La planta trepadora que crece rápido, cubre paredes y puede convertirse en protagonista del jardín. Foto: Foto: Gemini

Cuando se busca darle más vida a una pared, una reja o una pérgola, las plantas trepadoras pueden ser una alternativa práctica y decorativa. Entre ellas, el jazmín estrella se destaca por su capacidad para extender sus tallos y formar una cobertura verde con el paso del tiempo.

Su nombre científico es Trachelospermum jasminoides y, aunque suele conocerse como jazmín estrella, pertenece a la familia de las Apocynaceae.

Es una planta perenne, por lo que mantiene sus hojas durante todo el año en condiciones adecuadas. Además, durante la primavera y el verano puede producir numerosas flores blancas con un perfume dulce.

Es una planta ideal para patios y jardines. Foto: Gemini

Por qué puede ser protagonista del jardín

Una de las principales características del jazmín estrella es su crecimiento como enredadera. Sus tallos pueden apoyarse y desarrollarse sobre distintas estructuras, por lo que puede utilizarse para cubrir:

Paredes.

Rejas.

Cercos.

Pérgolas.

Columnas.

Celosías.

Muros y divisiones del jardín.

Con el tiempo, su follaje puede generar una especie de pared vegetal, capaz de aportar privacidad y darle un aspecto más verde al espacio exterior.

Jazmín estrella. Foto: Freepik.

Dónde conviene ubicarlo

Para que crezca con fuerza, el jazmín estrella prefiere lugares con buena iluminación. Puede desarrollarse tanto con varias horas de sol como en espacios de semisombra, aunque una mayor disponibilidad de luz suele favorecer su floración.

También es importante elegir un lugar donde tenga espacio suficiente para desarrollarse y colocar algún soporte, especialmente durante sus primeros años.

Cómo cuidarlo

Riego: necesita humedad, especialmente durante los períodos de calor y mientras se establece. Sin embargo, el suelo debe tener un buen drenaje para evitar el exceso de agua.

Suelo: se adapta a diferentes tipos de suelo siempre que sean fértiles y tengan buen drenaje.

Luz: crece mejor con buena iluminación y puede tolerar semisombra.

Poda: puede podarse para controlar su tamaño, darle forma y mantenerla dentro del espacio disponible. La poda también permite ordenar los tallos que se extienden en distintas direcciones.

Soporte: aunque sus tallos pueden trepar y apoyarse sobre estructuras, una guía, celosía o enrejado puede ayudar a dirigir el crecimiento.

Un detalle que la hace especialmente atractiva

Además de su follaje, uno de los grandes atractivos del jazmín estrella aparece durante la época de floración. Sus pequeñas flores blancas, de aspecto estrellado, contrastan con las hojas verdes y aportan un perfume característico.

Por eso, puede ser una opción interesante para quienes buscan una planta que no solamente cubra una estructura, sino que también aporte flores y aroma al jardín.