El calefón ecológico que reutiliza 264 botellas y 180 latas: el invento argentino que calienta agua con el sol

Los termotanques solares aprovechan la radiación del sol para calentar el agua sin utilizar gas natural ni electricidad para generar calor. Foto: Blogpaniconatv | Mejorada con IA para Canal26.com.

Un calefón puede parecer un artefacto imposible de reemplazar, pero un proyecto argentino encontró una alternativa basada en energía solar y materiales que normalmente terminarían como residuos. Se trata de los termotanques solares desarrollados por Sumando Energías, una organización que trabaja junto a familias para construir sistemas capaces de calentar agua aprovechando la radiación del sol.

Cada calefón puede reutilizar 264 botellas PET, 180 latas de aluminio y 90 envases de Tetra Brik. Foto: Universidad Nacional de Córdoba.

El dato que más llama la atención está en los materiales utilizados: cada colector solar puede incorporar aproximadamente 264 botellas PET, 180 latas de aluminio y 90 envases de Tetra Brik, además de un colchón de goma espuma y un tambor plástico.

La iniciativa nació en 2014 de la mano del ingeniero industrial Pablo Castaño y trabaja con familias de barrios vulnerables. Actualmente, Sumando Energías informa que ya construyó estos equipos junto a 160 familias, beneficiando a más de 800 personas.

¿Cómo funciona el calefón solar construido con residuos?

El sistema utiliza la radiación solar para calentar el agua, por lo que no necesita gas natural ni electricidad para producir el calor. Está compuesto por un colector solar y un tanque donde se almacena el agua caliente.

Sumando Energías informa que ya trabajó junto a 160 familias y que más de 800 personas se beneficiaron con estos sistemas. Foto: Bioguia.

Las latas de aluminio cumplen un papel fundamental en el colector. Se aplastan, se pintan de negro y se colocan alrededor de los caños de PVC. De esta manera, absorben la radiación solar y transfieren el calor al agua que circula por el sistema.

Las botellas PET y los envases de Tetra Brik también forman parte de la estructura y contribuyen al aislamiento del conjunto. El diseño aprovecha además el efecto termosifón: el agua caliente, al ser menos densa, asciende hacia el tanque mientras el agua más fría desciende para volver a calentarse.

Por eso, no se trata de un calefón fabricado exclusivamente con botellas. Los envases reciclados forman parte del colector solar, que se combina con caños, un tanque de almacenamiento y otros componentes.

Las latas se aplastan, se pintan de negro y se colocan alrededor de los caños para favorecer la absorción de la radiación solar. Foto: Pinterest.

¿Cuántos residuos reutiliza cada termotanque?

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la cantidad de materiales que pueden salir de la basura y convertirse en parte de un sistema para producir agua caliente.

Para cada termotanque solar se utilizan aproximadamente:

264 botellas PET .

180 latas de aluminio .

90 envases Tetra Brik .

Un colchón de goma espuma .

Un tambor plástico.

Además de reducir el volumen de residuos, el sistema busca darle una segunda utilidad a elementos que suelen ser descartados después de un único uso.

La construcción tampoco queda exclusivamente en manos de especialistas. Las propias familias participan del armado junto con voluntarios, bajo una metodología de aprendizaje práctico que les permite conocer el funcionamiento del sistema y realizar tareas de mantenimiento posteriormente.

Las familias beneficiarias participan de la construcción de los equipos junto con voluntarios y especialistas. Foto: Bashny.

¿Cuánta agua caliente puede generar?

De acuerdo con publicaciones recientes de Sumando Energías, los equipos instalados pueden cubrir aproximadamente el 80% del consumo anual de agua caliente de una vivienda mediante energía solar. La organización continúa registrando nuevas instalaciones junto a familias y voluntarios.

En una de sus instalaciones más recientes, por ejemplo, la organización informó que colocó un nuevo termotanque solar junto a voluntarios de DHL Latinoamérica y una familia beneficiaria. Según la entidad, el equipo permitirá cubrir aproximadamente ese 80% del consumo anual de agua caliente de la vivienda.

El porcentaje no significa que el sistema produzca siempre la misma cantidad de agua caliente: el rendimiento de un colector solar depende de factores como la radiación disponible, la época del año y las condiciones climáticas.

La organización señala que sus termotanques solares pueden cubrir aproximadamente el 80% del consumo anual de agua caliente de una vivienda. Foto: Pinterest.

Un proyecto que también llegó a Córdoba

La experiencia de Sumando Energías sirvió como antecedente para otros proyectos de construcción de termotanques solares con materiales reutilizados en Argentina.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) explica que su propuesta está inspirada en el prototipo desarrollado por el brasileño José Alano y que, a partir de experiencias como la de Sumando Energías, adaptó la iniciativa para realizar construcciones e instalaciones en instituciones sociales y educativas. La UNC informa que ya realizó más de 50 construcciones e instalaciones dentro de este programa.

Además, en junio de 2026, la universidad realizó una capacitación gratuita para enseñar a construir termotanques solares con botellas plásticas, latas y envases de Tetra Brik. La actividad estuvo dirigida a organizaciones sociales, estudiantes, educadores y público interesado en energías renovables.

Una alternativa que combina energía solar y reciclaje

Los termotanques de Sumando Energías no buscan presentar las botellas y las latas como un reemplazo universal de los calefones convencionales. Su objetivo es diferente: aprovechar una fuente renovable para calentar agua y, al mismo tiempo, reutilizar materiales descartados, especialmente en hogares que tienen dificultades para acceder a los servicios tradicionales.

En junio de 2026, la Universidad Nacional de Córdoba realizó una capacitación para enseñar a construir termotanques solares con materiales reutilizados. Foto: Pinterest.

La propia organización continúa ofreciendo talleres en los que los participantes aprenden a construir un colector solar y una ducha a partir de materiales reciclados. Según su sitio oficial, la propuesta busca que las familias que reciben los equipos también participen de la construcción y puedan aprender a mantenerlos.

Así, lo que comienza como una botella de plástico, una lata o un envase de cartón puede terminar formando parte de un sistema que utiliza la energía del sol para producir agua caliente, al mismo tiempo que extiende la vida útil de materiales que de otro modo serían descartados.