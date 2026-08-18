Victoria Luz Cantero continuará en la cárcel: la Justicia dictó la prisión preventiva para la “Nahir Galarza chaqueña”

Victoria Luz Cantero continuará presa en la provincia de Chaco. Foto: Canal 26

Un nuevo capítulo judicial se abre en la causa que investiga el crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado a cuchillazos por su pareja Victoria Luz Cantero (25) el pasado domingo 2 de agosto por la madrugada en su casa de la calle Donovan al 1400 en Resistencia, Chaco. Este martes, la Fiscalía N°2 confirmó la prisión preventiva para la acusada.

Asimismo, la fiscal Ana González Pacce, a cargo de la investigación, manifestó que la joven se negó a declarar nuevamente. Cantero está imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, cuya pena, según el artículo 80 inciso 1° del Código Penal de la Nación Argentina, es de prisión perpetua.

En qué prisión se encuentra detenida Victoria Luz Cantero, acusada del crimen de su novio Julián Álvarez Guardia

Tras el crimen de su pareja en la primera semana de agosto, Victoria Luz Cantero quedó alojada en la Comisaría N°11 de Resistencia. Ahora, con la resolución de la prisión preventiva, el Servicio Penitenciario Provincial se quedó con la decisión de ordenar su traslado a un penal de Chaco.

Si bien se creía que Cantero podría ser movilizada a la Unidad Penitenciaria 1 del barrio Don Santiago, la joven de 25 años ya se encontraría en la Alcaidía de Mujeres de Tres Horquetas, ubicada en un paraje rural de la Ruta Nacional 11 también dentro de la provincia de Chaco.

La medida de prisión preventiva obliga a Cantero a permanecer privada de su libertad durante el proceso de investigación que lleve a cabo la fiscalía. Normalmente, las autoridades judiciales ponen en marcha esta acción cuando hay “riesgo de fuga” o de “entorpecimiento de la causa”.

Julián Álvarez Guardia y Victoria Cantero llevaban una relación de dos años con idas y vueltas. Foto: Diario Chaco

Victoria Luz Cantero cambió de abogado y aseguró haber sufrido “violencia de género”

La semana pasada se supo que Marco Molero y Lucas Bosh renunciaron a su cargo como abogados de la acusada. Así asumió su defensa la letrada Celeste Sevogia, quien indicó que al ponerse en contacto con la joven, ella le aseguró haber sido “víctima de violencia de género” por parte de su pareja Julián Álvarez Guardia. Cantero le dijo que era agredida frecuentemente por el hombre, pero que ella no decía nada a nadie por “miedo”.

En tanto, se presentó a declarar una amiga de Cantero, quien avaló la versión de la joven. “Victoria siempre fue muy reservada. Pero sí me llegó a decir que él le había pegado un cachetazo. Ella normalizaba la violencia”, expresó la testigo, según precisó Clarín.

La nueva abogada de la acusada dice que la joven sufrió "violencia de género". Foto: Canal 26

La abogada Segovia señaló que la estrategia legal estará puesta no solo en el hecho delictivo que terminó con la muerte de Álvarez Guardia, sino en conocer los momentos previos al ataque y entender en detalle la dinámica de la pareja.

Qué dice el informe pericial de Victoria Luz Cantero y la autopsia de Julián Álvarez Guardia

La autopsia del cuerpo de Julián Álvarez Guardia indicó que el joven de 29 años fue asesinado con un cuchillo de tipo tramontina: recibió seis cortes en el área del cuello y en la zona de la clavícula del lado derecho, siendo una de ellas fue letal. El informe realizado por profesionales del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses expresó, además, que la víctima había intentado defenderse del ataque, ya que presentaba lesiones en uno de sus brazos. Álvarez Guardia no murió en el acto.

De hecho, minutos previos a la ofensiva mortal, el joven llamó al hermano de Cantero, quien también era su amigo, para que se presentara en la casa cuanto antes. Cuando el hombre llegó, Álvarez Guardia ya había sido agredido por su hermana y, de inmediato, lo llevó al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. Sin embargo, pese a la rápida actuación de los médicos de la institución, la víctima falleció de un paro cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico.

El informe pericial indicó que Cantero comprende la criminalidad de sus actos. Foto: Redes Sociales

Por otro lado, con pericia psicológica realizada a la acusada también se pudo constatar que la joven es consciente de la responsabilidad de sus hechos y que, en principio, no sufre de ningún de tipo de problema de salud mental.