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Bajaron a reparar una cloaca y no salieron con vida: cuatro imputados por la tragedia laboral en Salta

La fiscalía imputó a cuatro integrantes de Aguas del Norte por la muerte de dos trabajadores que habrían inhalado gases tóxicos mientras realizaban tareas en una cloaca en Salta.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Arreglaban una cloaca y murieron por inhalar gases tóxicos: hay cuatro imputados por homicidio culposo
Arreglaban una cloaca y murieron por inhalar gases tóxicos: hay cuatro imputados por homicidio culposo Foto: Google Maps
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Una tragedia laboral ocurrida en la provincia de Salta volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en tareas de mantenimiento cloacal. Dos operarios perdieron la vida luego de descender a una boca de registro mientras realizaban trabajos vinculados al sistema de saneamiento, y un tercer trabajador logró sobrevivir, aunque con lesiones graves. Por el caso, la Justicia imputó a cuatro responsables de la empresa Aguas del Norte por presunto homicidio culposo y también por las lesiones sufridas por el sobreviviente.

Qué ocurrió durante el trabajo en la cloaca

El episodio se produjo en Rivadavia Banda Sur, donde una cuadrilla había sido enviada para realizar tareas de mantenimiento en una instalación cloacal. Según la investigación, los trabajadores habían reemplazado una bomba, pero detectaron que el problema continuaba por una obstrucción dentro del sistema. Fue entonces cuando los operarios descendieron a una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad.

Lo que debía ser una intervención técnica terminó en una emergencia fatal. A los pocos minutos de ingresar al espacio confinado, los tres trabajadores se descompensaron. Dos de ellos murieron y el tercero sufrió lesiones graves. La principal hipótesis apunta a la inhalación de gases tóxicos acumulados en el interior de la estructura.

La causa de muerte que revelaron las autopsias

Las autopsias determinaron que las víctimas fallecieron por asfixia tóxica. En uno de los cuerpos se detectó la presencia de sulfuro de hidrógeno, una sustancia extremadamente peligrosa que puede generarse en ambientes cloacales y que, en espacios cerrados o con poca ventilación, puede provocar pérdida de conocimiento en muy poco tiempo.

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Cuatro imputados por la muerte de dos operarios de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur
Cuatro imputados por la muerte de dos operarios de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur Foto: eltribuno

Este dato resultó clave para la investigación, ya que el trabajo se habría realizado sin las condiciones necesarias para operar dentro de un espacio confinado. De acuerdo con la imputación, los operarios no habrían contado con los elementos de protección adecuados, la capacitación específica ni los protocolos indispensables para una tarea de alto riesgo.

Quiénes son los imputados por la tragedia laboral

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a cuatro integrantes de Aguas del Norte. Entre los acusados se encuentra un jefe operativo-supervisor, señalado por una presunta falta de control sobre la cuadrilla y por haber permitido prácticas inseguras durante la intervención.

También fueron imputados el coordinador de Higiene y Seguridad y la responsable del área, a quienes se les atribuye no haber implementado ni supervisado los protocolos correspondientes, además de no garantizar la capacitación específica ni la provisión de equipos de protección y rescate. A su vez, el gerente Operativo del Interior Provincial quedó bajo investigación por presunto incumplimiento de sus deberes de organización, dirección y control.

Las víctimas y el reclamo de sus familiares

Los trabajadores fallecidos fueron identificados como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos. Ambos eran oriundos de La Unión. Aguirre murió en el lugar del hecho, mientras que Torres falleció durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales
El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales Foto: Aguas del Norte

Tras la tragedia, familiares de las víctimas reclamaron justicia y apuntaron contra las condiciones en las que se habrían desarrollado las tareas. El padre de Emanuel sostuvo que su hijo habría ingresado por una orden directa y denunció que los operarios trabajaban sin el equipamiento necesario. También pidió que se determine quién dio la instrucción de bajar a la cámara y quién debe responder por las muertes.

Por qué el caso puede marcar un precedente

La investigación no solo busca esclarecer cómo murieron los dos operarios, sino también determinar si existieron omisiones evitables por parte de quienes debían garantizar un ambiente seguro de trabajo. En este tipo de tareas, el ingreso a espacios confinados exige controles previos, medición de gases, ventilación, arneses, equipos de respiración, supervisión permanente y un plan de rescate.

El expediente podría avanzar sobre responsabilidades jerárquicas dentro de la empresa, especialmente si se confirma que la cuadrilla fue enviada a realizar una labor riesgosa sin recursos mínimos de seguridad. Para las familias, la clave está en saber si las muertes pudieron evitarse y si los trabajadores fueron expuestos a una situación que no estaban en condiciones de enfrentar.

Una tragedia que expone el riesgo de los espacios confinados

Las tareas en cloacas, pozos, cámaras subterráneas y otros espacios cerrados implican riesgos graves por la posible presencia de gases tóxicos, falta de oxígeno o sustancias inflamables. Por eso, el caso de Salta vuelve a instalar una pregunta urgente:¿qué controles se aplican antes de enviar a trabajadores a zonas donde un error puede costar la vida?

Mientras la causa judicial avanza, las familias de Emanuel Aguirre y Raúl Torres esperan respuestas. La imputación de cuatro responsables de Aguas del Norte representa un paso importante dentro del proceso, pero todavía resta determinar qué ocurrió antes del ingreso a la cámara, qué medidas de seguridad se omitieron y si hubo una cadena de responsabilidades que terminó en una tragedia evitable.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

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Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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