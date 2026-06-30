Día clave en el juicio sobre la desaparición de Loan Danilo Peña: hoy declaran los padres del niño

Padres de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

Este martes declararán los padres de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde hace dos años en Corrientes.

En el juicio que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, los primeros testigos en presentarse serán José Peña y María Noguera, a partir de las 9:30, ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

La audiencia es considerada una de las más importantes del proceso, ya que el padre del niño brindará detalles sobre el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Tras ese encuentro, el niño fue visto por última vez cuando se dirigió hacia un naranjal.

La última vez que fue visto Loan Danilo Peña. Foto: NA.

También está previsto que declaren sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que la abuela Catalina prestaría testimonio el próximo jueves.

Los juzgados en la causa y por qué

En la causa principal son juzgados:

María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal y pareja de Pérez. Carlos Pérez, excapitán de la Armada y pareja de Caillava. Laudelina Peña, tía de Loan Antonio Bernardino Benítez, esposo de Peña. Mónica del Carmen Millapi, pareja de Ramírez. Daniel “Fierrito” Ramírez, esposo de Millapi. Walter Maciel, excomisario de la localidad de 9 de Julio.

Todos acusados por presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Búsqueda de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

Por otra parte, en la investigación paralela también son juzgados:

Federico Rossi Colombo Nicolás Gabriel Soria Elizabeth Cutaia Alan Cañete Delfina Taborda Pablo Noguera Pablo Núñez Valeria López Verónica Machuca Yuni Leonardo Rubio

Todos imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y al desvío de la investigación.

Padres de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

El debate oral busca determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero continúa siendo un misterio a dos años de su desaparición.

Las expectativas de la familia de Loan

María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella, expresó las expectativas de la familia en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas: “Estamos ansiosos. Será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan”.

El juicio comenzó y tiene audiencias los martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves. Aunque el cronograma fue cuestionado por estar espaciado, desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera iniciarse lo antes posible.

Padres y hermano de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

Las audiencias se llevan a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se monta un amplio operativo de seguridad. Además, el expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.