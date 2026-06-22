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Robo en Lanús: dos sospechosos fueron detenidos tras un operativo cerrojo con apoyo de cámaras de seguridad

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de San Martín y 1° de Mayo. La rápida intervención del centro de monitoreo municipal y la coordinación con el Comando de Patrullas permitieron seguir a los delincuentes, interceptarlos y recuperar dinero, mercadería y herramientas utilizadas para forzar el ingreso al comercio.

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Robo en Lanús.
Robo en Lanús. Foto: Captura
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Un robo cometido durante la madrugada en el partido de Lanús terminó con dos sospechosos detenidos gracias a un operativo conjunto entre el centro de monitoreo municipal y el personal policial, que logró reconstruir en tiempo real los movimientos de los delincuentes y cerrarles el paso antes de que pudieran escapar.

Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana, cuando una operadora del sistema de vigilancia urbana detectó a dos hombres que se movilizaban en bicicleta en la zona de San Martín y 1° de Mayo, en una actitud que llamó la atención de los dispositivos de control.

A partir de esa observación, la trabajadora municipal dio aviso inmediato al Comando de Patrullas, mientras desde el centro de monitoreo se ponía en marcha un operativo cerrojo para seguir a los sospechosos con las cámaras instaladas en distintos puntos del distrito.

Según se informó, la maniobra fue coordinada de manera simultánea entre el personal policial y los operadores municipales, que aportaron información clave sobre el recorrido de los individuos y sus movimientos posteriores al robo. Esa articulación permitió que los móviles se dirigieran con rapidez hacia el sector en el que circulaban los sospechosos, reduciendo al mínimo sus posibilidades de fuga.

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Minutos después, ambos hombres fueron interceptados por los efectivos. Durante la requisa realizada en el lugar, los agentes comprobaron que llevaban consigo herramientas utilizadas para cortar y violentar el ingreso al comercio, además de dinero en efectivo y mercadería sustraída, elementos que reforzaron la hipótesis de que acababan de participar del robo denunciado.

La evidencia secuestrada resultó determinante para avanzar con la aprehensión de los dos sospechosos, quienes fueron trasladados a la dependencia correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia. Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que la rápida detección por parte del sistema de videovigilancia fue central para impedir que el hecho quedara impune y para recuperar parte de lo robado poco después de cometido el delito.

El caso vuelve a poner en primer plano el rol que cumplen las cámaras de seguridad y los centros de monitoreo en investigaciones y operativos de respuesta inmediata, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando este tipo de delitos suele multiplicarse. En este episodio, la clave estuvo en la detección temprana, el seguimiento visual de los sospechosos y la comunicación fluida con los móviles policiales desplegados en la calle.

En Lanús, la secuencia terminó con los dos acusados detenidos, la mercadería recuperada y la causa ya en manos judiciales. Mientras continúa la investigación para determinar si los aprehendidos tienen relación con otros hechos similares en la zona, el procedimiento dejó en evidencia la importancia de la coordinación entre tecnología, monitoreo en tiempo real y presencia policial para desarticular delitos en plena vía pública.

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