La siguió al trabajo, la acorraló y la mató a puñaladas: así fue el brutal femicidio de Giselle Álvarez tras denunciar a su ex

Un hombre persiguió a su ex por la calle y la mató a puñaladas en San Juan. Foto: Facebook: El Eje San Juan - Paseoporsj

En los últimos días, un brutal femicidio conmocionó a la provincia de San Juan. Gemma Giselle Álvarez fue asesinada a puñaladas por su expareja, quien la interceptó cuando se dirigía a su trabajo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el agresor, identificado como Matías Ezequiel Marín, la siguió con el vehículo que utilizaba para trabajar como chofer de una aplicación de viajes. En la zona de la Costanera, la encerró con el auto, la hizo caer de la moto y la atacó con un cuchillo. La víctima murió en el lugar a causa de las graves heridas.

Horas después del crimen, el sospechoso fue localizado y detenido en su vivienda de Villa Obrera, en la localidad de Chimbas. Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron al hombre intentando autolesionarse, por lo que solicitaron asistencia médica. Durante el operativo, además, varios vecinos intentaron agredirlo tras reconocerlo como el autor del femicidio.

Un hombre persiguió a su ex por la calle y la mató a puñaladas en San Juan. Foto: gentileza Diario Popular San Juan

Cómo ocurrió el ataque a Gemma Giselle Álvarez

Según informó Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió durante la mañana del jueves, cuando la mujer se trasladaba en moto hacia su lugar de trabajo. Al llegar a una planta eléctrica ubicada sobre la Costanera, fue interceptada por su expareja, quien la acorraló con el auto, la tiró al asfalto y la mató a puñaladas. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar.

Un efectivo policial que prestaba servicio en una planta cercana escuchó los gritos y acudió de inmediato. Con el objetivo de detener la agresión, realizó disparos al aire. Si bien logró interrumpir el ataque, el agresor consiguió escapar.

Las autoridades indicaron que, en ese momento, el sospechoso tomó un arma de fuego y el cuchillo utilizado en el crimen antes de huir a pie hacia un descampado ubicado al norte de la zona.

Un hombre persiguió a su ex por la calle y la mató a puñaladas en San Juan. Foto: gentileza Diario Popular San Juan

El relato del policía que intentó salvarla

“Pensé que era un choque común. Vi la moto siniestrada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca imaginé que se trataba de una situación así”, relató el efectivo en diálogo con La Nota SJ.

El policía contó además que, cuando iluminó la escena, el agresor abrió fuego contra él. “Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí”, recordó. Un motociclista que pasaba por el lugar también buscó resguardo junto al uniformado.

Una vez que el atacante escapó, ambos corrieron a asistir a la víctima. “Estaba boca abajo, aferrada a una mochila”, describió el policía, quien detalló que la mujer presentaba una profunda herida en el cuello y había perdido una gran cantidad de sangre.

“Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones”, explicó. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes debido a la gravedad de las lesiones. “De a poquito la mujer se fue yendo”, lamentó.

Un hombre persiguió a su ex por la calle y la mató a puñaladas en San Juan. Foto: gentileza Diario Popular San Juan

La víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Gemma Giselle Álvarez había denunciado a Matías Ezequiel Marín por violencia de género el pasado 1 de julio, pocas semanas antes de ser asesinada, según confirmaron las autoridades.

La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. En esa oportunidad, la mujer también solicitó medidas de protección. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, ese pedido no habría sido atendido. La víctima y el acusado tenían un hijo menor de edad en común.

“Lamentablemente, vamos a confirmar que estamos en el inicio de una investigación por lo que consideramos, en principio, un femicidio”, afirmó el fiscal Iván Grassi, según declaraciones publicadas por Diario Huarpe.