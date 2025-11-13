Insólito incidente en Neuquén: intentó cruzar un río con una camioneta para probarla y terminó varado

Un mecánico de Chos Malal dijo que probaba un vehículo de un cliente cuando se atascó en el río Curi Leuvú. La Policía y los Bomberos debieron intervenir.

Incidente en Neuquén Foto: Policía de Neuquén

Un insólito episodio ocurrió en la localidad de Chos Malal, provincia de Neuquén, cuando un mecánico quedó varado con una camioneta en el río Curi Leuvú tras intentar cruzarlo por sus propios medios. El hombre, que más tarde admitió haber consumido bebidas alcohólicas, dijo que estaba probando el vehículo de un cliente cuando decidió vadear el cauce.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la tarde, a pocos metros del puente de la Ruta 43 y, según informaron fuentes policiales, el conductor logró salir del rio sin ningún tipo de lesiones, pero que la camioneta Mitsubishi L200 quedó encajada en el barro a unos 60 metros río arriba del puente habilitado para el tránsito.

Incidente en Neuquén Foto: Policía de Neuquén

“Un vecino informó sobre una persona atascada en el río, en el sector de Los Maitenes. Al llegar, encontramos a un mecánico con las rodillas mojadas porque el vehículo se había quedado encajado”, explicó el comisario Jorge Gutiérrez, jefe de Tránsito de Chos Malal a Infobae.

Tras recibir el aviso, la Policía de Neuquén acudió al lugar junto a Bomberos Voluntarios. El conductor, que se negó a realizar el test de alcoholemia, reconoció haber bebido y no contaba con la documentación del vehículo, solo con su licencia de conducir.

El segundo jefe de Bomberos, Diego Castro, indicó que “a las 19:07 salimos con una dotación de cuatro bomberos al lugar. La extracción fue relativamente sencilla gracias al bajo nivel del agua y el uso del malacate”.

Una vez retirada la camioneta, la Policía procedió a secuestrar la camioneta y retener la licencia de conductor del mecánico, que también fue multado por conducir en estado de ebriedad. “La gente confía demasiado. En este caso, el conductor estaba bastante entonado y no midió las consecuencias”, reflexionó Castro.

