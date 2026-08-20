Detuvieron a una ex docente por amenazas de bomba en el Hospital Garrahan: de su fijación con Adrián Suar a las denuncias hacia una jueza

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan Foto: NA

Una mujer de 57 años fue detenida en Versalles acusada de realizar amenazas de bomba contra el Hospital Garrahan, distintas salas de cine y teatro, la Sociedad Argentina de Actores y otros puntos del país.

La detención fue concretada tras una investigación iniciada a mediados de agosto a partir de correos electrónicos enviados a la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación.

Los mensajes eran remitidos bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)” y advertían sobre la supuesta colocación de explosivos en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y salas donde se proyectaban la película “Yo Narciso” y se interpretaba la obra “Secreto en la Montaña”.

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan

“ACTIVAMOS BOMBAS OCULTAS EN TECNOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ACTORES, DEL HOSPITAL GARRAHAN, Y SALAS DEL FILM, ‘YO NARCISO’ EN CINEMARK Y DE MULTITEATRO POR ‘SECRETO EN LA MONTAÑA’, AMBAS PRODUCCIÓN (sic) DE ADRIÁN SUAR. LAS BOMBAS ESTALLAN SABADO 8 HS, DE NO BAJARLAS DE CARTEL EN DIA VIERNES”, rezaba el correo.

En total fueron inspeccionados 30 locales en todo el país. En los operativos realizados en la Capital Federal también intervino el Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA. No se encontraron artefactos explosivos ni elementos de interés vinculados con un posible atentado.

A partir del análisis técnico de la información obtenida, los investigadores lograron establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico utilizadas para enviar las intimidaciones.

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan Foto: NA

Luego determinaron que una de esas cuentas era administrada por una mujer cuyo domicilio figuraba en Versalles.

Con esos elementos, el juzgado ordenó allanar un inmueble ubicado sobre la calle Irigoyen, donde los efectivos detuvieron a la sospechosa y secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las comunicaciones.

Los investigadores encontraron, también, un póster de la nueva película de Natalia Oreiro y Adrián Suar, “Yo, Narciso”. La cara de Suar estaba prolijamente recortada.

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan Foto: NA

La mujer quedó a disposición del magistrado junto con el dispositivo incautado, acusada del delito de “Intimidación pública” y a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.

La acusada trabajó como docente en diversos colegios públicos, donde fue maestra de Lengua y Literatura de quinto grado. Allí, enfrentó un sumario administrativo por supuestamente abandonar su puesto de trabajo tras una licencia de casi un año, entre abril de 2018 y marzo de 2019.