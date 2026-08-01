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Tragedia en la Ruta 192: las impactantes imágenes del choque frontal entre un camión y un auto en Exaltación de la Cruz

En las imágenes se puede ver la destrucción total del auto. El único sobreviviente de los ocupantes del auto fue trasladado a un hospital zonal con pronóstico reservado.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Choque frontal entre un camión y un auto en la Ruta 192.
Choque frontal entre un camión y un auto en la Ruta 192. Foto: NA
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El impresionante choque en la ruta 192, en el que murieron siete personas tras un choque frontal entre un auto y un camión, dejó imágenes impactantes que hablan de la magnitud del accidente.

El auto quedó completamente destrozado por el impacto, mientras que el camión de gran porte sólo sufrió daños menores.

Choque frontal entre un camión y un auto en la Ruta 192.
Choque frontal entre un camión y un auto en la Ruta 192. Foto: NA

Como consecuencia del fuerte impacto, murieron tres niños y cuatro adultos, al tiempo que el sobreviviente, Ignacio Sobot, de 21 años, fue derivado de emergencia a un hospital de la zona por heridas de consideración y permanecía internado con pronóstico reservado.

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

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Choque trágico en la ruta 192
Tragedia en la ruta 192 Foto: elcivismo

El conductor del camíón -Juan Bautista Rodríguez- y su acompañante -Mariano Humberto Sandi- resultaron ilesos.

El fiscal Matías Nogueira, de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, intervino en el caso y lo caratuló como homicidio culposo.

Tragedia en ruta 192: murieron siete personas tras estrellarse de frente contra un camión
Tragedia en ruta 192: murieron siete personas tras estrellarse de frente contra un camión Foto: Luján Hoy

Además, ordenó la realización de las autopsias en la Morgue de Policla de Campana.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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