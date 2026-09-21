Poner cáscaras de huevo trituradas dentro de las macetas: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo los jardineros. Foto: Gemini

Las cáscaras de huevo que suelen terminar en la basura pueden tener un destino diferente si se aprovechan en el jardín. Muchos jardineros recomiendan triturarlas y mezclarlas con la tierra de las macetas, ya que contienen carbonato de calcio, un nutriente que puede ser útil para las plantas cuando el sustrato presenta deficiencia.

Sin embargo, no alcanza con arrojar trozos grandes sobre la tierra. Para que las cáscaras liberen sus nutrientes, es clave triturarlas hasta obtener partículas muy pequeñas, casi como polvo. Cuanto más finas sean, más rápido se descomponen y liberan el calcio.

Para qué sirve el calcio de las cáscaras de huevo en las plantas

El principal beneficio de sumar cáscaras de huevo trituradas es el aporte de calcio. Este mineral es importante para el desarrollo de las plantas, pero su incorporación solo resulta útil si el suelo tiene una deficiencia de este nutriente.

Cáscara de huevo. Foto: Unsplash.

Especialistas en horticultura advierten que las cáscaras no reemplazan a un fertilizante completo. Su uso es recomendable únicamente como complemento, y no garantiza que la planta crezca más o mejor por sí sola.

Cómo preparar y aplicar las cáscaras de huevo en las macetas

Para aprovechar al máximo este recurso, primero hay que limpiar y secar bien las cáscaras. Luego, se deben triturar con mortero, procesadora o molinillo hasta lograr un polvo fino. Este paso es fundamental, ya que los trozos grandes pueden tardar meses o incluso años en descomponerse.

Según la Universidad de Illinois, las cáscaras molidas finamente liberan el calcio mucho más rápido que las partidas a mano. Una vez listas, se puede incorporar una pequeña cantidad al sustrato de la maceta.

Precauciones y límites en el uso de cáscaras de huevo

No todas las plantas necesitan un extra de calcio. Si el sustrato ya es rico en este mineral, agregar más no mejora el crecimiento y puede resultar innecesario. Además, el efecto de las cáscaras no es inmediato: su descomposición puede demorar bastante tiempo, sobre todo si no están bien molidas.

Por eso, las cáscaras de huevo funcionan como un aporte complementario de calcio, pero no deben considerarse un fertilizante universal ni una solución mágica para todas las plantas.