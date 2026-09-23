comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La planta trepadora que crece rápido, cubre paredes y puede convertirse en protagonista del jardín

Esta especie es resistente y de fácil mantenimiento que puede utilizarse para cubrir paredes, cercos y estructuras del jardín con su follaje verde y sus flores blancas perfumadas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La planta trepadora que crece rápido, cubre paredes y puede convertirse en protagonista del jardín.
La planta trepadora que crece rápido, cubre paredes y puede convertirse en protagonista del jardín. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuando se busca darle más vida a una pared, una reja o una pérgola, las plantas trepadoras pueden ser una alternativa práctica y decorativa. Entre ellas, el jazmín estrella se destaca por su capacidad para extender sus tallos y formar una cobertura verde con el paso del tiempo.

Su nombre científico es Trachelospermum jasminoides y, aunque suele conocerse como jazmín estrella, pertenece a la familia de las Apocynaceae.

Es una planta perenne, por lo que mantiene sus hojas durante todo el año en condiciones adecuadas. Además, durante la primavera y el verano puede producir numerosas flores blancas con un perfume dulce.

Es una planta ideal para patios y jardines. Foto: Gemini

Por qué puede ser protagonista del jardín

Una de las principales características del jazmín estrella es su crecimiento como enredadera. Sus tallos pueden apoyarse y desarrollarse sobre distintas estructuras, por lo que puede utilizarse para cubrir:

Contenido Recomendado

Abuelita Ofelia:“Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

Abuelita Ofelia: “Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

Tendencia 2026:cómo cuidar el limonero en primavera para que siga dando limones en verano

Tendencia 2026: cómo cuidar el limonero en primavera para que siga dando limones en verano
  • Paredes.
  • Rejas.
  • Cercos.
  • Pérgolas.
  • Columnas.
  • Celosías.
  • Muros y divisiones del jardín.

Con el tiempo, su follaje puede generar una especie de pared vegetal, capaz de aportar privacidad y darle un aspecto más verde al espacio exterior.

Jazmín estrella. Foto: Freepik.

Dónde conviene ubicarlo

Para que crezca con fuerza, el jazmín estrella prefiere lugares con buena iluminación. Puede desarrollarse tanto con varias horas de sol como en espacios de semisombra, aunque una mayor disponibilidad de luz suele favorecer su floración.

También es importante elegir un lugar donde tenga espacio suficiente para desarrollarse y colocar algún soporte, especialmente durante sus primeros años.

Cómo cuidarlo

  • Riego: necesita humedad, especialmente durante los períodos de calor y mientras se establece. Sin embargo, el suelo debe tener un buen drenaje para evitar el exceso de agua.
  • Suelo: se adapta a diferentes tipos de suelo siempre que sean fértiles y tengan buen drenaje.
  • Luz: crece mejor con buena iluminación y puede tolerar semisombra.
  • Poda: puede podarse para controlar su tamaño, darle forma y mantenerla dentro del espacio disponible. La poda también permite ordenar los tallos que se extienden en distintas direcciones.
  • Soporte: aunque sus tallos pueden trepar y apoyarse sobre estructuras, una guía, celosía o enrejado puede ayudar a dirigir el crecimiento.

Un detalle que la hace especialmente atractiva

Además de su follaje, uno de los grandes atractivos del jazmín estrella aparece durante la época de floración. Sus pequeñas flores blancas, de aspecto estrellado, contrastan con las hojas verdes y aportan un perfume característico.

Por eso, puede ser una opción interesante para quienes buscan una planta que no solamente cubra una estructura, sino que también aporte flores y aroma al jardín.

PlantasJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Lo recomiendan los jardineros:el árbol que florece 120 días al año, necesita pocos cuidados y aporta mucho color al jardín

    Lo recomiendan los jardineros: el árbol que florece 120 días al año, necesita pocos cuidados y aporta mucho color al jardín

  2. Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con niños:la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

    Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con niños: la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

  3. Abuelita Ofelia:“Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

    Abuelita Ofelia: “Mezcla plátano, cenizas de leña, borra de café, cáscara de huevo y canela en diez litros de agua para mejores frutales”

  4. Cindy Mora vive en una casa de 7 toneladas de plástico reciclado:“Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

    Cindy Mora vive en una casa de 7 toneladas de plástico reciclado: “Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca”

  5. Tendencia 2026:cómo cuidar el limonero en primavera para que siga dando limones en verano

    Tendencia 2026: cómo cuidar el limonero en primavera para que siga dando limones en verano
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

Q’Lokura anunció el show más importante de su historia:dónde comprar las entradas para el estadio Vélez

Q’Lokura anunció el show más importante de su historia: dónde comprar las entradas para el estadio Vélez

De Soledad Pastorutti a El Chaqueño Palavecino y Cazzu:la grilla completa del festival República Folklore para el 21 y 22 de noviembre

Marcha de la Bronca:la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Por qué algunas canciones nos emocionan hasta ponernos la piel de gallina, según la ciencia

Internacionales

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja

🚨 IA: EL NUEVO CAMPO DE BATALLA | China y EEUU aceleran la carrera tecnológica

Hackearon ChatGPT usando una herramienta de su principal rival:así vulneraron a OpenAI gracias a Anthropic

¿Quién le pondrá el cascabel al gato del cibercrimen?

Elon Musk compartió un video del futuro que quiere hacer realidad:robots, colonias en otros planetas y un “Hyperloop”

Turismo

El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos:tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura

El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos: tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura

El nuevo restaurante de carnes en Belgrano que ofrece un menú completo por $35.000:incluye entrada, cortes premium, vino y postre

Noche de los Bares Notables en el Microcentro:cinco joyas históricas, música gratis y un recorrido por el Buenos Aires secreto

Fiesta de la Cerveza en Luján:más de 30 variedades, shows gratuitos durante tres días y un homenaje a Soda Stereo