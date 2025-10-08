Detienen al último prófugo por el robo y crimen de Gabriel Izzo

El procedimiento se llevó a cabo el 3 de octubre en la intersección de las calles Portugal y Camerucci, jurisdicción de la Comisaría 4ta de Ituzaingó.

El asalto que terminó con la vida de Izzo ocurrió cerca de las 4 de la madrugada Foto: Prensa

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Morón detuvieron, tras un enfrentamiento armado en Ituzaingó, a Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (36), el último prófugo por el homicidio del empresario Gabriel Izzo, marido de Silvina Petinari, ocurrido en junio de 2023 durante un violento asalto en su vivienda de San Antonio de Padua.

El procedimiento se llevó a cabo el 3 de octubre en la intersección de las calles Portugal y Camerucci, jurisdicción de la Comisaría 4ta de Ituzaingó. Según informaron fuentes policiales, los agentes realizaban un seguimiento sobre Fernández Galarza —quien se desplazaba en una camioneta Nissan Kicks con documentación apócrifa— cuando, al advertir la presencia policial, intentó escapar y abrió fuego contra los efectivos, generándose un intercambio de disparos.

Cayó el último prófugo por el crimen de Gabriel Izzo Foto: Prensa

Durante el enfrentamiento, el sospechoso resultó herido de bala en la zona de la cadera y fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde permanece internado bajo custodia. Ningún integrante de las fuerzas de seguridad resultó lesionado.

La captura fue posible luego de que un allanamiento en General Rodríguez permitiera identificar el teléfono que utilizaba el prófugo, lo que posibilitó rastrear sus movimientos y establecer su paradero.

La investigación judicial está a cargo de los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Morón, con intervención del Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Ricardo Fraga.

El 16 de junio de 2023, una banda integrada por al menos cinco delincuentes irrumpió en la vivienda de Gabriel Izzo (60) y Silvana Petinari (56), ubicada sobre la calle Italia, a pocas cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Los asaltantes ingresaron tras forzar una persiana de madera y atacaron con extrema violencia al matrimonio mientras dormía.