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La planta trepadora con flores perfumadas que crece en maceta, ahuyenta a los insectos y es ideal para pérgolas

Sus flores tubulares, su aroma dulce y su crecimiento vigoroso la convierten en la especie mejor puntuada para patios, balcones y jardines.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Planta madreselva
Planta madreselva Foto: Pinterest
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Las plantas trepadoras que se destacan por sus flores perfumadas y su capacidad de decorar toda la casa. Una de las más valoradas, son las madreselva, gracias a su crecimiento rápido y su follaje abundante, lo que la convierten en una opción atractiva para quienes buscan sumar vegetación y color a los espacios.

Se trata de una planta con un gran valor ornamental con flores que atraen a colibríes y abejas. Algunas variedades tienen un aroma intenso y, durante el atardecer y la noche, suelen desplegar todo su esplendor. Aunque puede cultivarse en maceta, es importante elegir un recipiente adecuado y controlar su desarrollo para que crezca de manera saludable.

Planta madreselva
Planta madreselva Foto: Pinterest

Por qué es la Madreselva es la planta ideal para pérgolas

La madreselva, perteneciente al género Lonicera, es una trepadora de tallos flexibles que puede extenderse varios metros cuando cuenta con las condiciones adecuadas. Esta característica permite guiarla sobre pérgolas, arcos, celosías y otras estructuras, donde forma una cubierta vegetal que aporta sombra y un aspecto natural.

Sus flores tienen forma tubular y, según la variedad, pueden ser blancas, amarillas, rosadas, anaranjadas o rojizas. En muchas especies, el perfume dulce se intensifica durante las últimas horas del día, por lo que resulta una alternativa interesante para patios y rincones de descanso.

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Sin embargo, conviene tener en cuenta que no todas las madreselvas presentan las mismas características, ya que algunas tienen hojas verdes durante gran parte del año, mientras que otras mueren y vuelven a renacer con la primavera. También es importante controlar las variedades de crecimiento invasivo para evitar que se extiendan fuera del espacio destinado a ellas.

Cómo cultivar esta especie con flores perfumadas en maceta

Aunque algunas se adaptan mejor al suelo de jardín, la madreselva puede cultivarse en macetas y recipientes altos, siempre y cuando se elija la variedad adecuada y se le brinde el espacio suficiente para crecer.

Para comenzar, se recomienda utilizar una maceta grande, estable y con orificios de drenaje. El recipiente debe permitir que las raíces se desarrollen sin que el agua quede acumulada en el fondo. Un sustrato fértil, con materia orgánica y buen drenaje, ayudará a mantener las condiciones necesarias para su crecimiento.

La planta necesita un soporte por el que pueda trepar, como una celosía, un enrejado o una estructura liviana. A medida que los tallos se alarguen, se pueden orientar con cuidado para distribuir el follaje y favorecer una cobertura uniforme.

En cuanto a la ubicación, suele desarrollarse bien a pleno sol o en semisombra. En regiones con veranos muy calurosos, puede beneficiarse de cierta protección durante las horas de mayor intensidad solar, sin perder la luz necesaria para florecer.

Planta madreselva
Planta madreselva Foto: Pinterest

De qué manera ahuyenta insectos esta planta trepadora

El roma de la madreselva funciona como un repelente natural, pero se encarga también de perfumar el jardín con un aroma floral durante gran parte de la primavera y el verano. De hecho, sus flores atraen a distintos polinizadores, como abejas y mariposas, que se acercan para alimentarse del néctar. Por eso, su presencia puede contribuir a la actividad de estos insectos beneficiosos en el jardín.

Si el objetivo, sin embargo, es mantener alejados a los mosquitos o plagas, conviene recurrir a medidas específicas para evitar el agua estancada, mantener limpios los espacios exteriores y utilizar métodos de control adecuados para cada insecto.

Planta madreselva
Planta madreselva Foto: Pinterest

Cuidados esenciales para el buen desarrollo de la Madreselva

Para que la madreselva crezca con fuerza y produzca una floración abundante, es importante prestar atención al riego, la luz, el sustrato y la poda.

  • Riego regular: mantener el sustrato ligeramente húmedo durante los períodos de crecimiento, sin encharcarlo. En verano, controlar la humedad con mayor frecuencia, especialmente si está en maceta.
  • Buena iluminación: ubicarla al sol o en semisombra, según la variedad y el clima. Una exposición adecuada favorece la floración.
  • Sustrato con buen drenaje: utilizar una mezcla fértil que permita evacuar el exceso de agua y conservar cierta humedad.
  • Poda de mantenimiento: retirar las ramas secas o dañadas y recortar los tallos que crezcan fuera de la estructura. El momento y la intensidad de la poda dependen de la variedad y de su época de floración.
  • Control del crecimiento: revisar periódicamente las ramas para evitar que invadan otras plantas o espacios. Si se cultiva en maceta, observar también el desarrollo de las raíces.
  • Abono moderado: incorporar compost o fertilizante adecuado para plantas ornamentales durante la temporada de crecimiento, siguiendo las indicaciones del producto.

Con estos cuidados, la madreselva puede convertirse en una protagonista del jardín y aportar una combinación de follaje, flores y perfume. Antes de elegirla, es recomendable identificar la variedad y comprobar si se adapta al cultivo en maceta y a las condiciones del lugar.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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