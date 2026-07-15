Maradona, Harry Kane y un consejo inolvidable que vuelve a hacerse viral antes del partido Argentina - Inglaterra: el video

El día que Maradona le aconsejó cómo definir a Harry Kane. Foto: captura video Spurs TV.

La Selección Argentina se medirá este miércoles desde las 16 ante Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. En la previa de un duelo cargado de historia, resurgió un recordado video que muestra un distendido y amigable encuentro entre Diego Armando Maradona y el goleador inglés Harry Kane.

La escena ocurrió en 2017, cuando el Diez visitó el vestuario del Tottenham, club en el que Kane ya era una de las grandes figuras. Durante la charla, que contó con Osvaldo Ardiles como traductor, Maradona sorprendió al delantero con un consejo sobre cómo definir frente al arco.

El día que Maradona le aconsejó cómo definir a Harry Kane. Video: Spurs TV.

“Alguna acá”, le dijo señalando el primer palo, luego de explicarle que no debía rematar siempre al segundo. “¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez hacés así... ¡Tac!”, expresó entre risas, en una escena que quedó registrada y con el tiempo se volvió muy recordada por los fanáticos.

Años más tarde, Kane rememoró ese momento con admiración. “Fue un día genial. Me estaba cambiando y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del entrenador. No sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi, nos saludamos y nos dimos un abrazo”, contó el capitán inglés.

El día que Maradona le aconsejó cómo definir a Harry Kane. Foto: captura video Spurs TV.

Además, destacó la figura del astro argentino: “Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol”.

Ahora, nueve años después de aquel encuentro, los caminos vuelven a cruzarse de manera simbólica. Kane será el principal referente ofensivo de Inglaterra en la semifinal frente a la Scaloneta, con el objetivo de llevar a su selección a la final del Mundial 2026, donde España ya espera tras eliminar por 2-0 a Francia.

Harry Kane evitó entrar en polémicas en la previa al duelo con Argentina: “Tenemos que enfocarnos en el fútbol”

Harry Kane habló en la previa al duelo de las semifinales del Mundial 2026 ante Argentina y remarcó que el desafío para el equipo dirigido por Thomas Tuchel será enfrentar a toda la Scaloneta y no solamente a Lionel Messi.

El delantero del Bayern Munich, en diálogo con ITV Sport, aseguró: “Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”.

Harry Kane en el entrenamiento de Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El goleador inglés destacó la dimensión histórica del capitán argentino y su impacto sostenido en la elite del fútbol mundial: “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”.

De todos modos, Kane buscó ampliar el foco y avisó que Inglaterra no puede reducir su plan de partido a marcar al número 10 argentino: “El partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”.

Harry Kane en el entrenamiento de Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos”, analizó Kane.

En esa línea, advirtió que Inglaterra deberá superar una prueba exigente: “Esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.