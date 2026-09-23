El nuevo restaurante de carnes en Belgrano que ofrece un menú completo por $35.000: incluye entrada, cortes premium, vino y postre

El menú ejecutivo está disponible de lunes a viernes, de 12 a 16 horas, y propone un recorrido de varios pasos. Foto: Gastronomique.

Brava abrió sus puertas en Belgrano con una propuesta gastronómica que tiene a la carne, el fuego y el vino como protagonistas. Como parte de su desembarco, el restaurante incorporó un menú ejecutivo de lunes a viernes, de 12 a 16, pensado para quienes buscan disfrutar de su cocina durante el almuerzo.

El menú tiene un valor de $35.000 por persona e incluye entrada, plato principal, guarnición, postre, una copa de vino, agua, gaseosa o cerveza y café.

Entre las entradas se pueden elegir mini empanadas, lengua con alioli criollo, brioche de wagyu y vegetales al horno de barro. Foto: Gastronomique.

¿Qué incluye el menú ejecutivo de Brava?

La propuesta permite armar un recorrido de varios pasos y mantiene algunos de los elementos que identifican al restaurante, como el horno de barro, las carnes y los productos trabajados con distintas técnicas de cocción.

Entradas

Los comensales pueden elegir una opción entre:

Mini empanada pampeana.

Mini empanada de humita y queso.

Lengua con alioli criollo.

Matrimonio brioche de wagyu.

Pimientos y cebollas al horno de barro con queso de cabra y rúcula.

Matrimonio brioche de wagyu, en Brava (Belgrano). Foto: Gastronomique.

Platos principales

El menú ofrece alternativas tanto de carne como de cerdo, pollo y vegetales:

Matambre tiernizado al limón.

Milanesa de peceto.

Churrasquito de cerdo.

Pollito al horno de barro.

Chuleta de bife angosto Angus.

Hamburguesa elaborada con una mezcla de cuadril y asado.

Cabutia al horno de barro con queso raclette y rúcula.

Vegetales grillados con tomate, remolacha, palta, cebolla y zanahoria.

Chuleta de bife angosto en Brava (Belgrano). Foto: Gastronomique.

Guarniciones

Para acompañar el plato principal, se puede elegir entre:

Papas fritas.

Batata al horno de barro.

Mezclum de hojas verdes.

Zapallo al horno de barro.

Postres

El menú también incluye una opción dulce a elección:

Arroz con leche brûlée.

Membrillo casero con queso.

Panqueque de dulce de leche quemado.

Membrillo casero con queso en Brava (Belgrano). Foto: Gastronomique.

A esto se suma una copa de vino, agua, gaseosa o cerveza y café, por lo que se trata de una propuesta de almuerzo de varios pasos.

Carne, fuego y maduración: la propuesta de Brava

Más allá del menú ejecutivo, el restaurante busca diferenciarse a partir de una mirada integral sobre la carne argentina. Su carta trabaja con ejemplares de razas como Angus, Wagyu, vaca vieja Angus y Hereford, además de animales adultos que aportan perfiles de sabor más intensos.

El fuego ocupa un lugar central. Brava utiliza seis técnicas de cocción: fuego abierto, brasas, chapa, ahumador, cocción al gancho y horno de barro.

También incorpora dos métodos de maduración, Wet Age y Dry Age, para modificar las características de sabor, textura y jugosidad de cada pieza.

La propuesta conserva el protagonismo del fuego, con preparaciones realizadas mediante distintas técnicas de cocción. Foto: Gastronomique.

Un restaurante donde la cocina también forma parte de la experiencia

La propuesta gastronómica está acompañada por un espacio diseñado por el Estudio Zunino Grillo. La arquitectura combina materiales y texturas inspirados en el universo de la carne, la madera y las brasas.

Uno de los puntos centrales del salón es una gran cava, mientras que la cocina de fuegos a la vista permite que los visitantes puedan observar parte del proceso de elaboración de los platos.

El restaurante está ubicado en Mariscal Antonio José de Sucre 676, en el barrio porteño de Belgrano. Foto: Gastronomique.

El proyecto gastronómico fue desarrollado por Alejandro Tarditti y Gonzalo Sacot, mientras que el chef ejecutivo es José García. La propuesta de vinos está encabezada por el head sommelier Fernando Ferraro.

Dónde queda Brava y cuáles son sus horarios

Brava está ubicado en Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano. El restaurante abre de lunes a domingos, de 12 a 16 y de 19 a 00.

El menú ejecutivo de $35.000 está disponible específicamente de lunes a viernes durante el horario del mediodía, que se extiende hasta las 16 horas.

De esta manera, el nuevo restaurante suma una alternativa para el almuerzo en Belgrano con una propuesta que busca trasladar su concepto de carne, fuego y vino a un formato más ágil, sin dejar de lado el recorrido de entrada, principal, guarnición y postre.