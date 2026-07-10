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Detuvieron en Salta a un hombre que ofrecía falsas ofertas de trabajo en el Poder Judicial

El acusado se presentaba como psicólogo del Poder Judicial de Salta, y se ofrecía a realizar trámites para facilitar el ingreso como empleados judiciales. Unas 100 personas fueron estafadas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Celular, estafas, ciberseguridad. Fuente: Pexels.
Celular, estafas, ciberseguridad. Fuente: Pexels.
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Un hombre fue detenido acusado de ofrecer falsas ofertas de trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Salta.

Se indicó que el sujeto se presentaba como licenciado en Psicología, afirmaba que trabajaba en la Ciudad Judicial y que el organismo necesitaba cubrir un puesto.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, imputó en audiencia de formalización de la investigación a un hombre por el delito de estafas reiteradas (cuatro hechos), en concurso real.

Estafa telefónica. Foto: Freepik.
Estafa telefónica. Foto: Freepik.

Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. Asimismo, a través de su defensa, solicitó que la causa sea remitida a mediación penal.

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La intervención de UDEC se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año por mujeres que expusieron haber sido engañadas mediante una supuesta oferta de trabajo para desempeñarse como secretarias en el Poder Judicial de la provincia.

Con los primeros datos recabados en el expediente se comprobó que el acusado se presentaba como licenciado en Psicología, afirmaba que era trabajador judicial y que el organismo necesitaba cubrir un puesto, por lo que se ofrecía a gestionar el ingreso laboral de las postulantes.

Estafas telefónicas. Foto: Freepik.

Uno de los puntos que se detectó en la maniobra delictiva es que “les solicitaba dinero para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal para integrar un supuesto legajo”.

Las denunciantes relataron que, tras entregar el dinero y la documentación solicitada, recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre ocupacionales.

Finalmente, al consultar con las autoridades pertinentes y otros organismos, advirtieron que el puesto ofrecido no existía y que la persona no se desempeñaba como profesional ni trabajaba en el Poder Judicial.

Poder Judicial de Salta, foto NA
Poder Judicial de Salta, foto NA

Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.

La fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas, en concurso real, al considerar que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial.

SaltaDetenciónEstafa
Matias Greisert
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