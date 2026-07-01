Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero, ex pareja del principal acusado. Cómo sigue la causa.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.
La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Foto: Redes sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba. La medida fue tomada por el fiscal Raúl Garzón.

Cabe recordar que Barrelier se encuentra imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), al tiempo que Fassetta, alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.

En tanto, Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.

Contenido Recomendado

“Me destrozaron la vida”:la mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio

“Me destrozaron la vida”: la mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio

Femicidio de Agostina:el sospechoso mensaje que envió la pareja de Claudio Barrelier el día del crimen

Femicidio de Agostina: el sospechoso mensaje que envió la pareja de Claudio Barrelier el día del crimen
Claudio Barrelier y Marianela Palmero tienen una hija de 11 años. Foto: Infobae

La situación de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier

Según reveló una testigo clave del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde “limpiaba las mesas y los baños y servía el vino” a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock.

Además, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda. A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Desde que hallaron el cuerpo de Agostina en el barrio Ampliación Ferreyra y detuvieron a su pareja, la mujer siempre declaró como testigo. En todos sus testimonios, aseguró que “no había oído nada” y que lo único que sabía de ese día es que Barrelier “había cenado empanadas y luego se había ido a jugar videojuegos en su cuarto privado”.

Sin embargo, tras los resultados de los peritajes acústicos y el chequeo de sus conversaciones por WhatsApp, el fiscal Raúl Garzón ordenó su detención acusándola de “encubrimiento agravado”.

Cabe resaltar que Marianela Palmero quedó detenida este miércoles 24 de junio y se encuentra en el Complejo Carcelario N.º 1 “Reverendo Padre Luchesse” en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.

Agostina VegaFemicidio
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión

    Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión

  2. VIDEO:quiso entrar a robar a una casa, quedó enganchado en la reja y tuvieron que rescatarlo

    VIDEO: quiso entrar a robar a una casa, quedó enganchado en la reja y tuvieron que rescatarlo

  3. Horror en Neuquén:un alumno llevó un arma a la escuela y le disparó a otro compañero

    Horror en Neuquén: un alumno llevó un arma a la escuela y le disparó a otro compañero

  4. Jubilados desaparecidos en Chubut:qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

    Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

  5. Cuatro allanamientos simultáneos, 3 detenidos, secuestro de drogas, dólares y elementos de comercialización en un operativo conjunto en Lanús

    Cuatro allanamientos simultáneos, 3 detenidos, secuestro de drogas, dólares y elementos de comercialización en un operativo conjunto en Lanús
Lo último
También podría interesarte
Política

Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Quién es Pedro Di Nezio, el científico que eligió Javier Milei para conducir el Servicio Meteorológico Nacional

Javier Milei canceló su viaje Estados Unidos:iba a participar de los festejos por el Día de la Independencia

Nuevo rumbo del oficialismo de cara a las elecciones 2027:Diego Santilli reorganiza la estrategia electoral

Economía

Industria argentina en alerta:ahora, por el gas

Industria argentina en alerta: ahora, por el gas

YPF analiza desarrollar megacentros de datos con el gas excedente de Vaca Muerta

Consumo en la Ciudad de Buenos Aires:severa caída en venta de electrodomésticos y mayoristas

Alfajores y chocolates, de $400 a $22.000:cuánto cuesta regalar en la Semana de la Dulzura

Internacionales

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela:“Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela: “Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Donald Trump despidió a Victor Willis, cantante de Village People:“Lo recordaremos cada vez que suene YMCA”

Video impresionante:activistas escalaron el Empire State sin arnés, desplegaron una bandera pacifista y fueron detenidos

La mejor ciudad del mundo para jubilarse:de cuál se trata y por qué superó a Viena y París