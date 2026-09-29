Pity Álvarez, tras el brote psiquiátrico: “Me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘Arte’”

Pity Álvarez se refirió al impacto emocional que le genera el proceso judicial. Foto: Canal 26

El juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, causa en la que está imputado el músico Cristian “Pity” Álvarez, debió ser suspendido luego de que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sufriera una crisis psiquiátrica mientras permanece internado en el Hospital Tornú.

La audiencia estaba prevista para realizarse de manera virtual por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que había ordenado que el artista participara a través de una conexión por Zoom desde el centro de salud donde se encuentra bajo tratamiento.

Sin embargo, el intento de conectar a Álvarez mediante un teléfono celular o una computadora no pudo concretarse. Según trascendió, el músico atravesó un brote psiquiátrico e incluso habría intentado retirarse del hospital, situación que motivó la suspensión de la jornada judicial.

Pity Álvarez está imputado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Foto: NA

“Me va a explotar la cabeza”: la fuerte frase de Pity Álvarez en medio del proceso judicial

En declaraciones brindadas a Moria Casán, el cantante se refirió al impacto emocional que le genera el proceso judicial y a las consecuencias que tiene sobre su vida cotidiana.

“Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘Arte’ y seguro algún boludo va a hacer un cuaderno”, expresó. Además, explicó que la acumulación de preocupaciones derivó en una descompensación que terminó afectando su participación en la audiencia.

“Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarro como un brote psicótico y no me acuerdo de nada. Me hablan de cuando me trajeron acá, cuando salí de mi casa. Es como cuando ocho tipos te hablan a la vez, no los podés escuchar a todos y me pongo medio loquito”, relató.

"Me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘Arte’", declaró Pity Álvarez. Foto: NA

Qué dijo sobre su salud: “Estoy bien y podrían darme el alta”

Respecto de su estado actual, Álvarez aseguró encontrarse estabilizado y con expectativas de abandonar el Hospital Tornú en los próximos días. “Ahora estoy bien, en una cama, en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien”, sostuvo.

El artista también reveló que atravesó importantes trastornos de sueño vinculados al estrés y la ansiedad. “Hace tres días que no puedo dormir al pensar en las cosas que me preocupan”, señaló.

En ese sentido, afirmó que uno de sus principales objetivos es poder retomar cuanto antes la actividad musical junto a su grupo, una tarea que considera fundamental para su bienestar personal.

Pity Álvarez aseguró que se encuentra estabilizado y en el mejor momento de su vida. Foto: NA.

Pity Álvarez habló de su recuperación y defendió su presente artístico

Durante la entrevista, el músico sostuvo que atraviesa una etapa positiva de su vida y recordó que logró abandonar el consumo de pasta base durante el período que pasó detenido. “Estoy en el mejor momento de mi vida. Cuando estuve en cana dejé de tomar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Estuvo bien estar un ratito ahí porque me ayudó”, manifestó.

Asimismo, defendió su capacidad para continuar desarrollando espectáculos en vivo y cuestionó las críticas sobre su desempeño profesional. Según explicó, detrás de cada show existe una intensa preparación artística y técnica que le demanda concentración permanente.

El juicio busca determinar las responsabilidades por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Mientras el debate continúa, el estado de salud mental del músico volvió a ubicarse en el centro de la escena y generó un nuevo retraso en el proceso judicial.