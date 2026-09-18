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Detuvieron al exmanager de Callejero Fino por amenazas: lo encontraron en un country de Escobar

Carlos Mauricio “Mauri” Fernández fue arrestado tras una denuncia del cantante por presuntas amenazas. La investigación quedó en manos de la UFI de Benavídez y el acusado tiene antecedentes judiciales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Detuvieron al exmanager de Callejero Fino.
Detuvieron al exmanager de Callejero Fino. Foto: Instagram/callejerofino y ciudaddigital_
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La Policía Bonaerense detuvo a Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, exmanager de Callejero Fino, tras una denuncia del cantante por presuntas amenazas. El hombre fue encontrado en un country de Escobar y quedó a disposición de la Justicia.

Cómo fue la detención del exmanager de Callejero Fino

El procedimiento se realizó en una vivienda del country Maschwitz Club, en Escobar, donde efectivos del Destacamento Villa La Ñata, dependiente de la Comisaría Tigre 4ª, arrestaron a Carlos Mauricio Fernández, de 39 años.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino. La causa tramita ante la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, y fue caratulada como “Amenazas Coactivas”.

Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, exmanager de Callejero Fino Foto: Instagram/ciudaddigital_

Durante el operativo, los agentes secuestraron un Volkswagen Bora, patente JVM-866, y un teléfono celular que pertenecerían al acusado. Fernández fue trasladado y quedó a disposición de la fiscalía, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

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Qué denunció Callejero Fino contra “Mauri” Fernández

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, Callejero Fino habría acusado a su exmanager de amenazarlo públicamente y con un arma de fuego. El conflicto se habría originado luego de que el cantante decidiera alejarlo de su entorno laboral.

Según fuentes citadas en la investigación, Fernández habría intentado retomar su vínculo profesional con el artista y, ante la negativa, se habrían producido distintos episodios de tensión. La denuncia también habría incorporado testigos que podrían aportar información sobre los hechos.

La investigación busca establecer si existe una relación entre estas presuntas amenazas y otro episodio ocurrido semanas atrás, cuando Fernández fue detenido en Tigre mientras circulaba en una camioneta sin patentes. En ese procedimiento, según la información publicada sobre la causa, se habría encontrado una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

Callejero fino. Foto: Instagram/callejerofino

La condena que tenía el exmanager de Callejero Fino

Fernández también registra antecedentes judiciales. Según fallos citados por Infobae, el 7 de marzo de 2014 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín a nueve años de prisión por comercio agravado de estupefacientes y tenencia de arma de guerra.

Durante el cumplimiento de esa condena recibió distintos beneficios penitenciarios. En 2016, los jueces resolvieron reducir nueve meses y siete días de la pena mediante la aplicación del estímulo educativo. Al año siguiente obtuvo salidas transitorias, luego de informes penitenciarios que destacaban su conducta.

Finalmente, en 2017 accedió a la libertad condicional, con obligaciones vinculadas al consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas y al desarrollo de una actividad laboral. La causa fue archivada en diciembre de 2021.

Ahora, Fernández vuelve a quedar bajo investigación, esta vez por la denuncia presentada por Callejero Fino. La Justicia deberá determinar qué ocurrió y si las acusaciones pueden ser acreditadas.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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