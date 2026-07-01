Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Foto: Redes sociales

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba. La medida fue tomada por el fiscal Raúl Garzón.

Cabe recordar que Barrelier se encuentra imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), al tiempo que Fassetta, alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.

En tanto, Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.

Claudio Barrelier y Marianela Palmero tienen una hija de 11 años. Foto: Infobae

La situación de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier

Según reveló una testigo clave del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde “limpiaba las mesas y los baños y servía el vino” a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock.

Además, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda. A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Desde que hallaron el cuerpo de Agostina en el barrio Ampliación Ferreyra y detuvieron a su pareja, la mujer siempre declaró como testigo. En todos sus testimonios, aseguró que “no había oído nada” y que lo único que sabía de ese día es que Barrelier “había cenado empanadas y luego se había ido a jugar videojuegos en su cuarto privado”.

Sin embargo, tras los resultados de los peritajes acústicos y el chequeo de sus conversaciones por WhatsApp, el fiscal Raúl Garzón ordenó su detención acusándola de “encubrimiento agravado”.

Cabe resaltar que Marianela Palmero quedó detenida este miércoles 24 de junio y se encuentra en el Complejo Carcelario N.º 1 “Reverendo Padre Luchesse” en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.