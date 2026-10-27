Las 3 plantas aromáticas que podés cultivar en macetas desde noviembre: cuáles resisten mejor el calor Foto: Gemini

Con la llegada de noviembre y el aumento de las temperaturas, muchas plantas aromáticas encuentran el momento ideal para crecer en balcones, patios y terrazas. Algunas especies se adaptan perfectamente al cultivo en macetas, lo que permite tener hojas frescas a mano para sumar sabor a las comidas, sin necesidad de contar con un jardín.

Entre las opciones más prácticas y resistentes para esta época están la albahaca, el orégano y el tomillo. Cada una tiene necesidades distintas de agua, sol y sustrato, pero todas pueden prosperar en recipientes si se les da el cuidado adecuado.

Albahaca: la favorita del verano y cómo cuidarla

La albahaca es una de las aromáticas más elegidas durante los meses cálidos. Sus hojas frescas son infaltables en salsas, ensaladas y platos con tomate. Para que crezca fuerte en maceta, necesita un sustrato fértil, buen drenaje y un lugar bien luminoso, con temperaturas templadas a cálidas.

Durante los días de calor intenso, conviene observar cómo responde al sol directo y protegerla si las hojas muestran signos de estrés. El riego debe ser regular: ni dejar que la tierra se seque por completo, ni que las raíces queden encharcadas. Un truco útil es retirar las puntas de los tallos para estimular el crecimiento de nuevas ramas y prolongar la producción de hojas.

Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina Foto: Gemini IA

Orégano: resistente y fácil de mantener

El orégano es ideal para quienes buscan una planta aromática resistente y útil en la cocina. Se adapta bien a la maceta y necesita buena luz, un sustrato que drene correctamente y riegos moderados.

A diferencia de la albahaca, el orégano tolera mejor los períodos cortos de sequía. Antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad de la tierra y evitar el exceso de agua. La planta se mantiene compacta con podas ligeras, y sus hojas pueden usarse frescas o secas como condimento.

Tomillo: compacto y perfecto para el balcón

El tomillo también se adapta muy bien a los recipientes y es ideal para balcones soleados. Sus hojas pequeñas y aromáticas son perfectas para condimentar carnes, verduras y todo tipo de preparaciones.

Consejos clave para cultivar aromáticas en maceta

Antes de plantar, es importante elegir recipientes adecuados para cada especie y asegurarse de que permitan eliminar el agua sobrante. Una maceta demasiado chica puede limitar el desarrollo de las raíces, y un sustrato que permanece empapado puede dañar las plantas.

No todas las aromáticas requieren la misma cantidad de agua: la albahaca suele necesitar humedad más constante, mientras que el orégano y el tomillo prefieren que el sustrato se seque parcialmente entre riegos.

Durante los días más calurosos, conviene revisar las plantas con frecuencia. El sol, el viento y el tamaño del recipiente influyen en la rapidez con la que se seca la tierra. Ajustar el riego a esas condiciones es clave para mantener las aromáticas saludables durante la primavera y el verano.