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Tragedia en La Pampa: quién era el camionero que murió tras un brutal choque en Ruta Provincial 1

El hombre tenía 44 años y si bien sobrevivió al siniestro vial y fue trasladado a un centro de salud de La Pampa, a las pocas horas, se comunicó su fallecimiento.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Murió un camionero de 44 años en la Ruta Provincial 1.
Murió un camionero de 44 años en la Ruta Provincial 1. Foto: Diario La Pampa
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A última hora de este miércoles, dos camiones chocaron en plena Ruta Provincial N°1 en el tramo que divide las localidades de Miguel Cané y Quemú Quemú, ubicadas en la provincia de La Pampa. De acuerdo al reporte pericial, se trataba de transportes de carga.

El siniestro vial se habría dado cuando uno de los vehículos impactó en la parte trasera del otro. Como consecuencia, uno de los camioneros sufrió heridas de gravedad y, de inmediato, fue trasladado al Hospital Gobernador Centeno.

Una vez que ingresó en el centro de salud, se constató que el hombre tenía 44 años y que producto del choque poseía fracturas de tibia y peroné de gran severidad, además, de traumatismos múltiples. Pocos minutos después, fue intervenido quirúrgicamente, pero durante la operación, los médicos confirmaron su muerte. De acuerdo al sitio La Arena de La Pampa, la víctima habría sido identificada como Germán Benítez.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta Provincial 1 en la que murió un camionero

Tanto el municipio de Miguel Cané y Quemú Quemú han reportado con este siniestro un total de 38 accidentes ocurridos en la Ruta Provincial 1 en los últimos meses. Este choque en particular se dio cuando el camión de la víctima fatal impactó contra el segundo vehículo que volcó y quedó dispuesto en la banquina.

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Accidente en La Pampa
El hombre de 44 años falleció en el Hospital Gobernador Centeno. Foto: Instagram

Por el momento, las autoridades policiales no reportaron el estado de salud del segundo camionero. Tal como se puede ver en la imagen que lleva la portada de esta nota, la parte delantera del camión que impactó por detrás quedó totalmente rota.

En el operativo participaron una dotación de Bomberos Voluntarios de Quemú Quemú y una patrulla de la Policía Local, quienes tuvieron que realizaron un complejo procedimiento de extradición para sacar el cuerpo de la víctima.

En este momento, las autoridades judiciales de La Pampa se encuentran investigando el siniestro para determinar qué pudo haber provocado el accidente fatal. Además, se procederán a realizar pericias automovilísticas de ambos camiones para conocer en qué estado se encontraban.

Accidente en la Ruta 237: murió una mujer de 30 años

El pasado viernes 11 de septiembre se reportó otro accidente, en esta ocasión, en la Ruta 237 altura kilómetro 1302 en Villa El Chocón, ubicada en la provincia de Neuquén. La Policía local comunicó que una mujer de 30 años que iba a bordo de un automóvil Renault Fluence volcó en la autovía tras desviarse y falleció en el acto.

La mujer no iba sola. La víctima estaba acompañada de su hijo de 2 años y sus padres de 59 y 58 años. Todos se encuentran fuera de peligro e internados en observación en el Hospital de Villa El Chocón y en el centro Cutral Co.

En tanto, la víctima fatal fue identificada como Marilyn Valenzuela, vivía en la ciudad de El Progreso y regresaba a la ciudad de Allen, también en Neuquén, luego de haber realizado un viaje por Chile. En la escena del hecho, trabajaron efectivos de División Tránsito de Neuquén, agentes de la Policía de la provincia y una dotación de bomberos voluntarios de Villa El Chocón.

La PampaChoqueMuerteCamión
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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