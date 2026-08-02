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Falsa propuesta laboral: fue a una entrevista de trabajo, desapareció y horas después hallaron su cuerpo envuelto en una sábana

“Quiero que sepan que ese balneario no existe. Si las citan para trabajar en ese lugar o les dicen que un remis las va a pasar a buscar como parte de una entrevista, desconfíen. Es todo una mentira”, aclaró la familia de la joven.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Juana Mailén Antonich tenía 25 años.
Juana Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.
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La búsqueda laboral de Juana Mailén Antonich terminó de la peor forma. La joven de 25 años, que era mamá de dos niñas de 1 y 6 años, fue asesinada luego de asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Según las primeras hipótesis, esa entrevista habría sido utilizada como una trampa para atraerla hasta una playa de la zona sur de Mar del Plata, donde hallaron su cadáver.

Según el relato de su familia, la oferta laboral llegó a través de Facebook. Allí le informaron que debía presentarse en un presunto balneario de Punta Mogotes y le pidieron una foto para armar un carnet de ingreso. Sin embargo, ese lugar nunca existió.

Juana Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.

Las declaraciones de la familia de la víctima

María, la mamá de Juana Mailén Antonich, sostuvo en declaraciones a medios locales que todo fue parte de un plan para engañar a la joven. “Ella estaba desesperada por conseguir trabajo porque tenía que mantener a sus dos hijas. Le dijeron que fuera al ‘Balneario Punta Mogotes Cero’, un lugar que no existe. Un remis la pasó a buscar y la llevó hasta allí. Cuando llegó, había tres hombres esperándola”, informó.

La mujer remarcó que Juana solo buscaba mejorar la situación económica de su familia. “Necesitaba comprar pañales para la bebé, llevarla al médico y darle de comer a sus hijas. Salió de su casa únicamente para eso”, lamentó María.

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Al notar que no volvía ni respondía los mensajes, sus familiares intentaron denunciar su desaparición. Sin embargo, dijeron que en la Comisaría 16 les indicaron que tenían que esperar y no les recibieron la denuncia.

A Juana le informaron que debía presentarse en un presunto balneario de Punta Mogotes, pero nunca existió. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Ante esa situación, una amiga logró ingresar a la cuenta de Facebook de Juana y revisó el intercambio de mensajes con quien le había ofrecido el supuesto trabajo. Ese chat permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven y orientar la búsqueda hacia la playa donde finalmente fue encontrada asesinada, debajo de un contenedor y envuelta en una sábana.

“Mi hijo fue quien encontró el cuerpo de su hermana. Estaba debajo de un contenedor, envuelta en una sábana. La Policía no hizo absolutamente nada”, denunció María, quien además pidió que otras mujeres estén alerta frente a este tipo de engaños.

Quiero que sepan que ese balneario no existe. Si las citan para trabajar en ese lugar o les dicen que un remis las va a pasar a buscar como parte de una entrevista, desconfíen. Es todo una mentira”, agregó.

AsesinatoMar del PlataMuerte
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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