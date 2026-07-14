Acosó y hostigó a más de 60 personas: quién es Matthew Hardy, el ciberdelincuente más peligroso de Inglaterra

Matthew Hardy, ciberdelincuente de Inglaterra Foto: Ready Set Cut

2009. Northwich, al noroeste de Inglaterra. Facebook tenía un incipiente crecimiento entre los adolescentes. Después del apogeo de los blogs como Myspace y Fotolog, esta plataforma proponía algo distinto: crear comunidad. Así, la red social se convirtió en un espacio virtual para compartir distintas experiencias con amigos, familiares y compañeros de escuela . En ese momento, Matthew Hardy tenía 17 años y asistía a la escuela secundaria dentro del condado de Cheshire.

En el día a día, el joven se caracterizaba por ser una persona solitaria. De acuerdo a una investigación del periódico británico The Guardian, Hardy era visto como un “ser extraño”. Sus excompañeros recordaron que estaba “aislado”, que no conversaba prácticamente con nadie y que hasta incluso llegó a sufrir acoso escolar por su personalidad. Ahí es justamente donde Facebook ingresa en la vida tanto de Hardy como de sus compañeros.

Matthew Hardy, el ciberdelincuente de Inglaterra que recibió nueve años de prisión. Foto: BBC

El adolescente empezó a agregar a sus conocidos de la escuela a la red social. Pero lo que parecía un acto inofensivo comenzó a preocupar, sobre todo, a las estudiantes mujeres. Es que el joven no agregaba a sus compañeros para tener una simple conversación sino que enviaba continuamente mensajes que involucraban detalles de la vida privada de las personas y que, además, resultaban ser una completa mentira. Una de sus compañeras, Melanie, le dijo a la periodista inglesa Sirin Kale que Hardy le había enviado cientos de mensajes diciendo que su novio la engañaba y que no fue la única.

Hardy le habría enviado insistentes mensajes a más de 25 alumnas. El hostigamiento no quedó ahí. Un año después, Hardy se metió con la madre fallecida de Melanie e incluso llegó a decir que el padre de la joven le había sido infiel a la mujer. “Eran completas mentiras y no paraba”, expresó la joven. A otra compañera llegó a llamarla 50 veces al día. Y si bien se unieron para denunciarlo, la policía de Cheshire solo “les recomendó que borraran su cuenta de Facebook” o que bloquearan el usuario, pero no tomaron ningún tipo de medida contra el acosador.

Suplantación de identidad, el aterrador modus operandi de Matthew Hardy para hostigar a sus víctimas

Un tiempo después, Hardy cambió a una táctica más agresiva y aterradora para hostigar a sus víctimas. No solo las acosaba con mensajes fabuladores a sus cuentas personales, sino que, ahora, se hacía pasar por ellas mismas.

El joven que, en ese momento ya tenía 20 años, suplantaba la identidad de sus víctimas y enviaba mensajes acosadores a otras personas. Una de las chicas que sufrió este accionar por parte de Hardy fue Samantha, también compañera de escuela del acosador.

Lia Marie Hambly, víctima de Matthew Hardy. Foto: BBC

La mujer acudió nuevamente a la Policía del condado y con los chats como evidencia, los efectivos lograron detener a Matthew Hardy y condenarlo a una pena de prisión en suspenso y 250 horas de trabajo comunitario a finales del 2011.

El acoso cibernético siguió escalando

Pese a que ante las autoridades el hombre admitió que había hackeado las cuentas de sus víctimas para hacerse pasar por ellas y amenazar a terceras personas, el acoso cibernético no cesó y, de hecho, siguió escalando. Entre 2013 y 2014, Hardy incumplió las órdenes de alejamiento con sus víctimas y siguió acosando a varias de sus ex compañeras sin que las autoridades policiales tuvieran prácticamente intervención en los hechos.

Hacia 2018 y 2019, Hardy resolvió modificar el tipo de víctimas que elegía para su hostigamiento. Durante esos años, empezó a acosar a mujeres con gran presencia en redes sociales como influencers, modelos y bailarinas que no tenían ningún vínculo con él.

El primer contacto con estas jóvenes lo hacía a través de un perfil falso e iniciaba una conversación con un extraño mensaje: “¿puedes guardarme un secreto?”. A partir de ese momento, la conversación se tornaba siniestra. En el caso de Abby Furness, una bailarina de 22 años, Matthew Hardy logró que su novio la dejara. A través de hostigadores a su pareja -que parecían reales- el acosador le afirmó que la joven lo engañaba, algo que quebró la relación por completo.

Lia Marie Hambly y Abby Furness, dos de las víctimas de Hardy. Foto: BBC

En tanto a Lia Marie Hambly, una joven exasistente legal que residía en Kent, comenzó a advertir que una persona se hacía pasar por ellas en redes sociales y que envía mensajes a sus conocidos insultándolos o acosándolos. También la contaba a ella para decirle que “la odiaba”. “Esto lo hizo cientos de veces, era día y noche e incluso me decía que estaba en la ciudad vigilándome”, expresó.

La sentencia

Luego de más de 11 años acosando y hostigando a, al menos, 63 personas, la policía de Cheshire detuvo a Matthew Hardy en gran parte gracias a la recopilación de mensajes y evidencia que realizó una de sus últimas víctimas, Lia Marie Hambly.

Así, en 2021, el Tribunal de la Corona de Chester condenó a nueve años de prisión a Hardy por los delitos de “acoso con amenazas de violencia y hostigamiento”, luego de haberse declarado culpable. Se trata de la pena más alta que se la ha dado a alguien con un hecho de acoso sistemático como este en el Reino Unido.

Acoso cibernético en números

Según un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denominado Violencia digital contra las mujeres y las niñas, un 38% de mujeres del mundo han sufrido algún tipo de acoso en redes sociales y en Internet. En tanto, el 85% son testigos de ataques o agresiones en línea. Las formas más comunes de violencia digital hacia las mujeres son:

Difamación (67%)

Acoso (66%)

Discurso de odio (65%)

¿Qué pasa en la Argentina?

De acuerdo al análisis “La Violencia digital necesita Justicia” del Fondo de Población de las Naciones Unidad en Argentina realizado a finales del 2024, 1 de cada 3 mujeres en nuestro país sufre de violencia de género digital (VGD).

Entre algunos de los datos más relevantes se encuentran que el 59% de recibió alguna vez mensajes sexuales o misóginos a través de redes sociales; el 70% modificó su uso de las plataformas luego de los hechos de acoso y el 36% dejó de publicar. En tanto, ñas plataformas con más agresiones registradas son X (56,6%) e Instagram (54,3%).