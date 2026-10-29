comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 18 años, convirtió residuos de una planta en una esponja que elimina hasta el 80% de un tóxico y ganó US$75.000

Lakshmi Agrawal desarrolló un filtro biodegradable contra una sustancia de los neumáticos que afecta a los salmones. Su proyecto recibió otros premios científicos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
De acuerdo con los resultados publicados por Society for Science, las esponjas desarrolladas por la estudiante consiguieron retirar hasta el 80% de la 6PPD-quinona.
De acuerdo con los resultados publicados por Society for Science, las esponjas desarrolladas por la estudiante consiguieron retirar hasta el 80% de la 6PPD-quinona. Foto: Society Communications Team.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lakshmi Agrawal, una estudiante estadounidense de 18 años, desarrolló una esponja biodegradable a partir de residuos de yute que consiguió retirar hasta el 80% de un contaminante del agua en pruebas de laboratorio. Su invento busca combatir una sustancia procedente de los neumáticos que provoca la muerte de salmones. El 15 de mayo de 2026, recibió US$75.000 por su proyecto durante la feria internacional Regeneron ISEF, celebrada en Phoenix, Arizona.

Cómo convirtió residuos de una planta en una esponja capaz de filtrar contaminantes

Agrawal, estudiante de Interlake High School, en Bellevue, Washington, utilizó residuos agrícolas de yute, una planta conocida por sus fibras resistentes y empleada habitualmente para fabricar bolsas, cuerdas y tejidos.

El proyecto surgió de su preocupación por la contaminación de los cursos de agua de su región. La joven decidió investigar si podía aprovechar un material vegetal biodegradable para capturar sustancias químicas presentes en el agua de lluvia que escurre por las calles.

En una entrevista publicada por The Brockovich Report, explicó que utilizó nanofibras de celulosa obtenidas del yute mediante un proceso de oxidación desarrollado por investigadores de la Universidad de Stony Brook.

Contenido Recomendado

Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto:el sueño que unió a sus vecinos

En Tres Arroyos, María Golato y Perico Medina levantaron una vivienda elevada 1,80 metros para protegerla de las inundaciones. La obra demandó 5 años de trabajo intermitente y hoy es el hogar de sus propios creadores.

En 2020, dos técnicos empezaron a reciclar computadoras en un departamento de Neuquén:6 años después, ya habían recuperado más de 70 toneladas de basura electrónica

REN recibe computadoras y otros dispositivos en desuso para recuperar componentes, reutilizar materiales y reducir la cantidad de basura electrónica.

Posteriormente, experimentó con ácido cítrico y aluminio para modificar las propiedades del material y mejorar su capacidad de retener contaminantes.

El resultado fue una estructura porosa, similar a una esponja, capaz de atrapar partículas y capturar determinadas sustancias disueltas en el agua.

Qué sustancia de los neumáticos elimina y por qué amenaza a los salmones

El invento está dirigido principalmente a retirar la 6PPD-quinona, un compuesto químico que se forma cuando el 6PPD, una sustancia utilizada para proteger los neumáticos del deterioro, reacciona con el ozono del aire.

Agrawal buscó desarrollar un material que permitiera retirar ese compuesto del agua y contribuir a proteger los ecosistemas acuáticos.
Agrawal buscó desarrollar un material que permitiera retirar ese compuesto del agua y contribuir a proteger los ecosistemas acuáticos. Foto: Society Communications Team.

Según explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el desgaste de los neumáticos libera partículas sobre el asfalto que pueden terminar en ríos y arroyos cuando las lluvias arrastran los residuos.

Esta contaminación afecta especialmente a los salmones coho de la región de Puget Sound, en Washington. Investigaciones científicas relacionaron la exposición a la 6PPD-quinona con la muerte de estos peces antes de completar su reproducción.

Según Society for Science, en determinados arroyos de la región hasta el 80% de los salmones coho adultos muere antes del desove.

Agrawal buscó desarrollar un material que permitiera retirar ese compuesto del agua y contribuir a proteger los ecosistemas acuáticos.

Cuánto contaminante eliminó y cómo consiguió premios por US$82.000

  • De acuerdo con los resultados publicados por Society for Science, las esponjas desarrolladas por la estudiante consiguieron retirar hasta el 80% de la 6PPD-quinona en ensayos de laboratorio realizados con agua que contenía partículas de neumáticos.
  • El material también demostró capacidad para capturar otras partículas y metales pesados. Además, la organización informó que su fabricación requería un 85% menos de energía y suponía una reducción estimada de costos cercana al 98% frente a las alternativas utilizadas en la comparación.
  • El proyecto recibió uno de los Regeneron Young Scientist Awards de US$75.000 durante la feria internacional ISEF de mayo de 2026.
  • Según los registros oficiales, Agrawal también consiguió un primer premio de US$6.000 en la categoría de Química y un reconocimiento especial de US$1.000 de YM American Academy.
  • Los tres premios suman US$82.000.
  • En julio de 2026, la joven explicó que continuaba trabajando en su investigación y que todavía debía completar nuevas pruebas antes de publicar el estudio científico.
  • Aunque los resultados muestran una posible aplicación para tratar aguas contaminadas por residuos de neumáticos, la tecnología permanece en fase de investigación.
  • La eficacia del 80% corresponde a condiciones experimentales y todavía no está demostrada a gran escala en ríos o sistemas comerciales de tratamiento de agua.
ReciclajeResiduosEmprendedores
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto:el sueño que unió a sus vecinos

    Hace 10 años, una pareja comenzó a construir una casa con materiales reciclados para recibir a su nieto: el sueño que unió a sus vecinos

  2. Con 34 años, un argentino logró convertir una botella de gaseosa en 11,5 metros de material para impresoras 3D:recibió $14 millones para impulsar su proyecto

    Con 34 años, un argentino logró convertir una botella de gaseosa en 11,5 metros de material para impresoras 3D: recibió $14 millones para impulsar su proyecto

  3. En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata:6 años después, recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

    En 2020, empezó a reciclar plástico con un horno casero en Mar del Plata: 6 años después, recuperó más de 15 toneladas y fabrica muebles

  4. En 1928, una empresa construyó un lago artificial para producir electricidad:98 años después, mantiene una lucha de 5 décadas contra plantas invasoras que amenazan sus aguas

    En 1928, una empresa construyó un lago artificial para producir electricidad: 98 años después, mantiene una lucha de 5 décadas contra plantas invasoras que amenazan sus aguas

  5. En 2020, dos técnicos empezaron a reciclar computadoras en un departamento de Neuquén:6 años después, ya habían recuperado más de 70 toneladas de basura electrónica

    En 2020, dos técnicos empezaron a reciclar computadoras en un departamento de Neuquén: 6 años después, ya habían recuperado más de 70 toneladas de basura electrónica
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

En 1990 subió por última vez a un escenario, pronunció 4 palabras y no volvió a mostrarse en público:cómo fueron los 644 días finales de Freddie Mercury

Freddie Mercury. Foto: NA

José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora:el encuentro que emocionó al folklore

Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez:la carrera de Nahuel Pennisi

Tecnología

Crearon un “robot capibara” para ayudar a niños con autismo:fueron elegidos entre más de 400 proyectos y llegaron a Italia

Capibot, un "robot capibara" desarrollado en Ecuador para apoyar a niños con autismo.

Cómo pedirle a ChatGPT una crítica sin filtro sobre tu personalidad:el prompt que se volvió tendencia

Un fin de semana para jugar gratis:EVA 2026 reúne más de 100 videojuegos argentinos en Buenos Aires

Guía para proteger tus chats de WhatsApp:los pasos a seguir para detectar si alguien entró a tu cuenta y cómo bloquearlo

Turismo

Tiene apenas 84.500 habitantes, pero recibe más de 550.000 turistas al año:el paraíso de Brasil con 46 playas y más de 100 kilómetros de costa

Teatro Municipal de São Sebastião, ubicado en la tradicional Rua da Praia.

Cerró en 1983 y recién 34 años después volvió a abrir:hoy es un bodegón histórico de CABA que frecuentó Federico García Lorca

Cómo viajar a Luján para ver al Papa León XIV desde CABA

Durante 2 días, una histórica avenida de Buenos Aires se convertirá en una feria con más de 80 puestos de libros y entrada gratis