claude, su producto estrella:“No debemos tomar decisiones a la ligera”

James Cameron, director de Terminator:“La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”

Claude bajo la lupa:Anthropic detectó intentos de usar su inteligencia artificial para el estudio y diseño de armas biológicas

Turismo

Primavera entre viñedos de Buenos Aires:bodegas, vinos y la antigua prohibición que cambió su historia

Primavera entre viñedos de Buenos Aires: bodegas, vinos y la antigua prohibición que cambió su historia

Dónde comer los mejores sándwiches artesanales en Villa Devoto:la nueva propuesta con tradición francesa

Tiene poco más de 2.000 habitantes, está a los pies de la cordillera y fue elegido por Mirtha Legrand para filmar un clásico del cine argentino

Cuánto cuestan los vinos que Gustavo Santaolalla elabora en una reservada bodega de Mendoza:sabores únicos por menos de $30.000