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Quiénes harán los goles en Argentina - Suiza, según la inteligencia artificial: el pronóstico para los cuartos de final del Mundial 2026

El conjunto que dirige Lionel Scaloni jugará a las 22 de este sábado 11 de julio. Qué dice la inteligencia artificial sobre los goleadores para este partido.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026.
La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina jugará ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo que dirige Lionel Scaloni y tiene como máximo artillero a Lionel Messi quiere llegar a la semifinal y la inteligencia artificial de Gemini vaticinó quiénes serán los goleadores de esta noche.

Argentina - Suiza: quiénes convertirán los goles, según la IA

Teniendo en cuenta el escenario (un partido sumamente chivo, cerrado y táctico, típico de cuartos de final frente a un equipo europeo duro como Suiza), el gol en este tipo de contextos no suele venir de una jugada lírica, sino de la jerarquía individual, la pelota parada o el oportunismo tras un desgaste físico.

Basándonos en la formación titular y las variantes en el banco de suplentes, acá está el pronóstico de los autores de los goles para el 1 a 0 o el 2 a 1:

Si el partido termina 1 a 0

  • El goleador: Lionel Messi o Julián Álvarez
  • Cómo sería el gol: En un partido cerrado de 1 a 0, la llave la rompe la genialidad o el error forzado. Si es Messi, la IA proyecta un tiro libre en la puerta del área inalcanzable para Kobel, o un remate de media distancia tras enganchar hacia adentro buscando el segundo palo. Si es Julián, el gol llega por su característica presión alta: forzar un error en la salida de la dura zaga central suiza (Akanji o Elvedi) y definir cruzado ante la salida del arquero.

Si el partido termina 2 a 1

En este mapa de tres goles totales, el partido se abre antes de los 70 minutos, obligando a Suiza a salir de su libreto defensivo y dejando espacios.

  • El primer gol de Argentina: Alexis Mac Allister (o Lautaro Martínez desde el banco)
  • El gol de Suiza: Breel Embolo o Dan Ndoye
  • El gol del triunfo definitivo: Lionel Messi o Julián Álvarez

Según la inteligencia artificial de Gemini, en los papeles, Julián Álvarez y Lionel Messi corren con la probabilidad más alta de gritar un gol este sábado, seguidos muy de cerca por el olfato goleador de Lautaro Martínez si le toca sumar minutos en el segundo tiempo.

Selección ArgentinaMundial 2026Selección Suiza
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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