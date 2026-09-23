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El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos: tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura

Panamá se consolida como una alternativa para quienes buscan aprovechar un viaje de larga distancia con propuestas muy diferentes: desde la vida urbana y la gastronomía de su capital hasta las playas de Bocas del Toro y las montañas de Boquete.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Panamá combina paisajes urbanos, playas caribeñas y zonas de montaña en un mismo recorrido.
Panamá combina paisajes urbanos, playas caribeñas y zonas de montaña en un mismo recorrido. Foto: Pexels.
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Cuando un viaje implica varias horas de avión y una inversión importante, encontrar un destino que permita combinar distintas experiencias puede convertirse en un factor clave. Playas, ciudades, gastronomía, naturaleza, cultura y aventura ya no necesariamente tienen que estar en lugares diferentes: hay destinos que permiten reunir buena parte de estas propuestas en un mismo recorrido.

Uno de ellos es Panamá, un país que viene ganando presencia entre los viajeros argentinos. Durante 2025, 82.748 personas provenientes de Argentina ingresaron a Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, un 25,6% más que en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

Ciudad de Panamá ofrece una mezcla de historia, arquitectura moderna, gastronomía y naturaleza tropical. Foto: Unsplash.

El crecimiento se mantiene en 2026: durante el primer semestre, Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales, un 17,4% más que en el mismo período del año anterior.

Panamá y un viaje que puede tener varios capítulos

La particularidad de Panamá está en la posibilidad de cambiar completamente de escenario sin salir del país. En un mismo itinerario se puede comenzar con unos días en una capital moderna, continuar hacia las islas del Caribe y terminar entre montañas y bosques.

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La conectividad aérea también juega un papel importante. Según el Mastercard Economics Institute, Ciudad de Panamá lideró el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano del hemisferio norte entre las rutas con origen en América Latina y el Caribe, por encima de ciudades como Bogotá, Buenos Aires y São Paulo.

Bocas del Toro se destaca por sus islas, playas de aguas cristalinas y una marcada identidad afrocaribeña. Foto: Unsplash.

Además, el Aeropuerto Internacional de Tocumen funciona como uno de los principales puntos de conexión de la región, lo que facilita combinar Panamá con otros destinos latinoamericanos.

Ciudad de Panamá: historia, gastronomía y naturaleza

La primera parada puede ser Ciudad de Panamá, donde conviven rascacielos, edificios históricos, gastronomía y espacios naturales.

El Casco Antiguo, con sus calles, plazas y construcciones coloniales, permite conocer una parte importante de la historia del país. A pocos kilómetros aparece además uno de los grandes símbolos panameños: el Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más reconocidas del mundo.

El Casco Antiguo permite conocer parte de la historia panameña a través de sus calles, plazas y edificios históricos. Foto: Unsplash.

La gastronomía también ocupa un lugar importante. Ciudad de Panamá forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría Gastronomía, un reconocimiento que pone en valor la diversidad y el desarrollo de su escena culinaria.

Y el paisaje urbano tiene una particularidad: la naturaleza tropical aparece incluso dentro de los límites de la capital.

Bocas del Toro: el Caribe en otro escenario

Después de recorrer la capital, el paisaje puede cambiar por completo con una visita a Bocas del Toro, en la costa caribeña.

El archipiélago combina islas, playas, aguas tropicales y biodiversidad, además de una identidad cultural marcada por la presencia afrocaribeña.

Boquete ofrece un paisaje de montañas y bosques, con propuestas de aventura y recorridos por fincas locales. Foto: Pixabay.

La zona permite sumar actividades vinculadas con el mar y la naturaleza, desde recorridos en barco y snorkel hasta el descubrimiento de distintas islas y playas. Así, el viaje pasa de una gran ciudad latinoamericana a un escenario completamente caribeño en pocos días.

Boquete: montañas, bosques y aventura

El tercer capítulo puede transcurrir en Boquete, en las tierras altas de la provincia de Chiriquí. El destino se encuentra rodeado de montañas y bosques y ofrece una propuesta muy diferente a la de Ciudad de Panamá y Bocas del Toro. Allí aparecen actividades de aventura como senderismo y rafting, además de recorridos por fincas y experiencias relacionadas con la producción local.

El cambio de paisaje es uno de los principales atractivos: después de la ciudad y el Caribe, el viaje continúa entre temperaturas más frescas, vegetación y montañas.

El contraste entre ciudad, Caribe y montaña permite diseñar un viaje con experiencias muy diferentes sin salir de Panamá. Foto: Pixabay.

Panamá, un destino para combinar experiencias

La evolución del turismo también muestra que la cantidad de visitantes no es el único indicador que permite observar cómo se comporta el sector. El informe de Mastercard Economics Institute señala que el interés por las experiencias y los cambios en las rutas aéreas están modificando la manera en que los viajeros latinoamericanos eligen sus destinos.

En el caso de Panamá, los números acompañan esa transformación. En 2025 el país superó por primera vez los 3 millones de visitantes internacionales, con 3.004.266 llegadas, mientras que los ingresos turísticos vinculados a viajes alcanzaron los US$ 6.583 millones, un 9,7% más que en 2024.

Para los argentinos, además, el crecimiento fue particularmente marcado: el flujo registrado durante 2025 aumentó un 25,6% interanual.

La gastronomía es uno de los atractivos de Ciudad de Panamá, reconocida por la UNESCO dentro de su Red de Ciudades Creativas. Foto: Pixabay.

La propuesta, entonces, no pasa solamente por elegir una playa o visitar una ciudad. Panamá permite armar un recorrido con escenarios muy diferentes: una capital cosmopolita, el Caribe y la montaña, sumando gastronomía, cultura, naturaleza y aventura en un mismo viaje.

Y para quienes deben recorrer una distancia considerable para llegar a destino, esa variedad puede convertirse en una de las principales razones para quedarse más días y aprovechar cada etapa del viaje.

TurismoPanamáVacacionesAmérica Latina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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