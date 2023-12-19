Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene 19 años, discutió con su padre e intentó asesinarlo a golpes con una pala parrillera

El hecho sucedió el sábado último cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea familiar dentro de una casa en la esquina de 21 y 166, en Berisso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El joven detenido por intentar asesinar a su papá. Foto: NA
El joven detenido por intentar asesinar a su papá. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Horror en Berisso. Un joven de 19 años fue detenido por intentar asesinar a golpes a su papá con una pala parrillera.

El hecho sucedió el sábado último cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea familiar dentro de una casa en la esquina de 21 y 166, de la mencionada localidad. Al llegar los efectivos de la Comisaría 1° hallaron al hombre de 52 años casi inconsciente.

El agresor, su hijo, no se había dado a la fuga si no que se encontraba en la puerta de la vivienda a la espera de la llegada de la policía.

Según lo que denunció la persona que llamó al 911, Gabriel A. y su papá habían tenido una discusión en la noche anterior y allí, por detrás, el joven le propinó varios golpes con una pala parrillera que se utiliza para juntar las cenizas de carbón.

Contenido Recomendado

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Ataque con arma blanca en París: 3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Villa Carlos Paz:despertó del coma el adolescente de 15 años que sufrió una violenta golpiza después de un partido de Argentina

Villa Carlos Paz: despertó del coma el adolescente de 15 años que sufrió una violenta golpiza después de un partido de Argentina
La pala con la que atacó a su padre. Foto: Radio Dos
La pala con la que atacó a su padre. Foto: Radio Dos

La pala con la que atacó a su padre. Foto: Radio Dos

En el testimonio indicó que el primer golpe fue en la nuca a traición y luego lo atacó en todo el cuerpo hasta dejarlo casi desvanecido.

La UFI N°6 del fiscal Álvaro Garganta ordenó la inmediata detención del chico por el delito de tentativa de homicidio. Respecto a la salud de la víctima, informaron que está estable y sin riesgo de vida en un hospital de la localidad.

Los agentes de la seccional señalaron que horas antes a la detención del joven, debieron acudir al mismo domicilio por otro llamado por una pelea similar.

Salvaje ataque a un docente

Un hombre de 54 años se encuentra internado en grave estado tras recibir un tiro en la zona lumbar de motochorros que quisieron robarle en Los Hornos.

Todo ocurrió el domingo por la mañana cuando Sergio D’Alessandro se encontraba arriba de su auto Chevrolet Agile gris en el cruce de las calles 63 y 145 y fue sorprendido por delincuentes que querían robarle el vehículo en cuestión.

Motochorros quisieron robarle a un docente en Los Hornos. Foto: NA
Motochorros quisieron robarle a un docente en Los Hornos. Foto: NA

Motochorros quisieron robarle a un docente en Los Hornos. Foto: NA

Cuando los ladrones le mostraron el arma, el docente aceleró y fue allí cuando efectuaron tres disparos de los cuáles uno le impactó en la zona lumbar.

Eso provocó que D’Alessandro pierda el control del auto y choque contra un casa. Los delincuentes al observar la situación se dieron a la fuga.

AtaqueBerissoParricidio
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cayó una banda de viudas negras:detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

    Cayó una banda de viudas negras: detuvieron a cuatro sospechosos, entre ellos una menor de edad

  2. Tragedia en Necochea:un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

    Tragedia en Necochea: un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

  3. Insólita condena:mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

    Insólita condena: mató a golpes a un hombre, la víctima estuvo 651 días en coma y recibió 3 años y medio

  4. Muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell:los escalofriantes detalles de un caso que conmueve

    Muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell: los escalofriantes detalles de un caso que conmueve

  5. Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció en Corrientes:activaron la Alerta Sofía

    Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad