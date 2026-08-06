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Giro en el caso de María Lucía Pagani: por qué detuvieron a la pareja de la mujer que murió en un accidente en Córdoba

Así lo ordenó la fiscal Liliana Copello de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 de Córdoba. Además, lo imputó por “homicidio agravado por el vínculo”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El detenido de 43 años era docente de la Universidad Siglo 21.
El detenido de 43 años era docente de la Universidad Siglo 21. Foto: Redes
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María Lucía Pagani (47) murió el pasado 17 de junio luego del incendio del vehículo en el que viajaba con su pareja, Gerardo Luis Gasparutti (43), en la Ruta Provincial E-53 a la altura del kilómetro 8 en Villa Allende, provincia de Córdoba. Si bien se creyó, debido a la versión del hombre, que el siniestro había sido provocado por la explosión de un celular, la causa acaba de dar un importante giro.

A poco más de un mes del hecho, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó la detención de Gasparutti y su imputación por “homicidio agravado por el vínculo”. La encargada de ordenar el arresto fue la fiscal Liliana Copello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 turno 4.

Por qué detuvieron a la pareja de la mujer que murió tras un incendio en Ruta E-53 en Córdoba

Tras el deceso de la mujer las autoridades comenzaron a investigar la versión de los hechos dada por Gasparutti. Sin embargo, con las primeras pericias realizadas por Bomberos se pudo constatar que el vehículo no había sufrido una explosión a raíz de la carga de un dispositivo móvil.

Caso María Lucía Pagani
María Lucía Pagani era profesora universitaria. Foto: Redes

Los efectivos no solo no encontraron un teléfono dentro del auto, además, ratificaron que al revisar el interior del mismo percibieron olor a líquido combustible. La fiscal ordenó realizar nuevos pericias en el vehículo para determinar qué pudo haber provocado la muerte de María Lucía Pagani y esclarecer el hecho.

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Caso María Lucía Pagani: cómo ocurrió el incendio en su vehículo

El hecho tuvo lugar el domingo 14 de junio cerca de las 21h en la Ruta Provincial E-53 kilómetro 8 en Villa Allende, Córdoba. La mujer iba a bordo de un Renault Sandero de color blanco que manejaba su pareja, Gerardo Luis Gasparutti. De un momento a otro, el vehículo sufrió un voraz incendio y el hombre llamó al 911 para que acudan en auxilio de su esposa.

Allí sostuvo que, segundos antes del siniestro, la mujer había puesto a cargar el celular y eso fue lo que supuestamente generó una gran explosión dentro del automóvil.

Caso María Lucía Pagani
Así quedó el vehículo tras el incendio en Ruta E-53. Foto: Redes

En ese momento, los efectivos policiales avalaron la versión de Gasparutti y trasladaron a su esposa al Instituto del Quemado. La mujer llegó con importantes quemaduras en su cuerpo y, si bien lograron estabilizarla por algunos días, finalmente el 17 de junio falleció.

Quién era María Lucía Pagani, la mujer que murió en Córdoba tras el incendio de su auto

La mujer de 47 años era una reconocida académica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Había estudiado Letras rn la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tenía diversos posgrados internacionales en su haber como uno en Gestión Cultural de la Universidad de Génova de Italia.

Trabajaba en la UNC desde hacía varios años, desempeñándose como no-docente e investigadora. Desde la casa de estudios de Córdoba confirmaron que era Prosecretaría de Relaciones Internacionales y Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Además, integraba la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos.

Caso María Lucía Pagana, mujer que murió de una explosión de su celular en Córdoba
La mujer tenía 47 años. Foto: Redes Sociales

La Universidad la describió como una persona “trabajadora, precisa y amable” con todos sus compañeros. “No queremos despedirla, queremos que siga estando. Y va a seguir estando. La vamos a extrañar todos los días, infinitamente”, expresaron.

CórdobaMuerteInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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