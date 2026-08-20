comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Detuvieron a una ex docente por amenazas de bomba en el Hospital Garrahan: de su fijación con Adrián Suar a las denuncias hacia una jueza

La mujer de 57 años, identificada como Marcela S., también estaba acusada de unas 30 advertencias en salas de cine y teatro y la Sociedad Argentina de Actores.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan
Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una mujer de 57 años fue detenida en Versalles acusada de realizar amenazas de bomba contra el Hospital Garrahan, distintas salas de cine y teatro, la Sociedad Argentina de Actores y otros puntos del país.

La detención fue concretada tras una investigación iniciada a mediados de agosto a partir de correos electrónicos enviados a la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación.

Los mensajes eran remitidos bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)” y advertían sobre la supuesta colocación de explosivos en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y salas donde se proyectaban la película “Yo Narciso” y se interpretaba la obra “Secreto en la Montaña”.

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan

“ACTIVAMOS BOMBAS OCULTAS EN TECNOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ACTORES, DEL HOSPITAL GARRAHAN, Y SALAS DEL FILM, ‘YO NARCISO’ EN CINEMARK Y DE MULTITEATRO POR ‘SECRETO EN LA MONTAÑA’, AMBAS PRODUCCIÓN (sic) DE ADRIÁN SUAR. LAS BOMBAS ESTALLAN SABADO 8 HS, DE NO BAJARLAS DE CARTEL EN DIA VIERNES”, rezaba el correo.

Contenido Recomendado

Nuevo hito del Hospital Garrahan:por primera vez, dos gemelas de 14 años fueron trasplantadas en simultáneo

Nuevo hito del Hospital Garrahan: por primera vez, dos gemelas de 14 años fueron trasplantadas en simultáneo

Tras el conflicto con gremialistas, trabajadores del Garrahan realizarán un “Cabildo Abierto” contra la Reforma Laboral

Tras el conflicto con gremialistas, trabajadores del Garrahan realizarán un “Cabildo Abierto” contra la Reforma Laboral

En total fueron inspeccionados 30 locales en todo el país. En los operativos realizados en la Capital Federal también intervino el Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA. No se encontraron artefactos explosivos ni elementos de interés vinculados con un posible atentado.

A partir del análisis técnico de la información obtenida, los investigadores lograron establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico utilizadas para enviar las intimidaciones.

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan
Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan Foto: NA

Luego determinaron que una de esas cuentas era administrada por una mujer cuyo domicilio figuraba en Versalles.

Con esos elementos, el juzgado ordenó allanar un inmueble ubicado sobre la calle Irigoyen, donde los efectivos detuvieron a la sospechosa y secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las comunicaciones.

Los investigadores encontraron, también, un póster de la nueva película de Natalia Oreiro y Adrián Suar, “Yo, Narciso”. La cara de Suar estaba prolijamente recortada.

Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan
Detención de la mujer acusada por las amenazas de bomba en el Hospital Garrahan Foto: NA

La mujer quedó a disposición del magistrado junto con el dispositivo incautado, acusada del delito de “Intimidación pública” y a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.

La acusada trabajó como docente en diversos colegios públicos, donde fue maestra de Lengua y Literatura de quinto grado. Allí, enfrentó un sumario administrativo por supuestamente abandonar su puesto de trabajo tras una licencia de casi un año, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

Hospital GarrahanAmenaza de bombaDetención
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Encontraron un niño de 6 años muerto en Santa Fe y su mamá fue detenida:cómo sigue la causa

    Encontraron un niño de 6 años muerto en Santa Fe y su mamá fue detenida: cómo sigue la causa

  2. El desgarrador posteo de la familia del niño de 6 años que hallaron muerto en Santa Fe

    El desgarrador posteo de la familia del niño de 6 años que hallaron muerto en Santa Fe

  3. Fatal accidente en Jujuy:quién era la mujer que murió tras despistar su camioneta y caer por un barranco de 80 metros

    Fatal accidente en Jujuy: quién era la mujer que murió tras despistar su camioneta y caer por un barranco de 80 metros

  4. Juicio por la muerte de Maradona:tras la polémica por las historias clínicas, el debate fue postergado hasta el próximo jueves

    Juicio por la muerte de Maradona: tras la polémica por las historias clínicas, el debate fue postergado hasta el próximo jueves

  5. Se conoció el resultado de la autopsia del nene de 6 años que murió en Santa Fe:la madre continuará detenida

    Se conoció el resultado de la autopsia del nene de 6 años que murió en Santa Fe: la madre continuará detenida
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Cómo es la letra chica para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas:el esquema que prepara el gobierno de Milei

Carlos Maslatón, abogado y analista financiero:“Axel Kicillof tenía razón con YPF”

Economía

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto: desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Llegó una reconocida marca de cosmética coreana a la Argentina:dónde abrieron sus cinco locales

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

Día del Empleado de Comercio 2026:qué fecha cae este año y para quiénes será feriado

Internacionales

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos: hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho