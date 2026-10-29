Con 18 años, convirtió residuos de una planta en una esponja que elimina hasta el 80% de un tóxico y ganó US$75.000

De acuerdo con los resultados publicados por Society for Science, las esponjas desarrolladas por la estudiante consiguieron retirar hasta el 80% de la 6PPD-quinona. Foto: Society Communications Team.

Lakshmi Agrawal, una estudiante estadounidense de 18 años, desarrolló una esponja biodegradable a partir de residuos de yute que consiguió retirar hasta el 80% de un contaminante del agua en pruebas de laboratorio. Su invento busca combatir una sustancia procedente de los neumáticos que provoca la muerte de salmones. El 15 de mayo de 2026, recibió US$75.000 por su proyecto durante la feria internacional Regeneron ISEF, celebrada en Phoenix, Arizona.

Cómo convirtió residuos de una planta en una esponja capaz de filtrar contaminantes

Agrawal, estudiante de Interlake High School, en Bellevue, Washington, utilizó residuos agrícolas de yute, una planta conocida por sus fibras resistentes y empleada habitualmente para fabricar bolsas, cuerdas y tejidos.

El proyecto surgió de su preocupación por la contaminación de los cursos de agua de su región. La joven decidió investigar si podía aprovechar un material vegetal biodegradable para capturar sustancias químicas presentes en el agua de lluvia que escurre por las calles.

En una entrevista publicada por The Brockovich Report, explicó que utilizó nanofibras de celulosa obtenidas del yute mediante un proceso de oxidación desarrollado por investigadores de la Universidad de Stony Brook.

Posteriormente, experimentó con ácido cítrico y aluminio para modificar las propiedades del material y mejorar su capacidad de retener contaminantes.

El resultado fue una estructura porosa, similar a una esponja, capaz de atrapar partículas y capturar determinadas sustancias disueltas en el agua.

Qué sustancia de los neumáticos elimina y por qué amenaza a los salmones

El invento está dirigido principalmente a retirar la 6PPD-quinona, un compuesto químico que se forma cuando el 6PPD, una sustancia utilizada para proteger los neumáticos del deterioro, reacciona con el ozono del aire.

Agrawal buscó desarrollar un material que permitiera retirar ese compuesto del agua y contribuir a proteger los ecosistemas acuáticos. Foto: Society Communications Team.

Según explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el desgaste de los neumáticos libera partículas sobre el asfalto que pueden terminar en ríos y arroyos cuando las lluvias arrastran los residuos.

Esta contaminación afecta especialmente a los salmones coho de la región de Puget Sound, en Washington. Investigaciones científicas relacionaron la exposición a la 6PPD-quinona con la muerte de estos peces antes de completar su reproducción.

Según Society for Science, en determinados arroyos de la región hasta el 80% de los salmones coho adultos muere antes del desove.

Agrawal buscó desarrollar un material que permitiera retirar ese compuesto del agua y contribuir a proteger los ecosistemas acuáticos.

Cuánto contaminante eliminó y cómo consiguió premios por US$82.000