Creó un barco impulsado por energía solar y logró lo impensado: recorrió 5.500 kilómetros sin usar una gota de diésel

Helios 11, la embarcación que funciona con energía solar y recorrió 5.500 kilómetros sin usar diésel. Foto: BijliWaliGaadi

En un contexto en el que el transporte marítimo continúa dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles, una innovadora embarcación finlandesa logró completar una travesía de 5.500 kilómetros impulsada únicamente por energía solar. Se trata del Helios 11, un barco diseñado por el finlandés Lukas Sjöman, que demostró que la combinación de baterías, paneles fotovoltaicos y propulsión eléctrica puede llevar la navegación sostenible a una nueva dimensión.

A diferencia de los barcos convencionales, que necesitan transportar grandes cantidades de combustible para recorrer largas distancias, el Helios 11 obtuvo la energía necesaria para avanzar directamente del sol durante todo el viaje. El resultado fue una travesía sin consumo de diésel y con emisiones significativamente reducidas.

La clave del éxito: convertir la luz solar en autonomía para navegar miles de kilómetros

El proyecto fue concebido bajo una premisa simple pero ambiciosa: aprovechar al máximo la energía disponible y minimizar el consumo necesario para desplazarse.

Para conseguirlo, la embarcación incorpora un sistema fotovoltaico capaz de transformar la radiación solar en electricidad. Esa energía alimenta un motor eléctrico y, al mismo tiempo, recarga un banco de baterías que funciona como reserva cuando la generación disminuye por condiciones climáticas adversas o durante la noche.

El Helios 11 obtuvo la energía necesaria para avanzar directamente del sol durante todo el viaje. Foto: BijliWaliGaadi

Sin embargo, navegar impulsado exclusivamente por el sol exige mucho más que instalar paneles sobre una cubierta. Las nubes, la intensidad de la radiación solar, la hora del día e incluso la planificación de la ruta influyen directamente en el rendimiento energético del sistema. Por eso, durante toda la travesía fue necesario administrar cuidadosamente cada unidad de energía disponible para garantizar la continuidad del viaje.

El desafío invisible: gestionar energía cuando el clima cambia constantemente

Uno de los mayores retos de una embarcación solar es que la producción energética nunca es constante. Un día despejado puede generar un excedente de electricidad, mientras que una jornada nublada reduce considerablemente la capacidad de captación de los paneles. Durante la noche la generación solar desaparece por completo.

En este escenario, las baterías cumplen un papel fundamental. No solo almacenan la energía sobrante producida durante las horas de mayor radiación, sino que además permiten mantener el funcionamiento del motor cuando el aporte solar resulta insuficiente.

Uno de los mayores retos de una embarcación solar es que la producción energética nunca es constante. Foto: BijliWaliGaadi

La gestión energética se transformó así en un elemento tan importante como la propia tecnología. Mantener el equilibrio entre la electricidad producida y la consumida fue una condición indispensable para completar el recorrido sin interrupciones. Una mala administración de las reservas podría haber comprometido la autonomía de las siguientes etapas del trayecto.

¿Es el futuro de la navegación? Lo que demuestra el histórico viaje del Helios 11

La experiencia del Helios 11 no significa que todos los barcos puedan reemplazar de inmediato los motores convencionales por sistemas solares. Las necesidades energéticas varían según el tamaño de la embarcación, la velocidad requerida, la carga transportada y las condiciones de navegación.

Los grandes buques comerciales, por ejemplo, demandan niveles de energía muy superiores a los que actualmente puede proporcionar un sistema fotovoltaico convencional. Sin embargo, para embarcaciones de menor tamaño y diseños optimizados para la eficiencia, la energía solar aparece cada vez más como una alternativa viable.

El Helios 11 fue diseñado desde el inicio con la eficiencia energética como prioridad absoluta. Foto: BijliWaliGaadi

Precisamente allí radica el valor de este proyecto. El Helios 11 fue diseñado desde el inicio con la eficiencia energética como prioridad absoluta. El peso de la embarcación, la resistencia al avance, la eficiencia del motor y el aprovechamiento de la superficie de captación fueron cuidadosamente optimizados para reducir el consumo.

Más que un simple récord de navegación, la travesía del Helios 11 representa una prueba concreta de hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se combina innovación, diseño inteligente y energías renovables. Con paneles solares, almacenamiento eléctrico y un sistema de propulsión eficiente, la embarcación finlandesa logró recorrer miles de kilómetros y dejó una señal clara sobre el potencial que podría tener la navegación sostenible en las próximas décadas.