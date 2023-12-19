Tiene 19 años, discutió con su padre e intentó asesinarlo a golpes con una pala parrillera

El joven detenido por intentar asesinar a su papá. Foto: NA

Horror en Berisso. Un joven de 19 años fue detenido por intentar asesinar a golpes a su papá con una pala parrillera.

El hecho sucedió el sábado último cuando un llamado al 911 advirtió sobre una pelea familiar dentro de una casa en la esquina de 21 y 166, de la mencionada localidad. Al llegar los efectivos de la Comisaría 1° hallaron al hombre de 52 años casi inconsciente.

El agresor, su hijo, no se había dado a la fuga si no que se encontraba en la puerta de la vivienda a la espera de la llegada de la policía.

Según lo que denunció la persona que llamó al 911, Gabriel A. y su papá habían tenido una discusión en la noche anterior y allí, por detrás, el joven le propinó varios golpes con una pala parrillera que se utiliza para juntar las cenizas de carbón.

La pala con la que atacó a su padre. Foto: Radio Dos

La pala con la que atacó a su padre. Foto: Radio Dos

En el testimonio indicó que el primer golpe fue en la nuca a traición y luego lo atacó en todo el cuerpo hasta dejarlo casi desvanecido.

La UFI N°6 del fiscal Álvaro Garganta ordenó la inmediata detención del chico por el delito de tentativa de homicidio. Respecto a la salud de la víctima, informaron que está estable y sin riesgo de vida en un hospital de la localidad.

Los agentes de la seccional señalaron que horas antes a la detención del joven, debieron acudir al mismo domicilio por otro llamado por una pelea similar.

Salvaje ataque a un docente

Un hombre de 54 años se encuentra internado en grave estado tras recibir un tiro en la zona lumbar de motochorros que quisieron robarle en Los Hornos.

Todo ocurrió el domingo por la mañana cuando Sergio D’Alessandro se encontraba arriba de su auto Chevrolet Agile gris en el cruce de las calles 63 y 145 y fue sorprendido por delincuentes que querían robarle el vehículo en cuestión.

Motochorros quisieron robarle a un docente en Los Hornos. Foto: NA

Motochorros quisieron robarle a un docente en Los Hornos. Foto: NA

Cuando los ladrones le mostraron el arma, el docente aceleró y fue allí cuando efectuaron tres disparos de los cuáles uno le impactó en la zona lumbar.

Eso provocó que D’Alessandro pierda el control del auto y choque contra un casa. Los delincuentes al observar la situación se dieron a la fuga.