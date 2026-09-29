Llega la Sticker Fest Octubre 2026 con entrada libre y gratuita: cuándo y dónde se realizará la mayor feria de stickers de Buenos Aires

Llega la Sticker Fest Octubre 2026 con entrada libre y gratuita. Foto: stickerfest.ar

La cultura gráfica independiente tendrá una nueva cita imperdible en la Ciudad de Buenos Aires. El próximo sábado 3 de octubre, de 13:00 a 19:00 horas, se realizará la Sticker Fest Octubre 2026, una propuesta que reúne a artistas, coleccionistas, diseñadores, fanáticos e ilustradores de los adhesivos en un mismo lugar. La entrada será libre y gratuita.

El encuentro tendrá lugar en el Colegio San José, ubicado en Bartolomé Mitre 2455, en pleno corazón del barrio de Once, y promete convertirse en uno de los planes más originales para disfrutar durante el fin de semana.

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En una época en la que la creatividad encuentra nuevos formatos para expresarse, los stickers se consolidan como una de las manifestaciones artísticas más populares y versátiles. Desde ilustraciones de autor hasta diseños inspirados en el arte urbano, el humor, la cultura pop, la música y la naturaleza, la Sticker Fest reúne una amplia variedad de propuestas para todos los gustos.

La Sticker Fest reunirá a artistas, coleccionistas, diseñadores, fanáticos e ilustradores. Foto: stickerfest.ar

Los visitantes podrán recorrer decenas de stands con creaciones exclusivas de artistas independientes, ediciones limitadas y producciones originales. Habrá stickers para coleccionar, intercambiar, regalar, circular entre amigos o pegar donde se te ocurra, convirtiendo objetos cotidianos en pequeñas obras de arte.

Además, la feria se presenta como una excelente oportunidad para conocer de cerca el trabajo de creadores argentinos y descubrir nuevas tendencias dentro de la escena gráfica local.

Coleccionistas, artistas y fanáticos: por qué la Sticker Fest es uno de los eventos más originales de octubre

Más que una feria comercial, Sticker Fest se transformó en un espacio de encuentro para una comunidad que crece año tras año. El evento combina cultura urbana, diseño, espíritu colaborativo e ilustración en una jornada pensada para compartir experiencias, intercambiar ideas y celebrar la creatividad.

Sticker Fest se transformó en un espacio de encuentro para una comunidad que crece año tras año. Foto: stickerfest.ar

Su ambiente familiar y relajado la convierte en una salida ideal tanto para vecinos porteños como para turistas que buscan propuestas diferentes fuera de los circuitos convencionales. El color, la diversidad de estilos y la posibilidad de acceder a piezas únicas son algunos de los atractivos que mantienen vivo el entusiasmo de sus seguidores en cada edición.

Para quienes disfrutan del arte independiente y las expresiones culturales emergentes, la cita del próximo 3 de octubre aparece como una oportunidad perfecta para sumergirse en el universo sticker y llevarse a casa diseños originales creados por talentosos artistas locales.

Datos útiles sobre la Sticker Fest Octubre 2026

Día : sábado 3 de octubre

Horario : de 13:00 a 19:00 horas

Lugar : Colegio San José, Bartolomé Mitre 2455

Entrada libre y gratuita

La Sticker Fest aparece como una oportunidad perfecta para sumergirse en el universo sticker. Foto: stickerfest.ar

Cómo llego a la Sticker Fest desde el Obelisco

En subte

La opción del subte es especialmente práctica porque Once tiene conexión con la línea H y la línea A.

1. Caminá hasta la estación Carlos Pellegrini

Desde el Obelisco, bajá a la estación de la línea B, en dirección a Juan Manuel de Rosas.

2. Bajate en Pueyrredón

Desde Carlos Pellegrini, viajá hasta Pueyrredón y combiná con la línea H, en dirección a Hospitales, hasta Once-30 de Diciembre.

3. Caminá hasta Bartolomé Mitre 2455

Desde la zona de Once, dirigite hacia Bartolomé Mitre 2455. Si preferís evitar la combinación, también podés llegar a Alberti por la línea A y caminar unos 2 minutos hasta el destino.

Si estás en el Obelisco, también podés caminar hasta la estación Lima de la línea A, tomar el subte en dirección a San Pedrito y bajarte en Alberti. Desde allí son aproximadamente 2 minutos a pie hasta Bartolomé Mitre 2455.

En colectivo

Podés tomar el colectivo 5 en la zona de Corrientes y Talcahuano, en dirección a Once, y bajar cerca de Plaza Miserere. Desde ahí caminás hasta Mitre 2455. Confirmá el ramal y la parada antes de subir.